【TNL沙龍議題集錦】資方該如何應對「拒回辦公室潮」？「彈性育嬰假」有可能嗎？

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TNL網路沙龍裡，這週有幾個討論比較踴躍的話題，像是此文提到的西方社會的「拒回辦公室潮」，過往公司行號強調的「實體辦公室」角色在疫情後已經有所轉換，資方也需要面對辦公室重新被定義的狀況，做出相應的措施。

另外，育嬰假也是大家討論的重點之一，這篇文章的作者提到，若今天育嬰假更彈性，會有更多的工作者，不必離開職場，只要透過育嬰假制度的調整，就可以緩衝上下班與接送托育的時間，企業將可留下更多珍貴且熟習原職場的勞動力。不過育嬰假的調整，可能還是有漫漫長路要走。

關於本週的兩個話題，你對這兩個議題有想法嗎？歡迎在下面留言給我們，或是至該篇文章下方與更多人一同討論！

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核稿編輯：楊士範