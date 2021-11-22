2021/11/22,
國際

薩爾瓦多將打造世界第一座「比特幣城市」，還有哪些政府也加入區塊鏈行列？

薩爾瓦多將打造世界第一座「比特幣城市」，還有哪些政府也加入區塊鏈行列？
薩爾瓦多總統宣布「比特幣市」的計畫 | Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

該座「比特幣市」將會落成於薩爾瓦多東南方，借助孔查瓜火山的地熱能源來進行比特幣的挖礦，而該城市也不會收取所得稅；而薩爾瓦多也非唯一一個擁抱區塊鏈的政府，將上任的紐約市長也表示會採用「紐約市幣」來支持紐約。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）於11月20日表示，將打造世界第一座「比特幣市」（Bitcoin City），初期將由國家發行的「比特幣債券」提供資金建構這座城市，更進一步的將薩爾瓦多與比特幣連結在一起。

「這裡一切都將圍繞比特幣」，薩爾瓦多將用比特幣債券建造城市

BBC》報導，該座「比特幣市」將落成於薩爾瓦多東南方的拉烏尼翁省（La Unión），借助孔查瓜火山（Conchagua）的地熱能源來進行比特幣的挖礦。

「住宅區、商業區、各項服務、博物館、娛樂、酒吧、餐館、機場、港口、鐵路，一切都將圍繞比特幣」布格磊演講時表示，並承諾屆時該城市將不會收取所得稅，只會計算貨物稅（VAT，消費時才會收取的附加稅），而其中半數將會用來建設這個城市，剩下的一半會用來進行維護。

不過，演說中布格磊並未宣布新城市會在什麼時候落成，但有提到完成相關的基礎建設，預計會花費30萬顆比特幣（目前1顆比特幣大約價值60000美元）。

建設「比特幣市」的初期經費將會由薩爾瓦多發行的比特幣債券支付。《路透社》報導，布格磊表示兩個月後就會發行比特幣債券，等於2022年初就能上市。

演說中，站在布格磊身旁的區塊鏈服務供應商Blockstream首席策略顧問繆永權（Samson Mow）表示，首發的10年期「火山債券」將價值10億美元，其中半數將用來購買市場上的比特幣，未來也會推出其他類型的債券。

今年9月，薩爾瓦多成為全世界第一個將比特幣認可為法幣的國家。

紐約新市長認可「紐約市幣」，所有人都可以「挖礦」來發展紐約

近來區塊鏈風潮席捲全球，薩爾瓦多也非世界上唯一一個投入的政府，除了巴拉圭、阿根廷等接陸續提出「比特幣法案」外，美國紐約市長當選人亞當斯（Eric Adams）日前也宣布將支持紐約的城市幣「紐約幣」。

RTXDHS1C
Photo Credit: Reuters / 達志影像
紐約市長當選人亞當斯

警官出生的亞當斯競選時的其中一項承諾，就是讓紐約成為「比特幣中心」。而在他當選之後，就率先表示他的前三筆薪資將由比特幣支付，並喜迎11月10日推出的「紐約市幣（NYCCoin）」。

紐約市幣的運作方針，是由參與者質押包括比特幣在內的虛擬貨幣進行「挖礦」，其所得部分除了以「紐約市幣」返還外，得利的70%會分給紐約幣的質押者，另外30%將注入城市的財政預備金。

紐約市幣雖然不是官方項目，但由於與城市財政緊密結合，又得到市長當選人的認可，值得觀察後續發展。而紐約市幣的發行團隊「CityCoins」早在2021年8月就發行了「邁阿密幣（MiamiCoin）」，以同樣的模式將區塊鏈與城市發展結合。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航

關鍵會員推廣

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。