《隋煬帝傳》導讀：文武雙全的亡國之君，隋煬帝的功過評價再定位

文：朱振宏（國立中正大學歷史系教授兼系主任）

【導讀】文武雙全的亡國之君：隋煬帝的功過評價再定位

說到中國歷史，人們經常將「秦漢」與「隋唐」進行參照比較，不僅是因為這是中國歷史上最強盛輝煌的王朝代表，也是因為秦、隋國祚雖短暫，但都結束此前長期分裂割據時代，下啟漢、唐盛世基業。毛澤東在〈沁園春．雪〉的下闕中曾評價中國歷史上幾位著名的帝王「惜秦皇漢武，略輸文采；唐宗宋祖，稍遜風騷。一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕」，作為亡國之君的隋煬帝自然是未入毛澤東的點評。

然則，論性格，隋煬帝卻是文采與風騷兼俱；論武功，隋代疆域最為遼闊的階段，也正是在隋煬帝的大業時期。唐修《隋書》，評價隋煬帝云：「地廣三代，威振八紘，單于頓顙，越裳重譯。赤仄之泉，流溢于都內，紅腐之粟，委積於塞下」（《隋書．煬帝紀下》「史臣曰」）。有學者曾說過：秦始皇做過的事，隋煬帝多半也做了，但是他沒有焚書坑儒；隋煬帝做過的事，唐太宗多半也做了，但是唐太宗沒有開運河。然而，秦始皇、唐太宗都有「千古一帝」的美譽，隋煬帝卻落個萬世唾罵的惡名。

國內外有關隋煬帝傳記著作不少，隨著2013年江蘇揚州曹莊隋煬帝墓的發現，對於隋煬帝的功過評價，又掀起一波熱議。袁剛先生的《隋煬帝傳》是筆者管見國內外有關隋煬帝傳記中徵引史料最為豐富，讀後極具啟發性的一部歷史人物傳記。除「引言」與「結語」外，全書共分十章、三十四節、七十八目，約五十六萬字。

第一章介紹隋煬帝楊廣的家世、出生與時代背景。第二章敘述楊廣青年時代北禦突厥、南平陳朝與安輯江南事蹟。第三章論述楊廣如何由坐鎮江都，歷經十年苦心經營，從晉王最終被立為儲君的過程以及在「仁壽宮變」所扮演的角色。第四章談及煬帝即帝位後，進行包括營建東都、掘塹、置關防、築長城、開運河等一系列浩大工程。第五章講述煬帝在位期間的文治特色、改革目的與創新項目。

第六章綜述煬帝多元的興趣與非凡的才華。第七章探討煬帝巡遊各地與大業年間對外關係。第八章分析煬帝三征高麗的原因與造成的結果。第九章討論雁門事變後煬帝避居江都、各地割據勢力的相互競逐，以及「江都宮變」煬帝被弒。第十章藉由唐朝「亡隋之轍殷鑒不遠」作為總結。結束語的標題「莫道有才能治國須知亡國亦由才」，畫龍點睛的蓋棺隋煬帝的歷史定位。

綜觀上述可看出，本書全方位、系統性的介紹隋煬帝的一生，囊括與隋煬帝相關的所有內容，特別是有關隋代歷史上極具爭議性的議題，書中都有深入的論辯分析，並迭出新意，茲略舉數例以明之：

釋疑

關於隋煬帝的出生時間，《隋書》、《北史》與各類史書，均無明確記載，要知道《隋書》修成於唐太宗貞觀十年（636），距隋亡不及二十年；《北史》完成於唐高宗顯慶四年（659），距隋煬帝被弒亦僅四十年，主持《隋書》的魏徵、顏師古、孔穎達；纂修《北史》的奠基與完成者李大師、李延壽等人，皆生活在隋朝，可說是當時人記當代事。然而，相較於隋文帝楊堅的出生時間，《隋書》與《北史》都有清楚詳實的記載，反觀時代更近的隋煬帝楊廣，則含混不清，著實令人不解。

作者指出唐初君臣論政的核心是「以隋為鑒」，站在官方立場，將隋煬帝作為反面教材，極力突出隋煬帝的昏暴無道進行貶責，修史材料的取捨，有意無意抱有偏見，煬帝生日的失載即與此政治意識有關。也就是說，明知而不載，反映初唐修史者對隋煬帝的極度蔑視。同樣的，史書對於煬帝與蕭后的婚期和婚禮缺載的原因，也應作如是觀。

辨誣

開皇九年（589）平陳後，對於如何處置寵冠后宮、以鬼道迷惑陳後主的寵妃張麗華，《隋書》與《北史》的〈高熲傳〉云：「晉王欲納陳主寵姬張麗華」，而高熲「乃命斬之，王甚不悅。」；司馬光《資治通鑒》甚至記載楊廣因此變色曰：「昔人云，『無德不報』，我必有以報高公矣！由是恨熲。」。作者認為楊廣在奪得帝位前一直是矯情飾貌，況且母后獨孤氏最恨好色納妾，楊廣不可能如此敗壞自己的名聲和功業。且《陳書》和《南史》的記載正好相反。

《陳書．張貴妃傳》：「晉王廣命斬貴妃，牓於青溪中橋」；《南史．張貴妃傳》：「晉王廣命斬之於青溪中橋。」，都肯定張麗華是楊廣下令處死的。《陳書》的作者姚思廉之父姚察，當時正在陳朝任官，對隋滅陳時建康的情況比較清楚，後來唐人許嵩所撰《建康實錄》就沒有依從《隋書》、《北史》的錯誤，都明確記張貴妃為晉王楊廣所殺。是以，有關楊廣欲納張麗華一事，此為唐初史臣有意貶隋揚唐，醜化隋煬帝的曲筆。這也提醒我們，舊史對隋煬帝的記敘描寫，存在著很大的失實失真與醜化，我們在運用這些史料時，更應秉持謹慎的態度甄別評估。

質疑

《資治通鑒》記載，隋文帝仁壽二年（602）八月獨孤皇后崩逝後，時任太子的楊廣「哀慟絶氣，若不勝喪者；其處私室，飲食言笑如平常。又，每朝令進二溢米，而私令取肥肉脯鮓，置竹筩中，以蠟閉口，衣襆裹而納之。」。

作者認為獨孤皇后是楊廣的政治靠山，是謀奪儲位主要支持者，對於母后支持自己成功奪嫡，楊廣是感激不盡的；母親的死，楊廣不但失去了政治上的堅強後盾，而且將直接面對來自各方面的反對力量，能否順利繼嗣接班，也成了問題。是以，楊廣恐未必如《資治通鑒》所言表面悲痛欲絶，但在自己府內卻談笑如常。且《隋書》、《北史》皆未見此記載，此乃司馬光據小說家言。

辨偽

關於隋煬帝營建東都洛陽，《資治通鑒》取杜寶《大業雜記》的說法：「章仇太翼言於（煬）帝曰：『陛下木命，雍州為破木之衝，不可久居。又讖云：『脩治洛陽還晉家。』帝深以為然。」。要知道章仇太翼原為廢太子楊勇的門客，又在仁壽宮變前參加柳述集團，反對楊廣，怎麼會在煬帝剛即帝位不久，便出現在煬帝身邊，成為煬帝的親信？而煬帝竟由他一言而產生遷都的效力。司馬光不採正史詔令，代之以野史小說，此乃企圖寓褒貶善惡於敘事之中，用以貶低隋煬帝的政治眼光和才能。

比較

我們知道隋文帝與隋煬帝都崇尚佛教，然兩帝對佛教的態度是不同的。作者指出隋文帝尊佛重在修功德，並不研習佛教義理，其所推崇乃北方風格的佛教，注重修、造像等宗教實踐，而少究經義。隋煬帝信佛但不佞佛，三教併重以儒為先，既修功德更重義理，所推崇的是南方風格的佛教。隋文帝對佛教迷信至深，認為得天下、統一天下是由佛教之力；煬帝卻是尊佛但不迷信，重視佛教戒律，嚴格限制度僧與建寺數量，佛教必須納入政治控制之下。書中對煬帝和智顗和尚以及天山宗、三論宗的關係都有詳細的論述。

評價功過

本書在第一章、第五章、第十章，以及文末的結語，用了不少篇幅討論如何對隋煬帝的功過進行評價。作者不是對其行事進行量化，也不是空泛的以「功大於過」或「過大於功」簡單描述。隋煬帝不似一般亡國之君，貪圖個人享樂而無所作為。事實上，隋煬帝心懷聖王志業「慨然慕秦皇、漢武之事」（《隋書．煬帝紀下》），而其興辦的各項工程，多可視為功在當代、利在千秋。大業之政一件一件地看都是德政，符合時代要求的大好事，但加總起來，就成了人民難以承受的大暴政。何以如此？

隋煬帝之所以列為暴君、之所以謚號「煬」，其暴就在於濫用權力，不恤民力；其「煬」就在於「去禮遠眾」、「逆天虐民」，忽略統治下人民的生存狀況。評價帝王功過，不在於帝王身懷多少才能，不在於成就多少帝業，而應著眼於為直接統治下的人民生存狀態，帶來了甚麼影響。換言之，作為衡量判斷是否為有德之君，就是考察他是如何對待人民生存為首要關鍵。

除上述外，袁剛先生對於煬帝營建洛陽、修築運河、在位期間馬不停蹄的巡幸各地的原因，都有深入的討論和精闢的見解，而不是單純以「好大喜功」、「剛愎自負」一筆帶過。在結語中，袁剛先生從明君、暴君、昏君、庸君四類，綜合比較北朝末年到初唐的十二位帝王，也著實發人省思！

本書的另一大特色是對史料的蒐集運用。史載，武德四年（621）五月，唐平洛陽王世充「得隋舊書八千餘卷，太府卿宋遵貴監運東都，浮舟泝河，西致京師，經砥柱舟覆，盡亡其書。」（《新唐書．藝文志一》），由於舟覆使大量典籍湮沒不存，造成唐朝初年修纂隋史時，資料嚴重匱乏，也為後世研究隋史者，常有史料不足之感慨。袁剛先生則是窮盡文獻典籍，本書所徵引的史料，除了正史、隋唐筆記、詩文、唐宋所編各種文集、類書外，還廣泛蒐羅釋家佛典傳記，諸如：

《善見律毘婆沙》、灌頂《國清百錄》、《隋天台智者大師別傳》、道宣《廣弘明集》、《續高僧傳》、《集神州三寶威通錄》、《集古今佛道論衡》、法琳《辨正論》、士衡《天台九祖傳》、志磐《佛祖統紀》，又兼及石刻史料（如趙明誠《金石錄》、王昶《金石萃編》）、歷史地理（韋述《兩京新記》、李吉甫《元和郡縣圖志》、宋敏求《長安志》、徐松《唐兩京城坊考》、畢沅《關中勝蹟圖志》）、敦煌文書（斯坦因「敦煌漢文文書第613號」）、明清小說（袁於令《隋史遺文》、齊東野人《隋煬帝豔史》、褚人穫《隋唐演義》）等不一而足，將能利用的資料，竭澤而漁、網羅殆盡，又參考撰寫期間中外學術界的研究成果，真正做到傅斯年先生所說的「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」（〈歷史語言研究所工作之旨趣〉）的精神。

此外，書中另一亮點是，各章節適時運用隋煬帝的詩文，以及大量徵引唐朝與後人對隋煬帝的詠史詩，使讀者更能生動鮮明瞭解隋煬帝的性格。書名雖然是《隋煬帝傳》，但涉及內容涵蓋整個隋代，甚至上溯至西魏、北周，下延至初唐時期，也可以將本書視為一部簡明版的隋朝通史。

受限於導讀的篇幅，不能「劇透」太多，本文僅能就書中精彩的篇章，挑選其中一、二，進行概略性介紹，有興趣的讀者自可細細品讀，或進一步參看書評，相信對隋煬帝會有不同的認識與全新的評價。

相關書摘 ►《隋煬帝傳》：將楊廣和陳叔寶視為同類，蓋棺定論都諡曰「煬」，是極不恰當的

書籍介紹

本文摘錄自《隋煬帝傳（二版）》，臺灣商務出版

作者：袁剛

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開通大運河，奠定經濟基礎，

營建東都，穩定政治局勢，

北征高麗，削弱高麗國力，

隋煬帝的多重建設影響了未來盛唐之世！

中國最具爭議性的皇帝之一──隋煬帝楊廣，運用龐大的權力徵發百萬民夫忍飢受餓築長城、建運河。運河開成後又大造龍舟遊江都，耗費大量錢財，不但加速隋朝的滅亡，最終還落個萬世唾棄的惡名。

然而，這一連串勞民傷財的建設看似極不人道，卻在在成為後代唐朝盛世的基礎。他建立的大運河，成為貫穿南北交通的動脈。他更營建東都洛陽控制江南地區，穩固隋朝統治基礎。他的權力和才能，將隋朝的政治、經濟、文化推向了高峰，是一位與秦始皇、漢武帝同樣的有才能的政治家與軍事家。

本書作者袁剛，研究隋唐中樞體制發展，考察隋煬帝相關史料，了解眾人眼中的亡國昏君，為何在舊史記載中評價如此兩極，詳實地分析其功過是非，並深入研究他的性格與氣質，做出客觀公正的評價，全方面介紹隋煬帝的一生。

本書特色

史料詳實，呈現世人對隋煬帝的正反兩極評價 考察隋煬帝時期的歷史背景及如何獲取權力 研究隋煬帝的性格與氣質

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬