中共「超譯」拜登不支持台獨，反而促成台美關係30年未見的大跳躍

文:陳方隅(東吳大學政治系助理教授)

一言以蔽之,美國一貫的政策都是不支持也不鼓勵台獨,但不支持不等於反對。同時,美國卻是明確地反對武統。大家在看報導的時候,千萬不要忘記後面這點。

美國總統拜登和中共總書記習近平線上會談結束,中國方面大力宣傳:「美國不支持台獨」。更有趣的是,台灣媒體同步跟上,包括《聯合報》、《中國時報》、《東森》、《TVBS》等媒體,同步轉發中國《央視》所說:美國不支持台獨。

事實上,根據白宮發出的聲明稿,會中拜登說的是:「美國堅持以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策,美方堅決反對片面改變現狀或破壞台灣海峽和平穩定的行為。」完全沒有任何一個地方講到美國「不支持」台獨。

就算真的有講,其實這也不過是美國長期以來的政策罷了,在1998年柯林頓訪問中國時提出「新三不政策」就曾明確表達過「不支持台獨」,一直到今天,國務院的網站及聲明上也是這麼說的。白宮國安會印太事務特任官坎貝爾(Kurt Campbell)今年7月7日接受日經專訪還是這麼說:「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係,不支持台灣獨立。」所以這個論述一點都不新奇。

在中國官媒炒作、台灣許多媒體同步配合宣傳的同時,拜登在記者追問之下講出了令人意想不到的話。美國時間11月16日,拜登在新罕布夏州接受媒體提問關於拜習會中台灣議題的進展時說:

美國歷任總統和行政部門從來不可能直接表達台灣是獨立的,因為美國的一中政策和戰略模糊等原則都清楚地認為,美國現階段並不會對台灣的法律地位做表態。因此拜登的發言肯定震驚了很多人。

結果一小時後,拜登自己又出來澄清:

我們完全沒有要改變對台政策,我是說由「他們」決定,台灣,而不是我們。我們「沒有鼓勵獨立」,而是鼓勵「他們」依照台灣(關係)法要求的事情來做。這是美國在做的,讓他們自己做決定。

(We are not going to change our policy at all. I said that they have to decide — ‘they’ — Taiwan. Not us. And we are not encouraging independence. We are encouraging them to do exactly what the Taiwan Act requires. That’s what we are doing. Let them make up their mind. 強調處為作者所加。)。