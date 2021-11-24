【2021金馬獎】《少年》影評：看見黑色抗爭身影下，那一顆顆躍動的赤紅少年心

文：Catherine

李安曾說過： 「嚮往自由的人才拍電影。」

我想這便是《少年》的初衷——理想與自由，如同導演任俠所說的，他們並不想散播任何恐懼，而只是道出香港這塊土地上，真實發生的故事；拍出這群漸漸被遺忘的少年之身。

所以《少年》最勇敢最動人之處在於它面對最壞的時代，仍展現無紋飾的真摯；有著初生之犢的無懼；以及不為反抗而反抗的力爭，它為那些墜毀破碎的靈魂，開啟一扇通往自由的大門。

它使我們看見時代的絕望，卻沒有漫溢的憤怒和恨意；它讓我們哀傷流淚，卻仍要起身拭淚；它使我們靠近死亡，卻仍映照活著的、熱愛生命的少年姿態。正是因為太愛腳下那片土地；太愛世界；太嚮往理想與自由，所以在深淵裡倍感絕望。

Photo Credit: 金馬執委會提供 導演任俠

虛實相參，理想無法介入現實的無奈

《少年》影像的虛實相參剪輯熟稔，真實畫面的運用以及拍攝搜救小隊時，多幕手持鏡頭搖晃和推進，觀影的好幾剎那幾乎懷疑它根本是部紀錄片，真實地令人惴惴不安；而另一線的少女YY則增添了戲劇張力與故事性，鏡頭聚焦主角身上，我們跟著她買了蛋糕、夾了娃娃、寫信......她的一舉一動推動著劇情發展，導演亦設法讓我們進入其心，感受「少年」做出生命抉擇前夕，內心的掙扎和無力。

如此已兼備事件的帶入感和電影的情節性，但最為迷人的幾幕還不止此，預告片就能看見的劇場剪影以及海報的黑白畫面，甫出現就令全場屏息，虛實邊界傾刻模糊，槍響、煙霧、奔逃、暴力、跌跤⋯⋯那些無效的抗爭彷彿失去了現實的存在，無聲地被時代吞沒，少年的理想竟無法介入現實；人民的聲音竟無法被政府聽見；力抗的姿態竟只是幻影，虛無的徒勞，無奈的噤聲。

然於最末的虛景，導演又挹注了希望和理想。一隻一隻手相疊，黑白畫面更見每隻手上的肌理，有的粗糙，有的細緻；有的膚色更深，有的則淺；有的大而厚實，有的小卻不失力量。乃是來自不同背景的人們，於此交疊聚集，朝同一個方向使勁地拉，從絕望的深淵，往理想的高處拉。向下墜落的手最後也回握，即便是想像與理想，我仍願相信，跌落無依的靈魂於此找到能依靠的力量：

「縱使徒勞無功，絕不無疾而終。」

Photo Credit: 金馬執委會提供 《少年》劇本發想源自反送中運動

黑色抗爭身影下，躍動的赤紅少年心

如同片名，《少年》拍出了年輕抗爭者的姿態，初生之犢不畏虎的勇氣；處亂世而雙眼仍澄澈閃耀的純粹；衝撞而無時無刻迸發的憤怒；不馴的熱烈與勇氣。

或許我們曾如電影中的子悅般質疑與納悶，死亡真的能改變時代嗎？不甘心能拯救香港嗎？電影當然無法給出肯定的答案，現世亦無法，但又如YY和阿南曾說的，難道就什麼都不做嗎？我

想《少年》帶給觀眾的生命力道即在此，乃是一種傷痕累累但絕不被馴化的決心，一種不問結果的奔赴。他們不求改變時代，但求不被時代改變；他們不求留名而為英雄，但求成為問心無愧的自己，不被歲月侵蝕的少年。

正如年僅十五歲的男孩云，如果年齡增長會改變一個人，那他寧可不要長大。《少年》在無情的時代動盪下，撥開一把把雨傘，拔下面罩，卸下防身武器，讓我們看見一身黑的抗爭身影下，那一顆顆赤裸而躍動的赤紅年輕之心。

May You Stay Forever Young

巴布狄倫（Bob Dylan）的〈Forever Young〉唱道：

May you always be courageous.

Stand upright and be strong.

May you stay forever young.

「May you stay forever young」作為《少年》的英文片名，它可以是疑問，也可以是一份祝福，那是少年抉擇時的捫心自問，也是彼此在亂世中相予的祝願，電影中的搜救小隊由一群陌生人組成，他們起初不相識，卻能在黑暗中堅定的大喊對方的名字；擁抱彼此破碎受傷的身心；臨危替彼此擋下攻擊；跑遍全城只為挽回一條不認識女孩的生命；停下腳步只為扶身邊跌倒的同伴一把......

這些彷彿復興了香港武俠電影中，那些志同道合的義士，冒險不問結果，只為相同理想。他們每一種相互扶持的言行，都是最差的時代裡，給彼此最好的祝福：

香港少年，願你勇氣不變，挺身捍衛，永遠年輕，永遠熱淚盈眶，永遠嚮往自由與理想。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航