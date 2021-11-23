台灣女孩勇闖柬埔寨馬戲團，扛下在金邊拓展據點和開發華語市場等重任

文：黃維萱

提起柬埔寨，或許在你我腦海中浮現的是世界遺跡吳哥窟，每年吸引大量國際遊客前往參訪。然而，這個擁有豐厚文化歷史的國度，在 40年前的紅色高棉（註1）時期，經歷了一場大屠殺，全國約有300萬人遭殺害，許多人逃往泰柬邊界，或離開柬埔寨成為難民，而「法爾馬戲團」（Phare The Cambodian Circus）的創立，讓失去依靠的街童有安身之處，並且習得一技之長，成為專業表演者。而演出盈餘則投入「法爾藝術學院」，助更多孩童受藝術教育，成為撫平歷史傷痕的一股力量。

在法爾的經營團隊中，有一位來自台灣的工作者，擔任執行長Huot Dara（林國民）的特助兼發展經理，協助已經擁有20多年豐富歷史的法爾拓展市場。她是許茜雯，擁有醫務管理背景，曾在國際非營利組織以及國合會任職，如今飛往柬埔寨投入藝術領域，在法爾社會企業展開屬於自己的影響力職涯。

「這是我最幸福的一份工作。」性格開朗、為人大方的許茜雯，在接受社企流採訪時如此表示。樂於挑戰的她，扛下在柬埔寨首都金邊拓展新據點、開發華語市場、以及連結各項資源等多項重任，是執行長的得力大將、也成為團隊口中的「Wonder Woman」。

Photo Credit：許茜雯 勇闖柬埔寨的台灣女孩許茜雯

學生時期出國服務經驗，開啟對國際發展的興趣

8年級的許茜雯，學生時代在台北醫學大學主修醫務管理，受醫學、商學與管理學的訓練。在學姊的牽線下，結束在台大醫院的第一份工作後，便飛往柬埔寨，在德普文教協會擔任當地最高負責人，管理就業輔導與偏鄉教室兩項計畫。爾後，許茜雯便回到台灣，在國際合作發展基金會（國合會）任職，與台北榮民總醫院合作，培訓台灣邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦 （St.Kitts and Nevis，位於拉丁美洲加勒比海地區）的醫師與護理師。

「在國合會工作我很高興，因為我的夢想就是做國際發展。」這個志向在許茜雯學生時期便萌芽，許茜雯的母校台北醫學大學在史瓦帝尼（舊名史瓦濟蘭）有常駐醫療團，許茜雯於就學間曾兩度參與出團，開啟她對國際醫療與國際發展的興趣。特別是在當地看到一個愛滋藥物宣導單位，以尊重當地的態度，創造一個愉快的環境，倡議愛滋藥物，讓她由衷敬佩，也期許自己有天有機會也能投入國際發展，在計畫國與當地團隊共同執行計畫，帶來影響力。

面臨職涯的選擇難題，釐清重視的價值

在國合會的工作接近尾聲時，許茜雯透過友人得知法爾正在招募執行長特助兼發展經理。當時的許茜雯，對法爾並不陌生，因為早在於德普文教協會工作時，許茜雯便已經認識法爾，每個戲碼她幾乎都有看過。

骨子裡愛往劇場跑的因子，也可以回溯到學生時期。許茜雯分享道：「我大學時期曾經修過一堂劇場美學，它是我的劇場啟蒙。我便許願以後畢業工作時，每年都要看一場演出！」然而，畢竟非自身出身藝文圈，對於加入法爾，許茜雯多少有點擔心。

此外，當時還有另一份截然不同的工作機會——外商企管顧問公司的職缺，也令許茜雯考慮再三，究竟該加入法爾，投入這項富有挑戰、跨領域的工作，還是要選擇擔任企管顧問，走一條符合社會期待、擁有理想薪資且穩定的路？「如果選擇法爾，是選擇我認同且喜歡的事情。」許茜雯說道，「我當時第一次出發去柬埔寨是因為我還年輕，我想要趁著我可以闖的時候去嘗試。」而面對眼前的職涯十字路口，「我渴望更有挑戰性，跳出舒適圈，有可塑性的工作。」懷著這般體悟，許茜雯選擇了加入法爾的行列。

圖片提供：許茜雯 許茜雯與劇團團員合影。

已經擁有20年歷史的法爾，現今有劇團、學校、一間創意及多媒體公司、一間負責國際巡演的法爾國際、一間手工精品店，以及社會企業。根據許茜雯的形容，藝術學院就像「媽媽」，劇團就像「女兒」，藝術學院培養出表演者給劇團，而劇團演出收入的75%再提供給藝術學院。而社會企業在組織上是劇團、兩間創意及多媒體公司和手工禮品店的母公司，目標是為法爾創造穩定的營收。

圖片提供：許茜雯 法爾劇團精彩演出。

用解決力面對新挑戰，用數位力克服行銷關卡

再度於柬埔寨落地後，許茜雯便開始了新的旅程，一上任便接下了在首都金邊拓展新據點、開拓華語市場，以及連結各項資源等重任。其中，在柬埔寨首都金邊設置新據點是許茜雯最重要的任務。這項任務牽涉到找地、與銀行談判、進行放款等事宜。「這個計畫真的是一波三折！」最初，法爾劇團已經談妥與政府合作，向政府租借一塊地。但是在2018年的選舉後，該地被別的財團購買，整個計畫有了變卦。

面對計畫的變更，法爾便決定要自行購買土地，讓自己的權益更有保障。許茜雯與團隊拜訪地主，包含地方上的勳爵，尋找合適的土地。同步地，許茜雯也拜訪台資銀行，商談放款事宜。沒有相關經驗的她，透過網路搜尋的方式，查詢談判技巧的知識，迅速地吸收並實際運用。而最終的談判結果，更獲法爾董事的肯定，驚訝於一個年輕人可以談到如此理想的條件。

針對許茜雯的第二項主要任務，開拓華語市場，則需要大量地使用社群媒體來觸及海外市場。透過經營LINE、微博與微信，鎖定台灣及中國兩大華語市場，許茜雯順利地協助法爾能以潛在觀眾熟悉的語言宣傳演出資訊。

面對新事物的挑戰，許茜雯秉持著 3 字原則：「一直問」。她分享：「第一個方法是去網路搜尋，第二個是了解每個人都是我的老師。」在處理放款時銀行窗口是她的財務知識老師、菜市場攤販老闆是她的柬文老師。她也分享：「我不會害怕是因為我老闆隨時都在，我都會跟他討論。」身為執行長特助，許茜雯是執行長的得力助手，也是無話不談的朋友。 清楚組織目標、並善用各式資源解決問題，許茜雯就如組織中的「掌舵者」，能穩定地引領組織往預定的方向邁進。

適應異文化團隊，完成更大的目標

法爾的經營團隊組成十分多元，有柬埔寨人、法國人、美國人、瑞士人等。在一個跨國的團隊中工作，許茜雯認為最大的挑戰是文化差異。像是，為了業務需要在向夥伴蒐集護照影本時，各國夥伴因為國情不同輪番放假，讓這項單純的任務花了比預期還多的時間才完成，造成她不少的困擾。面對這些挑戰，許茜雯的體悟是「耐心」的重要性：「若是把事情拆解，一步一步完成，其實事情進展會更快速，也不會造成他人壓力。」

而在這份工作中，許茜雯認為進行台柬文化交流專案時，是她感到最有意義感的時刻。當時，她和團隊促成邀請排灣族的舞者來柬埔寨表演，接著台上和台下一起手拉手共舞。她回憶道：「舞台下是來自歐洲各國的觀眾，他們可能不了解也不太懂排灣族文化與服裝，但他們很享受在那個當下。」而柬埔寨法爾的舞者，也將排灣族的舞蹈，融入在新的作品中，在一次聯合國教科文組織舉辦的聯合國日發表上呈現。透過兩國交流創造出新的表演風格，讓許茜雯覺得相當有意義。

圖片提供：許茜雯 台柬文化交流。後左二為許茜雯。

面對疫情這項全球性的共同挑戰，法爾也難逃其影響。例如：金邊據點拓展的計畫擱置、劇團至外國巡演的機會驟減。為了募款增加收入，法爾發起24小時連續演出的金氏紀錄挑戰，出動法爾劇團88名表演者，連續演出31齣戲碼。駐守台灣的許茜雯，在台扮演著公關與行銷的角色，成功促使更多觀眾參與這項盛事。最終，此演出獲得海內外華人熱烈迴響，不僅引起社群熱烈討論，也多了許多來自台灣的長期贊助者。

關於未來3年的規畫，許茜雯眼裡閃著光芒，她期待能夠將金邊拓展計畫，這項自己一手催生而還在半路上的孩子養大。這項組織內的創新，未來可能以獨立公司的型態經營，目前團隊初步有譜，待疫情緩解後資金到位，金邊設立新據點的計劃便離成真更進一步。

對於未來考慮投身中大型國際社會企業的青年而言，英語能力是不可或缺的條件，而許多人會因此喪失信心、自我設限，許茜雯鼓勵，剛開始一定需要時間來適應口音與環境，但只要敢表達，就能學會如何溝通。

最後，許茜雯格外強調心態的重要性：「自己一個人在國外，最基本的是要好好照顧自己，包括身心靈面向。」

從學生時期便積極探索自己的志向，加上早期職涯階段的累積、輔以人脈的牽成、以及深度的自我了解與反思，讓許茜雯做出不受限制於醫學領域，並且衷於自己所認同的價值之選擇，開啟屬於自己的影響力職涯，撫慰遙遠國度的歷史傷痕，搭起兩國之間更多交流的橋樑。

註解：紅色高棉指柬埔寨內部資本主義與共產主義的內鬥。1975至1979年間，因為共產主義主張的「均等」概念，導致當地許多民眾流離失所，被迫離開家園且失去屬於自己的財產與身分。短短的3年內，近乎9成的知識份子遭到殺害，其中包含醫生、博士、音樂家及藝術家等。柬埔寨國內死亡總人數高達300萬人。

本文獲社企流授權刊登，原文標題：談買地、拓市場，台灣女孩勇闖柬埔寨馬戲團——專訪法爾社會企業執行長特助許茜雯

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒