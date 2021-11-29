《隋文帝傳》導讀：相較於奮六世之餘烈、肇建一統的秦始皇，隋文帝的歷史地位差堪與其比肩

文：王德權（政治大學歷史學系教授）

中國史上三四百位皇帝，隋文帝楊堅並不廣為人知，甚至不如他的暴君兒子煬帝來得有名。隋文不僅文采遜於秦皇、漢武，個性嚴肅幾近死板的他，恐怕連風騷都沾不上邊。那麼，為什麼作者要為這個無趣的人寫傳記？

選擇傳主自然不是任意的，而是作者史識的反映。其實，秦皇、隋文兩人很具可比較性，相較於奮六世之餘烈、肇建一統的秦始皇，隋文帝的歷史地位差堪與其比肩。首先，他們都結束了數百年的分裂，開創一統新局；其次，他們都在國政組織與制度建構上頗有建樹，秦皇為帝國立法，後人甚至說兩千年皆是秦政法；隋文帝也不遑多讓，清初王夫之就說：隋「以立法而施及唐宋」，隋亡而法不亡；

再者，他們都是強大卻短命朝代的開國君主，在世時國勢強大，但他們的兒子卻都成為打破鐵桶江山的皇帝。然而，秦皇屢被提及，隋文卻乏人聞問，不免是一大缺撼。作者為楊堅作傳，頗有為終結南北朝分裂、為唐宋立法的隋文帝一生功業和成敗，立一座豐碑之意，供後人憑吊。

綜覽全書，這是本有「厚度」的書，不是頁數多寡，而是知識的厚度。作者韓昇出身唐史名家之後，其學識涵養皎然可見，加上曾負岌日本，深諳戰後日本的中國史研究。他廣泛吸納相關研究成果，將隋文帝一生納入厚實的知識脈絡展開詮釋。閱讀此書，不僅對隋文帝有所認識，更將掌握魏晉隋唐間從混亂到盛世的演變趨勢。

楊堅得位頗具戲劇性，清人趙翼指出：「古來得天下之易，未有如隋文帝者。」實力根基不厚的楊堅，何以能異軍而起，開創帝業？追根究底，正是西魏、北周兩代的權力集中，提供楊堅輕易得位的憑藉，作者從這個脈絡出發，勾勒楊堅從得位到固權的過程，如何在根基未固之際，憑藉謀略，鞏固權勢，在權力鬥爭的狹縫裡脫穎而出；作者揭示楊堅對權力的敏銳以及運作權力時的冷靜和智慧，這是他得以鞏固權力、安邦定國的主因。

位在風口浪尖開創新局的楊堅，環顧宇內，未來國家統一的道路該怎麼走，成為他治國為政的重中之重。北方的突厥，南朝的陳，表面上看，都是國之大敵。但對立國華北的隋朝而言，突厥顯然比南陳更具衝擊與威脅。先突厥而後南陳，將是隋代展開統一工程的最佳選擇。面對實力強大的北亞草原霸主，楊堅依然表現他的冷靜和智慧，確立政治優先於軍事的策略，通過政治手段，分化內部權力結構不穩定的突厥。文帝成功達成目標，突厥分裂為東、西兩部。接著，再以幾場戰役壓制突厥兵鋒，迫使東突厥臣服，解決隋朝當面的腹心之患。

突厥的臣服，就像大石投入水潭激起波瀾，中國東北部的形勢相應發生變化，高句麗問題隨之浮上檯面。其後，文帝曾對高麗動武，但無功而返，煬帝更是傾全國之力三伐高麗，後人或歸因於煬帝好大喜功，但作者認為這個評論過於簡化，不契合當日形勢，他從宏觀的世界帝國架構指出：高麗不僅是隋朝的難題，也是唐朝（太宗、高宗）亟於解決的難題，這是隋唐向世界帝國規模挺進時必須面對的課題。

楊堅一生功業最關鍵的是國制組織建構上的劃時代改革。面對魏晉帝國崩塌、南北分裂帶來的組織與制度混亂，楊堅承襲北魏中後期的趨勢，大刀闊斧調整國制。首先，承襲北魏孝文帝以來的趨勢，皇帝正式介入日常國政，進一步擴大其政治參與；進而以此為主軸，調整尚書、中書、門下三省關係，並強化君臣政治溝通的組織和機制，以因應皇帝臨朝主政之需要。

開皇3年廢郡存州，一舉撤除郡級政區，根除南北朝以來疊床架屋的地方行政體系；為了強化地方治理，將地方政府的人事權、軍事權乃至司法裁判權收歸朝廷，並編纂法典，規定地方官必須根據法條進行司法裁判。又強化均田制，進行大規模括戶，擴大帝國的資源汲取和管理，提升帝國人力、物力的動員能力。開皇9年平陳的次年，大規模調整府兵制，展開「府兵地著化」，開啟漢末以來「地方軍到中央軍」的軍事集權。

文帝的改革幾乎全面翻新國制，開創新時代的統治格局。以文帝為起點的國制改革，至煬帝朝大致底定，為其後的唐朝繼承。制度史向來較枯躁繁瑣，但國制更新卻是文帝功業之至重者，不得不說明白，這對作者構成不小的挑戰。但從讀者的角度看，作者清晰的思路和流暢的文筆，讀來並無滯礙之感，不致感到乏味。

完成平陳大業後，楊堅的統治姿態開始發生變化，逐漸向權力傾斜，濫行誅殺，對照平陳前的楊堅，這個反差十分巨大，成為作者嘗試剖析的焦點。史書每以「有政無德，不悅學、不悅學術」評論文帝，並非無故，孔子「博學、審問、慎思、明辨、篤行」的教導，提供我們深入理解的線索。知識是行動的前提，知識的不足將限制人的行動，甚至作出錯誤判斷。楊堅誠然擁有政治管理的天份以及敏銳的洞察力，從得位固權、鎮服突厥、更新國制、平陳一統，這些功業都足以震古鑠今。

但平陳後，這些正面的統治形象逐漸消失，取而代之的是亟於壟斷權力，剛愎自專，藉故誅殺功臣將相，甚至親生兒子也難逃網羅，成為一個雄猜之主。楊堅唯以一己意志行事，時時踰越法律行事，以致百官不知所守，走上後來貞觀君臣批評的「其君自專，其法日亂」的亡國之路。學術或學習的本質，是強化人的理性探求能力，強化人在面對困惑、誘惑時的自律。

平陳後，楊堅不復為政之初的謹慎自守，只憂大權旁落，為了壟斷權力濫行誅殺，他篤信的佛法本以慈悲為念，此時竟成為推動皇帝獨尊的權力工具，這些作為都和他「不悅學、不知學術」的傾向有關，不悅學帶來所見未廣、所思不遠的後果，以致身陷權力的牢籠。作者敏銳地捕捉到這一點，並以專章加以陳述，允為卓識。

綜觀本書，作者著重從「人與權力」關係描繪隋文帝的一生。書中描述根基不深厚的楊堅，在權力漩渦裡獲大位，戰兢地鞏固權力，又通過精心規劃的謀略，以最小代價分化突厥的威脅，開啟日本學者所謂「東亞世界帝國」的序幕。同樣的精心安排，也表現在他對舊北齊地域的治理與國制更新上，藉著皇帝臨朝主政、重整三省關係，強化了以皇帝為中心的政治體系，至於廢郡存州，更一舉削減龐大的政治身軀，再通過括戶，極大化國家掌握的人力、物力資源。

文帝從得位、固權到肇建一統，謹慎走在權力的鋼索上。但當平陳業大業既成，早期的謹慎自守一去不返，取而代之的是失去權力的恐懼，剛愎自大，專斷猜忌，最後竟成了權力的奴僕。當作陳述文帝晚年過度集權下的統治危機時，語重心長地寫下一段警語：

政治權力和行政效率以及社會關係之間有一定的合理平衡點。當你任意打破這個平衡點時，過度集權往往產生適得其反的效果。

行政效率與權力控制是天平兩端，尋求其間的平衡，全然在於人的智慧和自律。然而，多數情況下，因著人的欲念和對權力的執著，這天平始終朝向權力那端傾斜。作者這段警語雖說是論史而來的智慧，未嘗不是意在言外地評寫當代。

「人和權力」的關係是貫串本書的主軸，權力的滋味如此誘人，一如電影裡的魔戒，讓人們想去佔有他。當人一旦戴上權力的魔戒，他的眼裡再也看不到美好的事物，內心逐漸被失去魔戒的恐懼佔據，日復一日腐蝕他的心腸，難尋初衷。全書末尾，作者感嘆道：「隋文帝統治的前後期反差實在是太大了。」這個反差就是權力作祟的結果。雖說歷史不會重演，每個場景、人物都不相同，但在人性這個層次，歷史卻不斷上演著相同的劇碼。權力使人迷惘，最後失去本心，過去如此，現在如此，未來也仍將如此。

本書引用史料豐富，加上必須深究國制變動，本不利於傳記的通俗性和可讀性，但作者流暢的思路和文筆，令人讀來不倦。又本書論隋文帝一生之轉折，很具啟發性，我願鄭重向讀者推薦這本啟人智慧、發人深省的好書，相信必能承擔開卷有益之古訓。

相關書摘 ►《隋文帝傳》：文帝引以為豪的五個兒子，四個於骨肉相殘之中廢黜

書籍介紹

本文摘錄自《隋文帝傳（二版）》，臺灣商務出版

作者：韓昇

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他在戰亂中崛起，利用權勢與手段一統中原

修律法、開運河，建立國家統治基礎

立府兵、改戶籍，成功鞏固中央集權

他臨危不亂、處事不驚，開啟了最為精采的隋唐盛世

若提到中國史上的傳奇皇帝，隋文帝楊堅不可不提。在南北朝分裂、胡漢雜揉的年代，他異軍突起，巧妙的利用權術篡位為王。在開皇盛世，他進行了多次改革與開創：在國家機構上，建立府兵制、開創六部、重修法律；在社會改革方面，改革選任機制、修改戶籍制。種種革新成為後世的重要基礎。

然而，統治不是永遠順遂、制度不會永遠順利，儘管在隋文帝統治初期，開創了讓人民難以忘懷的盛世基礎，但其晚年的判斷失準、在廢立太子一事上的冷酷無情，在在使得開皇盛世蒙上一層陰影。他對權力的高度慾望、對旁人的極度不信任，使得隋帝國逐漸失去早期光彩奪目的樣貌。是怎樣的背景與原由，導致統治出了問題？隋文帝楊堅的統治，是依法行事的開創者，還是冷酷無情的暴君？

即便隋文帝晚年有諸多不妥善的施政，但在歷史的漫長河流中，他的貢獻仍然比比皆是。隋文帝用短短數十年，建立了詳盡的體制，範圍涉及政治制度、社會制度、法律制度，他劃時代的改革，奠定沿用至唐朝、宋朝，甚至是清朝的體制，正如清代王夫之所言，隋「以立法而施及唐宋」，在中國數千年的歷史中，隋朝雖無曇花一現，但她留下的制度，在在肯定了隋朝是個華麗燦爛的時代。

本書全面且系統性的敘述了隋文帝建立隋王朝、一統中原的過程。詳盡了分析他的各項治國方針或成效，並在這個基礎上對他的歷史作用做了深入探討。本書內容豐富詳實，是研究隋文帝與隋朝的重要著作，一探隋文帝的人生，並給予其最客觀的評價。

本書特色

史料考證詳實，全面呈現隋文帝統治時期的狀況 探究隋文帝時期的歷史背景，以及他如何透過權勢奠定隋唐盛世的基礎 研究隋文帝的出生及其性格

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬