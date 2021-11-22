薩爾瓦多將打造世界第一座「比特幣城市」，還有哪些政府也加入區塊鏈行列？

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）於11月20日表示，將打造世界第一座「比特幣市」（Bitcoin City），初期將由國家發行的「比特幣債券」提供資金建構這座城市，更進一步的將薩爾瓦多與比特幣連結在一起。

「這裡一切都將圍繞比特幣」，薩爾瓦多將用比特幣債券建造城市

《BBC》報導，該座「比特幣市」將落成於薩爾瓦多東南方的拉烏尼翁省（La Unión），借助孔查瓜火山（Conchagua）的地熱能源來進行比特幣的挖礦。

「住宅區、商業區、各項服務、博物館、娛樂、酒吧、餐館、機場、港口、鐵路，一切都將圍繞比特幣」布格磊演講時表示，並承諾屆時該城市將不會收取所得稅，只會計算貨物稅（VAT，消費時才會收取的附加稅），而其中半數將會用來建設這個城市，剩下的一半會用來進行維護。

不過，演說中布格磊並未宣布新城市會在什麼時候落成，但有提到完成相關的基礎建設，預計會花費30萬顆比特幣（目前1顆比特幣大約價值60000美元）。

建設「比特幣市」的初期經費將會由薩爾瓦多發行的比特幣債券支付。《路透社》報導，布格磊表示兩個月後就會發行比特幣債券，等於2022年初就能上市。

演說中，站在布格磊身旁的區塊鏈服務供應商Blockstream首席策略顧問繆永權（Samson Mow）表示，首發的10年期「火山債券」將價值10億美元，其中半數將用來購買市場上的比特幣，未來也會推出其他類型的債券。

今年9月，薩爾瓦多成為全世界第一個將比特幣認可為法幣的國家。

紐約新市長認可「紐約市幣」，所有人都可以「挖礦」來發展紐約

近來區塊鏈風潮席捲全球，薩爾瓦多也非世界上唯一一個投入的政府，除了巴拉圭、阿根廷等接陸續提出「比特幣法案」外，美國紐約市長當選人亞當斯（Eric Adams）日前也宣布將支持紐約的城市幣「紐約幣」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 紐約市長當選人亞當斯

警官出生的亞當斯競選時的其中一項承諾，就是讓紐約成為「比特幣中心」。而在他當選之後，就率先表示他的前三筆薪資將由比特幣支付，並喜迎11月10日推出的「紐約市幣（NYCCoin）」。

紐約市幣的運作方針，是由參與者質押包括比特幣在內的虛擬貨幣進行「挖礦」，其所得部分除了以「紐約市幣」返還外，得利的70%會分給紐約幣的質押者，另外30%將注入城市的財政預備金。

紐約市幣雖然不是官方項目，但由於與城市財政緊密結合，又得到市長當選人的認可，值得觀察後續發展。而紐約市幣的發行團隊「CityCoins」早在2021年8月就發行了「邁阿密幣（MiamiCoin）」，以同樣的模式將區塊鏈與城市發展結合。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航