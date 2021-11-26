從賴士葆的「長髮飯局妹」之說，探討社會對女性既厭又愛的矛盾樣貌

防疫期間，人人有責落實防疫，而公眾人物的防疫行為也更備受關注。近日網路瘋傳衛福部長陳時中飲酒高歌的影片，即便聲明時間點落在去年非疫情警戒間，但後續事件仍持續發酵，尤其是立委賴士葆指出影片裡有長髮女性：「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，這番言論更引起各界熱議批評「歧視女性」。

接著，賴士葆接連聲明：「本人一向尊重女性，從未對女性有物化或不尊重的言論，包括今天（11月12日）早上接受採訪的內容都可受公評」、「我昨天（11月11日）所有的發言都是根據媒體的報導發言，我講的是在『飯局內的』，『飯局內的特定長頭髮』」。對此，PTT網友們紛紛發表「太硬凹了」、「愈描愈黑」、「超好笑」、「早餐店等級的笑話」等噓文回應言論事件。

事實上，從社群媒體資訊與評論或許可見，社會性別平等意識似乎有所推展，但同時也弔詭並存著厭女氛圍。例如議員黃捷也針對此事做出評論：「都什麼時代了，還有人用頭髮長短來對一個人品頭論足？」但此評論也引起部分網友留言「女拳仔可憐」、「姓黃的＊女（具攻擊性字眼）不要提了好不好」、「這時候又急著出來談女權了」等回應。

何以面對性別議題，社會風向時而看似「政治正確」，時而又「故態復萌」？本文即欲從賴士葆的長髮妹言論事件，探討社會對女性既厭又愛的矛盾樣貌。

在成長歷程中，或多或少都從網路媒體、書籍雜誌或他人等各式評價，學習女性應該有的樣貌（如留長髮），其中的社會意義，則建構出留長髮的女性具有女人味、浪漫、撫媚等性別想像，留短髮的女性可能面臨「男孩子氣」等評論；而如果是男性留長髮，則難以避免遭到側目或懷疑性別（甚或性別傾向），也由此可見，性別是如何透過各式文本與（被）賦予社會意義而形成的。

然而，倘若女性樣貌有一套社會期待的標準，而留長髮可能是審視女性其中之一，那麼為何當女性留不留長髮，都可能成為了問題，甚或就如同影片中女性的長髮也能被借題發揮，成為具有社會貶抑意義的「飯局妹」？或許女體在社會規範裡被形塑的過程，也是映照女體被客體化的歷程。也就是說，在性別權力位階結構式的不對等下，女性成為既能被凝視、也能被貶抑的他者，並從中確保男性掌握話語及定義權，這也說明為何賴士葆能夠堅持認為「沒有歧視女性」，即是性別結構於日常影響、形塑人們思維的展現。

那麼，何以社會可能在面對具明顯性別問題的言論，會呈現批判男性，又反過來繼續批判女性的樣貌？正如同前述所言，人們對於女性留長髮的性別想像或審美認知，是從各式社會互動中學習而來，而厭女（misogyny）也同樣能從各種社會互動中學習而成。

如網路媒體作為一種非正式學習管道，裡面不僅只有倡議社會運動或女性主義議題的資源，也可能提供了建構厭女思維的學習機會，性別學習與鬥爭往往也在線上媒體開展（Simões, Rita Basílio、Amaral, Inês & José Santos, Sofia，2021）。也因此，人們面對於女性主義／反女性主義或厭女的紛雜資源時，可能會在其中潛移默化學習或（被）建構對性別的理解，但既然如此，為什麼檯面上的社會言論，似乎仍以習得「厭女」的性別現象為多數？這可能因性別學習和性別結構相互影響有所關連。

Allan G. Johnson（2008）指出，父權結構會鼓勵人們選擇一條阻力最小的路，而這或許就是服膺既有性別結構的展現：像「男人」一樣批判或貶抑女性，特別是當女性有所「越界」，從私領域跨到公領域來時（如參政）。女性的「越界」可能發展出女性特有的力量，包括透過女性的社會位置生成的視角與聲音。但在既有結構規範中，這亦是「有毒的女性形象」（toxic images），在挑戰父權結構的過程，也引起父權的崇拜或焦慮，呈現厭女與愛女現象（Ali Kumael Rizvi & Wajiha Raza Rizvi，2021）。

之所以，特別是女性人物對性別議題發聲時，往往更容易反而備受批評攻擊，正是因為既有性別權力不對等的結構，呼喊著人們走一條阻力最小、貶抑女性的路。雖然，任何人皆可能在其中，不知不覺地學習性別、學習厭女、甚或被結構呼喚，但學習亦是流動與動態的。

除此之外，我們可以藉由本次事情，反思當今台灣政壇的性別問題：男性政治人物任意定義「長髮等於飯局妹」，大眾評論有「支持」也有「批評」，但女性政治人物針對此事提出反駁或觀點，卻幾乎僅收到「批評」或「嘲笑」時，當中或許也反映了政治人物和大眾論述裡的性別位階關係。或許當我們學習先從中跳脫「本來就可以這樣講女性」的性別結構框架，並從中反思其言論與背後意識從何而來，即會是第一步邁向性別平等的路標。

參考文獻

Allan G. Johnson著，成令方、王秀雲、游美惠、邱大昕、吳嘉苓譯（2008）。性別打結：拆除父權違建。台北：群學。

RB Simões, I Amaral, & S José Santos. (2021). The new feminist frontier on community-based learning. Popular feminism, online misogyny, and toxic masculinities. European journal for Research on the Education and Learning of Adults 12 (2021) 2, S. 165-177.

Rizvi, Ali Kumael, & Rizvi, Wajiha Raza. (2021). Misogyny and Philogyny in Music: Shakira, Rihanna, and Madonna. In Maria Marron (Ed.), Misogyny across Global Media (Misogyny and Media volumes in Communicating Gender Series). MD: Lexington Books/Rowman & Littlefield, Lanham.

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航