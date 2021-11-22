「一帶一路」蒙陰影：塞爾維亞數百名越南移工罷工，抗議中資工廠剝削、不人道對待

「我們就像生活在監獄中，而且所有護照都被沒收了。」37歲的阮勇（Dung Nguyen）從越南來到塞爾維亞工作，協助興建中國山東玲瓏輪胎廠分廠。但是生活條件非常糟糕，於是參與了越南移工舉行的罷工。

中國近年來藉由「一帶一路」，在塞爾維亞大舉投資，大規模擴張影響力。近期更在塞爾維亞興建山東玲瓏輪胎廠分廠，然而興建過程中，越南籍移工卻遭不人道對待，生活環境惡劣，也得不到協助。近日更罕見爆發反抗中資企業的移工罷工，數百名越籍移工舉行罷工，抗議工廠罔顧權益。

移工生活環境糟糕，人權律師：不適合人居住

《美聯社》指出，發起罷工的越南移工，在替山東玲瓏輪胎廠興建塞爾維亞分廠，如果建成，會是歐洲第一家中國汽車輪胎工廠。工地位於塞爾維亞北部小城茲雷尼亞寧（Zrenjanin），該地被視為中資在塞爾維亞的核心投資地區。然而協助興建的越籍移工，生活環境惡劣，護照遭沒收，也得不到塞爾維亞政府的協助。

37歲的阮勇（Dung Nguyen）參與了移工的罷工。他告訴《法新社》，原先招聘方告訴他，要將他安排到塞爾維亞的德國公司，最後卻來到中資公司。而中資公司給予的生活和工作條件非常糟糕，「像生活在監獄中」，且所有的護照都由中國人保管。

《美聯社》也在罷工發生後來到玲瓏輪胎廠的工地參觀，發現移工們睡在沒有床墊的雙層床上，房內不但沒有暖氣也沒有熱水。過程中移工更告訴《美聯社》，如果出現COVID-19的症狀，主管只要求他們留在房間中，沒有安排任何醫療照護。

其中一位移工也指出，來塞爾維亞前，在越南時與雇主簽的合約，沒有一項達成。不但提供的食物、醫療、水等等很糟糕，生活環境也很糟糕。他也表示，大約有100位同事參與了罷工，一部分因此遭開除。

對於移工的困境，人權組織A11和ASTRA先前發布了一份聯合報告，要求塞爾維亞政府立即採取行動。報告中指出，這些移工可能是人口販運的受害者。報告中更提及，移工的雇主並沒有提供暖氣、電和熱水，生活環境也缺乏排水系統等基礎設施。

A11的人權律師庫爾西奇（Danilo Curcic）也在接受《N1 TV》訪問時表示：「這樣的環境完全不適合人類居住。」

不過事實上，這並不是人權組織第一次指出中資公司違反移工權益。中國在塞爾維亞擴大投資的同時，讓中資企業為塞爾維亞興建高速公路、鐵路、工廠等，但先前已多次有人權團體指控，這些企業罔顧移工的權益。

塞爾維亞政府如何回應？

不過，對於人權團體的指控、以及移工們的罷工活動，塞爾維亞親中派總統武契奇（Aleksandar Vucic）仍舊將中資視為第一順位。

他在19日指出，政府已經派了勞檢人員前往玲瓏工地視察。不過對於調查結果，他卻表示：「人權團體到底想做什麼？想要我們毀掉9億美元（約台幣250億元）的投資案嗎？」也說：「如果越南人需要幫忙，我們會協助，但前提是不能把投資客趕跑。」

總理布納比奇（Ana Brnabic）更駁斥，這起事件可能是針對中資公司的「陰謀」，指控反中資公司的人製造輿論。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航