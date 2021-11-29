《隋文帝傳》：文帝引以為豪的五個兒子，四個於骨肉相殘之中廢黜

文：韓昇

第十三章 蒼涼晚景

悽楚病逝

仁壽三年（六○三），這一年似乎過得相當平靜，史書上也沒有見到文帝前往仁壽宮的記載，夫婦雙飛雙棲的情景已成往事。

上半年，文帝似乎還沒從獨孤皇后逝世的陰影中掙脫出來，沒有留下多少處理政務的記載。相反，他把更多的精力放在後宮生活上。

最近，文帝愈來愈喜愛宣華夫人陳氏和容華夫人蔡氏。

宣華夫人陳氏是陳宣帝的女兒，姿貌無雙。陳朝滅亡後，配入掖庭，後來又被選入後宮為嬪。經過這樣一段辛酸的經歷，陳氏磨練得善解人意，十分討人喜歡。所以，在獨孤皇后嚴密控制後宮的時候，她能夠得到獨孤皇后的青睞，服侍文帝。後來，在晉王廣謀篡太子時，她看風使舵，收取晉王廣的珍寶賄賂，推波助瀾，促成太子勇垮臺，因此更加受寵。獨孤皇后去世後，她進位為貴人，專擅房寵，主宰後宮。

容華夫人蔡氏也是江南人，生長在丹陽，陳朝滅亡後被選入後宮，充任世婦。她儀容婉麗，早就被文帝看中，只是礙於獨孤皇后，故罕見寵幸。獨孤皇后死後，文帝得到解放，壓抑心頭的慾火噴發出來，蔡氏頗為得寵，被封為貴人，協助宣華夫人處理宮掖事務。

有一段時間，文帝在兩位如花似玉的貴人圍繞下，心中的苦楚暫時得以宣洩，不由地沉浸在溫柔鄉中。可是，每當興奮過後，他又重新感到空虛寂寥，苦苦追尋的東西，每每在彷彿找著的時候化為泡影。於是，他又再去追求，反復不已，精神的苦悶沒能解脫，身體已是虛弱不堪。

其實，文帝在百花叢中尋尋覓覓的是獨孤皇后的影子，可是，沒有一個女人能夠填補獨孤皇后逝世留下的巨大空白。因此，也就沒有一位女人能夠滿足文帝的需求。遺憾的是，文帝直到病入膏肓時才明白過來，不無悔恨地說道：「使皇后在，吾不及此」。然而，一切都太晚了。

到了七月，文帝似乎想重新振作一番，二十七日，他頒布一道長長的詔令，講述一通用人的道理之後，向全國求賢道：

其令州縣搜揚賢哲，皆取明知今古，通識治亂，究政教之本，達禮樂之源。不限多少，不得不舉。限以三旬，咸令進路。徵召將送，必須以禮。

經過幾次牽涉頗廣的政治清洗，而且，建國至今也已二十多年，當年任用的官吏也都進入老境，確實到了吐故納新更替換代的時候了。看來，文帝的頭腦依然清醒，還保持著政治家的敏銳。

可是，除此之外，就是設置常平官、賑恤河南水災和人事變更等日常事務，再沒有什麼新的舉措，這一年就這樣送走了。

仁壽四年（六○四）正月，文帝宣布大赦。此後，他開始準備再度前往仁壽宮。術士章太翼聞訊，力加勸阻，至於再三，文帝堅持不納，章太翼直言道：「臣愚豈敢飾詞，但恐是行鑾輿不反」。文帝大怒，把章太翼抓進牢房，準備從仁壽宮回來，證明章太翼所言虛妄後，將他斬首示眾。

二十七日，文帝動身來到仁壽宮。次日，他下詔將國家大小政務都交由皇太子處理。這種詔令，以前從未有過，彷彿透露著不祥的氣氛。果然，到了四月，文帝病重的消息傳了出來，尚書左僕射楊素、兵部尚書柳述和黃門侍郎元巖等人入閣侍疾，皇太子廣入居大寶殿。

這期間，仁壽宮內發生了一系列事情，令後人議論紛紛。

據說，皇太子廣和宣華夫人陳氏一起侍候文帝，天亮時，陳氏外出更衣，遭楊廣非禮，力拒得免，回到文帝床前，文帝見其衣冠不整，神色有異，問其緣故，陳氏泣訴太子無禮，文帝怒不可遏，深責獨孤皇后誤事，罵道：「畜生何足付大事，獨孤誠誤我！」急令柳述和元巖道：「召我兒！」柳述和元巖以為要召楊廣，文帝急忙糾正道：「勇也。」也就是說，文帝要廢黜楊廣，重立楊勇為太子。於是，柳述和元巖出閣起草敕令，讓楊素過目。楊素火速將消息轉告楊廣，楊廣立即派遣張衡入寢殿侍候文帝，同時，撤換宮中衛士，矯詔將柳述和元巖逮捕入獄，把宣華夫人及宮女一概逐出，俄頃，文帝駕崩。宣華夫人與宮人相顧失色，囁嚅道：「事變矣！」

隋煬帝把好端端一個國家搞垮掉，故唐朝君臣以他為鑒，將他的劣跡披露得淋漓盡致，充分發揮歷史為政治服務的功能。而文人墨客更是加油添醋，描繪得煞有介事，有如親眼目睹一般。趙毅所著《大業略記》稱：煬帝「召左僕射楊素、左庶子張衡進毒藥。帝簡驍健官奴三十人皆服婦人之服，衣下置杖，立於門巷之間，以為之衛。素等既入，而高祖暴崩」。馬總的《通歷》講得更加確切，說楊素「乃屏左右，令張衡入拉帝，血濺屏風，冤痛之聲聞於外，崩」。

煬帝由於政治上的失誤而導致隋朝滅亡，小說家卻將此庸俗為好色巡遊所致，對煬帝個人進行最大限度的醜化，並隨時代的推移而愈演愈烈，以至影響到學術界，甚至採傳聞入史，硬要將煬帝弒父考為史實。其實，這些「考證」，宋代歷史學家司馬光已經作過，他當時擁有的史料筆記，遠比今日豐富，排比之後，他寫下「今從《隋書》」寥寥數字，作出最清楚的結論。

且看《隋書．高祖紀》對文帝逝世的記載。四月，文帝不幸在仁壽宮病倒。到了六月六日，朝廷宣布大赦天下。顯然，文帝病重，故以大赦為他祈福。而且，當時記錄下的天象稱：「有星入月中，數日而退」。曲折地表明文帝病情嚴重。七月一日，「日青無光，八日乃復」，說明文帝已經病篤無望了。果然，到十日，「上以疾甚，臥於仁壽宮，與百僚辭訣，並握手歔欷」。三天後，也就是十三日，文帝崩於大寶殿，時年六十四歲。

《隋書》的記載清楚無誤，文帝自四月生病以來，病勢日漸加重，以至從仁壽元年（六○一）以來每年文帝誕辰（六月十三日）都要進行的佛事活動也不得不停止。而自此至七月十三日逝世的數十天，御醫顯然盡了最大的努力才使得文帝的壽命得以延長。顯然，從文帝病重到逝世這段時間裡，太子廣一直和宣華夫人一道服侍文帝，相安無事。如果曾經發生強暴未遂事件，則必定發生在文帝與百官辭別之後，也就是在七月十日以後，此時，文帝已在苟延殘喘，而楊廣強抑色慾數月，竟在最後一刻功虧一簣，如此迫不及待，真不知此前是如何熬過來的。

其實，宣華夫人早就與楊廣關係緊密，甚至為他充當內應，構陷前太子楊勇。如果說他們兩人有那麼一手的話，也沒有什麼好奇怪的。在那個時代，胡俗中弟娶兄嫂、子承父妾是十分正常的事，隋唐兩代起自塞上，祖上數代與胡人通婚，皇室內部婚姻關係甚亂，早就習以為常。將宣華夫人描繪得如何堅貞不屈，那是小說家的專長。實際上，文帝一死，另一位容華夫人就自告奮勇，請求面見煬帝，有事相告，於是，兩人頗效魚水之歡，膠漆相投。

如果說文帝臨終前發現太子與宣華夫人有私，那倒是十分可能的。但要重新改立太子一事，又成了另一樁疑案。當年廢黜楊勇，文帝費了九牛二虎之力，甚至對高熲等朝臣發動政治清洗，其負面影響一直無法消除。而此時，楊廣與楊素已經控制朝政，羽翼豐滿，這種局面不是躺在病床上，進氣少、出氣多的文帝所能改變的，如後述，文帝至死都是清醒的，因此，他對眼前的醜事感到憤怒，自可理解。關鍵的是身邊的柳述和元巖很可能利用此事大做文章。

柳述是文帝的女婿，十分得寵，晚年跟隨文帝左右，成為溝通宮省之間的橋梁。但他沒有什麼功勳，又恃寵傲慢，欺淩朝臣，引來不少反感。重要的是，他看不慣楊素跋扈，每淩辱之，並在文帝前揭楊素之短，促使文帝對楊素頗起戒心。故柳述與楊素勢同水火。在文帝發現太子的醜事時，在場的是柳述和元巖，他們正好是太子與楊素的對立派，趁勢火上加油，力勸文帝廢黜楊廣，重立楊勇，試圖奪取朝政。因此，所謂廢立太子的鬥爭，實際上是楊廣、楊素一方與文帝寵臣柳述一方的權力之爭。

但是，雙方的實力實在懸殊，柳述不過是狐假虎威，哪裡是楊廣的對手。楊廣迅速調來東宮衛士，在宇文述和郭衍率領下，控制了仁壽宮，逮捕柳述和元巖，撤換所有禁衛。至此，楊廣已經完全控制了局面，清除了對手，文帝的話連寢宮都傳不出去。這下子他完全可以放心地服侍危在旦夕的父親，為其盡孝，不至於蠢到冒天下之大不韙去殺害父親。事實上，如上面所引，說煬帝殺害其父的諸說，有說是楊素進的毒，有說是張衡下的手，即使按其所說，無論是毒殺還是絞殺，都不至於「血濺屏風，冤痛之聲聞於外」。也許過於離譜的描述反倒顯得生動逼真。

實際上，就是以隋為鑒的唐太宗君臣，也沒有一人指控煬帝弒父。當年，如火如荼的隋末大起義，成千上萬的民眾揭竿而起，不少隋朝官僚也趁勢反叛，在全國上下一派聲討隋煬帝的聲浪中，竟然沒有一人揭露煬帝弒父這一富有鼓吹力的罪行，可知當時並沒有煬帝弒父之說。

而且，被後人指控為殺害文帝的兇手張衡，史書稱他「幼懷志尚，有骨鯁之風」，他為煬帝出謀劃策，奪得太子之位。煬帝上臺後，打算建造汾陽宮，他進諫道：「比年勞役繁多，百姓疲敝，伏願留神，稍加折損」。結果招致煬帝疏忌，後因謗訕朝政而被賜死於家。唐高祖李淵「以死非其罪，贈大將軍、南陽郡公，諡曰忠」。如果張衡果真是弒君兇手，那麼，唐高祖決不會為他平反，更不會給他「忠」的諡號，因為這是國家賴以維持的倫理道德問題，決不容有絲毫的含糊。

從其他記載來看，文帝病勢加重後，太子廣就開始進行防範萬一的準備。這本來是正常而且應該的事情，但偏偏出了差錯。太子廣手書信函給楊素，徵詢他對文帝後事的意見，楊素將外間安排情況回稟，沒想到宮人竟然誤送給文帝，加上宣華夫人的事，這才激起文帝發怒，演出楊素調兵入宮的一幕。碰巧文帝在當天病逝，「由是頗有異論」，給後人留下廣闊的想像餘地。

發生這些事情，文帝當然滿心悽楚，但他並沒有糊塗。在病榻上，往事歷歷在腦海裡浮現，他清楚地記得來仁壽宮前盧太翼的再三諫阻，後悔莫及，他甚至記得盧太翼本姓章仇，自己真不該將他抓進監獄。於是，他喚太子廣到床前，交代說：「章仇翼，非常人也，前後言事，未嘗不中。吾來日道當不反，今果至此，爾宜釋之」。

文帝最懷念的還是獨孤皇后，看來，相會的日子在即，他把當年建築皇后山陵的何稠也叫到跟前，囑託道：「汝既曾葬皇后，今我方死，宜好安置。屬此何益，但不能忘懷耳。魂其有知，當相見於地下。」爾後，他摟著太子廣的脖子叮囑道：「何稠用心，我付以後事，動靜當共平章。」作完一系列後事交代之後，文帝與世長辭，留下著名的遺詔：

嗟乎！ 自昔晉室播遷，天下喪亂，四海不一，以至周、齊，戰爭相尋，年將三百。故割疆土者非一所，稱帝王者非一人，書軌不同，生人塗炭。上天降鑒，爰命於朕，用登大位，豈關人力！ 故得撥亂反正，偃武修文，天下大同，聲教遠被，此又是天意欲寧區夏。所以昧旦臨朝，不敢逸豫，一日萬機，留心親覽，晦明寒暑，不憚劬勞，匪曰朕躬，蓋為百姓故也。王公卿士，每日闕庭，刺史以下，三時朝集，何嘗不罄竭心府，誡敕殷勤。義乃君臣，情兼父子。 庶藉百僚智力，萬國歡心，欲令率土之人，永得安樂，不謂遘疾彌留，至於大漸。此乃人生常分，何足言及。但四海百姓，衣食不豐，教化政刑，猶未盡善，興言念此，唯以留恨。朕今年踰六十，不復稱夭，但筋力精神，一時勞竭。如此之事，本非為身，止欲安養百姓，所以致此。 人生子孫，誰不愛念，既為天下，事須割情。勇及秀等，並懷悖惡，既知無臣子之心，所以廢黜。古人有言：「知臣莫若於君，知子莫若於父。」若令勇、秀得志，共治家國，必當戮辱徧於公卿，酷毒流於人庶。今惡子孫已為百姓黜屏，好子孫足堪負荷大業。此雖朕家事，理不容隱，前對文武侍衛，具已論述。皇太子廣，地居上嗣，仁孝著聞，以其行業，堪成朕志。但令內外群官，同心戮力，以此共治天下，朕雖瞑目，何所復恨。 但國家事大，不可限以常禮。既葬公除，行之自昔，今宜遵用，不勞改定。凶禮所須，纔令周事。務從節儉，不得勞人。諸州總管、刺史已下，宜各率其職，不須奔赴。自古哲王，因人作法，前帝後帝，沿革隨時。律令格式，或有不便於事者，宜依前敕修改，務當政要。嗚呼，敬之哉！ 無墜朕命！

病中反思，文帝深以「四海百姓，衣食不豐，教化政刑，猶未盡善」為恨，一再交代後繼者要安養百姓，「務從節儉，不得勞人」。或許，文帝已經意識到經過革新整頓，國家制度基本建立之後，當務之急是與民休息。遺憾的是這個思想來得太晚了，其後繼者正躍躍欲試，力圖再創更加宏偉的事業。

身後之事，不是文帝所能左右，或許也不是他所能料及的。

文帝死後，楊廣祕不發喪。正好伊州刺史楊約到仁壽宮入朝，楊廣急令他和郭衍趕回京城，撤換留守者，矯稱文帝詔令，縊殺楊勇，控制住京城後，陳兵集眾，發布文帝訃文。

二十一日，在仁壽宮為文帝發喪，楊廣於靈前即位。

八月三日，煬帝扶文帝靈柩回到京城，十二日，在皇宮正殿大興前殿為文帝舉行隆重的殯儀，同時將柳述和元巖除名，發配邊地。還命令蘭陵公主與柳述離異，公主誓死不從，再不朝謁，夫妻雙雙幽憤而死。

骨肉相殘的悲劇還要繼續演出最後一幕。文帝晚年寵愛小兒子漢王諒，讓他坐鎮并州，統領山東五十二州，特許他可以不按律令，便宜從事。無原則的寵愛恰恰在無形中坑害了子女。漢王諒自以為居於天下精兵之處，野心陡長，楊勇和楊秀被廢黜之後，他便陰蓄異圖，召集亡命，豢養士卒。文帝死後，煬帝讓車騎將軍屈突通帶著偽造的文帝璽書徵召漢王諒入朝。漢王諒一看璽書上沒有文帝與他祕密約定的暗號，知道發生變故，立即起兵造反。以個人私利挑起的內戰，得不到民眾的支持與回應，很快就被楊素統率的大軍所鎮壓。漢王諒兵敗被擒，除名絕籍，幽禁而死。文帝引以為豪的五個兒子，四個於骨肉相殘之中廢黜。

十月十六日，文帝被安葬於太陵。廟號高祖。根據他的遺願，和獨孤皇后合葬在一起，異穴同墳。

後來，煬帝還專門舉辦無遮大會，剃度善男信女一百二十人，「奉為文皇帝敬造金銅釋迦坐像一軀，通光趺七尺二寸，未及莊嚴，而頂凝紺翠，體耀紫光，放大光明，照映堂宇，既感通於嘉瑞。敕諸郡各圖寫焉」。

隋文帝的遺詔雖然沒有得到煬帝的遵循，但他憂國憂民之情，溢於言表，廣為傳揚。日本史家將它略加刪改，作為其古代偉人雄略天皇的遺詔記載於《日本書紀》，此例已經充分顯示出隋文帝及其王朝在世界上的龐大影響。

隋文帝留下的政治遺產是巨大的，唐朝史臣評論他說：

自強不息，朝夕孜孜，人庶殷繁，帑藏充實，雖未能臻於至治，亦足稱近代之良主。然天性沉猜，素無學術，好為小數，不達大體，故忠臣義士莫得盡心竭辭。其草創元勳及有功諸將，誅夷罪退，罕有存者。又不悅詩書，廢除學校，唯婦言是用，廢黜諸子。逮於暮年，持法尤峻，喜怒不常，過於殺戮。

唐人的評價影響深遠，後人所論，大同小異。清人王夫之從制度沿革考察隋文帝的貢獻，指出：

隋一天下，蠲索虜鮮卑之虐，以啟唐二百餘年承平之運，非苟而已也；蓋有人焉，足以與于先王之德政，而惜其不能大用也。 隋無德而有政，故不能守天下而固可一天下。以立法而施及唐、宋，蓋隋亡而法不亡也。

隋文帝統治的前後期反差實在是太大了。如果能夠假設，那麼，文帝若死於平陳之後不久，他將無比輝煌。然而，這種渴望完人的假設沒有什麼實際意義。相反，文帝前後期的反差，給我們更多的啟迪。衝破功利主義與價值判斷的局限，深入研究文帝的一生，必將多有收穫。而隋文帝的歷史意義及其在歷史上的地位，也將顯現得更加清晰完整。

相關書摘 ►《隋文帝傳》導讀：相較於奮六世之餘烈、肇建一統的秦始皇，隋文帝的歷史地位差堪與其比肩

書籍介紹

本文摘錄自《隋文帝傳（二版）》，臺灣商務出版

作者：韓昇

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他在戰亂中崛起，利用權勢與手段一統中原

修律法、開運河，建立國家統治基礎

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他臨危不亂、處事不驚，開啟了最為精采的隋唐盛世

若提到中國史上的傳奇皇帝，隋文帝楊堅不可不提。在南北朝分裂、胡漢雜揉的年代，他異軍突起，巧妙的利用權術篡位為王。在開皇盛世，他進行了多次改革與開創：在國家機構上，建立府兵制、開創六部、重修法律；在社會改革方面，改革選任機制、修改戶籍制。種種革新成為後世的重要基礎。

然而，統治不是永遠順遂、制度不會永遠順利，儘管在隋文帝統治初期，開創了讓人民難以忘懷的盛世基礎，但其晚年的判斷失準、在廢立太子一事上的冷酷無情，在在使得開皇盛世蒙上一層陰影。他對權力的高度慾望、對旁人的極度不信任，使得隋帝國逐漸失去早期光彩奪目的樣貌。是怎樣的背景與原由，導致統治出了問題？隋文帝楊堅的統治，是依法行事的開創者，還是冷酷無情的暴君？

即便隋文帝晚年有諸多不妥善的施政，但在歷史的漫長河流中，他的貢獻仍然比比皆是。隋文帝用短短數十年，建立了詳盡的體制，範圍涉及政治制度、社會制度、法律制度，他劃時代的改革，奠定沿用至唐朝、宋朝，甚至是清朝的體制，正如清代王夫之所言，隋「以立法而施及唐宋」，在中國數千年的歷史中，隋朝雖無曇花一現，但她留下的制度，在在肯定了隋朝是個華麗燦爛的時代。

本書全面且系統性的敘述了隋文帝建立隋王朝、一統中原的過程。詳盡了分析他的各項治國方針或成效，並在這個基礎上對他的歷史作用做了深入探討。本書內容豐富詳實，是研究隋文帝與隋朝的重要著作，一探隋文帝的人生，並給予其最客觀的評價。

本書特色

史料考證詳實，全面呈現隋文帝統治時期的狀況 探究隋文帝時期的歷史背景，以及他如何透過權勢奠定隋唐盛世的基礎 研究隋文帝的出生及其性格

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬