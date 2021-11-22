2021/11/22,
國際

中國和東協宣布建立「全面戰略夥伴關係」，習近平強調不稱霸

中國和東協宣布建立「全面戰略夥伴關係」，習近平強調不稱霸
Photo Credit：Reuters / 達志影像

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中國和許多國家和區域組織建立「夥伴關係」，不同的前綴用字遣詞，也代表雙邊關係不同的檔次。陸媒之前報導，檔次最高的，是中國和俄國的「全面戰略協作夥伴關係」。而中國和歐盟（EU）2003年也建立「全面戰略夥伴關係」。

（中央社）中國國家主席習近平今天在中國和東南亞國家協會（ASEAN）建立對話關係30週年的峰會上，宣布雙方建立「全面戰略夥伴關係」。他呼籲對話不對抗、結伴不結盟，並強調中國不尋求稱霸。

習近平也引用中國名言「路遙知馬力，日久見人心」，稱中國在過去、現在和未來都永遠是東協的好鄰居、朋友和夥伴。

據中國官媒新華社22日午間發布的講話全文，習近平在會中宣布雙邊正式建立「全面戰略夥伴關係」，指這是中國和東協關係史上新的里程碑。

中國和許多國家和區域組織建立「夥伴關係」，不同的前綴用字遣詞，也代表雙邊關係不同的檔次。陸媒之前報導，檔次最高的，是中國和俄國的「全面戰略協作夥伴關係」。而中國和歐盟（EU）2003年也建立「全面戰略夥伴關係」。

此前，中國和東協在1991年開始展開對話進程，1996年成為全面對話夥伴，2003年再提升為「面向和平與繁榮的戰略夥伴關係」。

針對未來的雙邊關係，習近平在會中呼籲雙方要做地區和平的建設者、守護者，「堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素」。他又強調中國反對霸權主義、強權政治，願和周邊鄰國長期友好相處，共同維護區域和平，「絕不尋求霸權，更不會以大欺小」。

他也表示，中國支持東協建設無核武器區的努力，願盡早簽署「東南亞無核武器區條約」議定書。

在經濟合作方面，習近平表示要發揮「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）作用，儘早啟動中國東協自由貿易區3.0版的建設。中國願進口更多東協國家產品，包括未來5年力爭從東協進口1500億美元（約新台幣4.16兆元）的農產品；未來3年再向東協提供15億美元的發展援助，用於東協國家抗疫和恢復經濟。

有關防疫，習近平也承諾再向東協國家提供1.5億劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗無償援助，以及向東協抗疫基金追加500萬美元，加大疫苗聯合生產及技術轉讓等。

另外，路透社中文網引述2名知情人士，東協成員國緬甸代表並未參與這場視訊峰會，具體原因尚不清楚。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範

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