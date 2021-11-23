F-16V成軍不只強化了我國空軍的實力，更重要的是能延續台美軍事交流

今年對台灣的空防而言，是相當關鍵的一年，64架F-16V型戰鬥機於11月19日的成軍，不只是強化了中華民國空軍因應共機騷擾台灣的實力，還將為未來F-35戰鬥機的接收工作做足準備。

涵蓋嘉義空軍基地第四聯隊的這64架F-16在內，總計有141架中華民國空軍原有的F-16A／B型戰鬥機被提升為F-16V。花蓮空軍基地的第五聯隊，預計在2023年以前完成F-16的性能升級。

台灣爭取F-16C／D型戰鬥機的歷史行之有年，然而小布希（George W. Bush）總統需要中共配合美國打擊恐怖主義，又厭惡民進黨政府激進的台獨路線，否決了陳水扁政府的提案。馬英九上台後，歐巴馬（Barrack Obama）總統不願意刺激中共，但是又不希望台海空中優勢過度向對岸傾斜，於是做出了提升中華民國空軍現役146架F-16A／B型戰鬥機的決定。

這便是中華民國空軍「鳳展專案」的由來，不過過去10年來，總計有六架F-16A／B在台灣執行戰備任務或者在美國執行訓練任務時折損，只剩下141架順利升級為V型。不過讀者們也不要緊張，對新型戰機的爭取，並沒有在蔡英文總統上台後結束，而是又有了新的進展。66架全新的F-16V型戰鬥機，在2019年8月18日獲得川普（Donald Trump）總統證實將出售給中華民國。

未來中華民國空軍將以這66架F-16V為基礎，於台東志航基地成立全新的第七戰術戰鬥機聯隊，屆時台灣將有207架F-16的戰力。事實上根據國際軍事研究者的觀察，現今中華民國空軍的實力為全球第15名，以台灣的土地面積與人口來看已經是十分強悍。雖然在質量上，仍遠遜於擁有上千架飛機的中國人民解放軍空軍，但仍具備一定程度的嚇阻能力。

F-16不僅將成為中華民國空軍數量最多的單一機種，而且中華民國空軍還將因為207架的F-16V成為擁有全球第一龐大F-16V型機隊的勁旅。自1997年接收第1架F-16以來，F-16在台灣已經有超過20年的服役史，早就是國內航空迷最熟悉的機種。然而F-16這款1974年就問事的機種，來台灣的過程卻並非我們想像的那麼一帆風順。

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有錢都買不到的機種

由通用動力（General Dynamics）公司生產的F-16戰鬥機，在1974年完成首飛，為鮑伊德（John Boyd）等「戰鬥機黑手黨」（Fighter Mefia）的理念所研發的輕型戰鬥機，目的是與重型戰鬥機F-15形成所謂的高低搭配，F-15負責遠程空中作戰，F-16則負責空中纏鬥。F-15雖然是好飛機，但造價較為昂貴，需要F-16這樣便宜的輕型戰鬥機來與蘇聯數量龐大的MiG-23打擂台。

回到50年代的冷戰之初，中華民國空軍幾乎可以同步取得美國空軍使用的第一線空優戰鬥機。如果說50年代的代表是F-86軍刀，那麼到了60年代就是F-104星式戰鬥機。但是從1965年美援停止後，出於對蔣中正可能單方面對大陸採取軍事行動的憂慮，美國不再提供如F-4幽靈式戰鬥機這樣具有強大火力的重型攻勢機種給台灣。

只有像F-5系列的輕型戰鬥機，因為純粹屬於自我防衛性質，被納入可以販售給台灣的範圍之內。而在進入80年代以後，F-5系列戰鬥機已明顯老舊，隨著F-16戰鬥機的問世，還有以色列空軍F-16在中東戰場上大顯神威的消息傳到台灣，爭取F-16戰鬥機便成為中華民國空軍的重點奮鬥目標。既然爭取F-15可能比F-4還要困難，美國總要依循70年代以來的傳統賣點輕型戰機給台灣了吧？

然而美國在1979年與中華民國斷交，並且推行拉攏中共圍堵蘇聯的外交政策，雖然《台灣關係法》明擺在那裡，但華府仍不願意冒著得罪北京的風險向台北提供新銳戰鬥機。在《八一七公報》的限制下，無論是換裝F-104發動機，降了級別的F-16／J79，還是性能提升版的F-5系列戰機，即F-20的軍售案都被雷根（Ronald Reagan）政府給否決掉了。

後來還是時任駐美軍事採購團團長的果芸將軍，透過與國防部長溫伯格（Caspar W. Weinberger）的私人情誼，透過讓美國方面轉移F-16的部分技術給台灣，才催生了經國號戰鬥機。直到蘇聯的解體與華沙公約組織的瓦解，F-16才有了出售給中華民國的機會。究竟F-16是如何來到台灣的？這款戰機服役20年以來，究竟給中華民國空軍帶來了那些幫助？

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為什麼非買F-16不可？

之所以F-16會在90年代進入台灣，除了蘇聯瓦解還有中共逐漸成為美國的首要威脅外，還有另外兩大因素值得思考。一是老布希（George H. W. Bush）總統要爭取連任，需要爭取德州F-16生產線員工的選票支持。二是法國開始向世界各國兜售其幻象2000戰鬥機，試圖挑戰美國的全球輕型空優戰鬥機市場，不能再以政治需求排擠台灣這個F-16的潛在市場。

於是在法國宣布向台灣出售幻象2000之後，小布希總統隨之宣布同意對台灣出售150架F-16A／B型Block 20戰鬥機。所謂的Block 20，指得是第20批生產架次的F-16，所以雖然名義上屬於初代的單人座A型和雙人座B型，但是在搭配荷蘭、比利時、挪威及丹麥的F-16一起接受中期壽命升級計畫（Mid-Life Upgrade）之後，動力系統與批次32，即F-16C／D型Block 32已不相上下。

中華民國空軍第一位駕駛F-16戰機的田在勱將軍，對F-16戰鬥機的性能大加讚賞，表示其獨特的線控系統實現了讓飛行員和戰鬥機融為一體的夢想。移動戰鬥機，就像移動自己的身體一樣容易，這是在過去F-104還有F-5上所不可能具備的特色。當年美國轉移給中華民國空軍的F-16技術，就包括了田將軍口中的線控系統。

不過既然IDF有了這樣的系統，那麼F-16再來台灣又有什麼意義？法國幻象2000的空中作戰能力，在90年代顯然是高於F-16的。F-16固然是有幻象所不具備的對地還有對海打擊能力，但是經國號卻同樣也有。究竟是什麼原因，讓台灣非要花巨資引進150架的F-16A／B型呢？除作戰半徑以及火力的優勢外，最主要的還是能恢復與美國空軍的交流。

打自1949年以來，美國就已經是眾多西方國家當中，唯一一個可能為了避免台灣落入中共手中而援助國軍的國家。法國只出售戰鬥機給台灣，卻沒有如《台灣關係法》般的義務在兩岸開戰時提供台北軍事援助，所以如何恢復中華民國空軍與美國空軍雙方自二戰以來的實質接觸，便成為了當年中華民國政府和軍方的首要考量。

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F-16給台灣的幫助

有了F-16以後，中華民國空軍才能重新回到80年前就接受P-40戰鬥機飛行訓練的路克空軍基地（Luke Air Force Base），重新與美國空軍的教官展開交流。美國空軍仿效第二次世界大戰的編制，在路克空軍基地的第56戰鬥機聯隊編制下設置了第21戰鬥機中隊，專門培訓中華民國空軍的飛行員熟悉F-16的操縱技術。

包括空中加油的技術在內，如果不是到美國本土親自體驗，是絕對得不到的。更重要的一點，在於路克空軍基地不只是美國空軍的F-16學校，還是全世界所有F-16使用國的交流中心。不管是新加坡、南韓、比利時、荷蘭、挪威還是丹麥的飛行員，都會到路克空軍基地受訓。所以台灣的F-16飛行員不只能與美國教官切磋，還能從全世界的F-16飛行員身上學到經驗。

比如荷蘭皇家空軍的飛行員，就有在干預巴爾幹半島的軍事行動中擊落南斯拉夫空軍MiG-29的經驗，MiG-29雖然不是中共所擁有的機種，卻是專門為對付F-16所量身打造的戰鬥機。透過與荷蘭皇家空軍的交流，能實際瞭解到美國空軍指揮下的聯合作戰體驗，還能知道F-16與其他輕型戰鬥機交鋒時的各種優缺點，這是經國號與幻象2000所絕對無法提供的。

許多不願意與中華民國空軍交流的國家，都因為共同使用F-16的關係，有了和國軍F-16飛行員接觸的機會。根據夏瀛洲將軍的回憶，他在主導二代機換裝工作的時候，還曾經把新加坡的F-16教官請來台灣指導。從國際關係的角度來看，這些都是筆者支持F-16採購案的原因。即便過去20年下來，確實也有高達九架的F-16戰鬥機因意外而折損。

到目前為止，經國號的失事紀錄為四架，幻象2000為六架。為此無論是民進黨還是新黨的立法委員，都曾經罵F-16是「破銅爛鐵」。但是從美國空軍仍在使用F-16，而且還要繼續使用F-16到2070年的情況來看，實在沒有理由因為九架飛機的墜毀紀錄就質疑F-16戰鬥機的性能。光是從推動國際軍事交流還有維修保養的兩個角度來看，筆者就100%支持把台灣打造成F-16島。

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那麼F-16V有哪些特點？

根據富比世軍事專家David Axe的介紹，F-16V戰鬥機裝備與F-35雷達相似度高達85%的APG-83電子掃描陣列雷達，可同時搜索、追蹤與鎖定多個目標。搭配MS-110偵照莢艙，還有AGM-84H反艦飛彈、AGM-88B反輻射飛彈以及AGM-154C滑翔飛彈，中華民國空軍可以F-16V對中共S-400防空陣地，乃至於075型兩棲攻擊艦等重大目標實施空中壓制。

F-16V具備短場起降功能，生存率相較舊款的F-16A／B型方面有大幅提升。空中作戰方面，飛行員更是具有看到哪裡就能打到哪裡的頭盔瞄準系統，與AIM-9X短程空對空飛彈，還有未來可能引進的AIM-120D中程空對空飛彈整合之後，絕對能形成遏阻中共犯台的空中戰力。新購入的66架F-16V，因為採用更新型的F110-GE129發動機和適型油箱，推力、航程與火力都更為驚人。

雖然F-16C在作戰半徑、飛彈射程以及整體生產數量上，仍不敵中共最近經常派來騷擾台灣的殲-16，不過考量到中華民國空軍只需要固守台海空域，共機則必須要至少因應台海、南海還有東海的戰爭，甚至印度的邊界也不再安全，我們不需要為F-16V感到悲觀。畢竟如果真的局勢升高到不可挽救的局面，F-16V還可透過Link 16系統與周邊國家的空軍取得聯繫。

從F-16V搭配匿蹤塗料，還有路克空軍基地逐漸從F-16國際學校轉變為F-35的國際學校來看，筆者也認為F-35進入台灣應該是遲早的事情。就算第21中隊未來轉移到土桑受訓，中華民國的飛行員還是能夠在美國空軍發起的多國模擬空戰訓練中遭遇到F-35，甚至在演練中與F-35並肩作戰。就如同當年台灣無法在第一時間爭取到F-16一樣，筆者認為F-35總有一天會被我們等到的。

講了F-16V那麼多的優點與好處，是不是F-16V就無敵了呢？空軍有了這207架戰鬥機，就能夠高枕無憂呢？當然不是，否則筆者何必期待F-35的到來呢？到底F-16V有哪些缺點，筆者認為可以從兩個角度切入，第一是經費的問題；第二是飛行員不足的問題。事實上在筆者看來，人的問題在筆者看來可能比錢的問題更加嚴重。

Photo Credit: 空軍 F-16V的成軍典禮紀念章，搭配高志航時代第4大隊的IV標誌還有藍白條紋尾舵塗裝，象徵歷史的傳承

重振國人對空軍的認同

雖然F-16V的戰力，相較於舊版的F-16A／B型有1.8倍的提升，但是這些提升都是建立在納稅人的付出之上。根據《聯合報》報導，141架F-16V的性能提升案高達新台幣1400億元，66架新購入的F-16V則高達2500億元。如果再加上各式武器彈藥的費用，還要添上471億元，這樣高昂的代價並非每個國人都能夠接受。

所以在野黨對F-16V的採購案進行審查與把關，確實是有所必要，想想我們還有2400億的海空特別條例要應付，還必須要靠舉債來應付，執政黨千萬不能夠有在野黨一提到要檢討預算，就扣上「中共同路人」大帽的想法。當然在野黨也不能夠有一切都「為了反對而反對」的想法，因為爭取F-16戰鬥機可是自蔣經國時代以來，歷屆中華民國總統的夢想。

尤其F-16V的計劃，最大的功勞當非馬英九總統莫屬，他雖然爭取到的是141架F-16A／B型的提升案，但是沒有提升案又何來66架新機的採購案？這一個功勞，筆者認為執政黨應該給予肯定。朝野應該攜手合作，把有限的資源花在刀口上，才能提升國防還有空防的效益。不過最讓筆者擔憂的，還是飛行員不足的問題。

未來將有三個聯隊，共207架的F-16V服役，空軍能否訓練出那麼多的優秀飛行員來駕駛？筆者是深感疑問的。而且就筆者個人所知，許多從路克空軍基地回國的飛行人才，都因為不習慣台灣的軍中文化，都在服役期限屆滿後就另謀高就，讓空軍無法妥善運用，著實非常可惜。這是空軍在接下來籌建第五聯隊和第7聯隊時，所不得不思考的問題。

很高興這次第四聯隊在換裝F-16V完畢後，採用了當年高志航時代四大隊的IV隊徽來象徵中華民國空軍的歷史傳承，希望未來第五聯隊的換裝也能彰顯中美空軍混合團的傳統。面對中共不間斷的空中騷擾，我們該如何讓有限的飛行員不致疲於奔命，讓還沒從軍的年輕人對中華民國空軍產生認同，都是需要不分朝野的全體國人共同努力。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航