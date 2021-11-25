美中新冷戰將維持很長時間，2032年恐怕就是中國軍事威脅的最高峰

文：王臻明

雖然美國已將中國定位為戰略競爭對手，卻仍避免使用新冷戰這個名詞，來定義美中關係，不過美國積極拉攏盟國來圍堵中國，卻是有目共睹的情勢。就如同美蘇冷戰一樣，圍堵戰略要分出勝負，需要一段很長的時間，美蘇兩國就僵持了40幾年。

因此2032年恐怕只是新冷戰白熱化的開端，而不是結束，美國對中國的圍堵，可能要在10年後才慢慢看出成果。在這段時間內，中國會四處尋求突破之機，因此對台灣來說，中國軍事威脅的壓力將逐步增強，2032年左右恐怕就是最高峰。

美國會斬斷中國取得新技術管道

美國對中國的圍堵，包含外交、經濟、軍事等各個層面，就軍事上來說，最重要的是斬斷中國繼續取得新技術的管道。在硬體方面，全力阻止中國取得先進的晶片，在這個晶片已取代火藥的時代，無疑將嚴重影響中國發展新型武器的能力。

在軟體方面，禁止中國留學生到美國學習關鍵技術，將可疑的中國企業列入黑名單，封鎖各種新科技流入中國的管道。這樣多管齊下的結果，將打擊中國的建軍計畫，逐步削弱解放軍的戰力。

面對這樣的壓力，中國很可能會像前蘇聯或其他的反美國家一樣，用數量來彌補科技的差距。特別中國又是一個擁有14億人口的大國，生產更多的軍艦與戰機並非難事，還能繼續維持軍工產業，並嘗試突破封鎖，外銷武器到第三世界國家。

同時，中國會在現有基礎上，發展戰略性的嚇阻武器，如加速擴增核武儲備。美國國防部剛送交國會的2021年中國軍力報告，就預測解放軍擁有的核彈將在2027年達到700枚，2030年更會成長到1000枚。

更多的軍艦與戰機肯定會進一步威脅台灣。2032年中國可能已完成興建4艘航空母艦的計畫。近來不斷下水的052D型驅逐艦，與排水量破萬噸的055型驅逐艦，將足夠中國海軍組成4支航空母艦艦隊，並在必要時，編成2個雙航艦戰鬥群以夾擊台灣。此外還可能配備從FC-31發展而來的新型艦載機，對國軍形成更大的壓力。

中國空軍則會擁有一定數量的殲-20匿蹤戰機，搭配規模龐大的殲-16與殲-10機隊，以各種演訓方式，侵擾或壓縮台灣的空域。

台灣在2032年時，潛艦國造計畫應該正進行到一半，一切順利的話，會有數艘新潛艦已下水服役，再加上性能提升後的兩艘劍龍級潛艦，將成為國軍反制中國航空母艦的關鍵戰力。

同時，美國出售給台灣的岸置機動型魚叉反艦飛彈將會全部抵台，與台灣自行研發的岸置機動型雄風二型反艦飛彈、雄風三型超音速反艦飛彈，形成非常密集的反艦火網。再加上專為海洋偵蒐、監視任務所設計的MQ-9B無人機，一起反制中國龐大的水面艦隊。

空軍方面，外購的66架F-16V應該都已抵台，由舊有F-16A／B Block 20機隊所升級而來的F-16V也早就全部成軍，將與經過中壽升級的IDF戰機，形成台灣空防的主力。只是要應付大批中國軍機的不斷侵擾，壓力會很大。

特別是法製的幻象2000仍無法進行中壽升級，想要外購F-35B戰機也未獲美國首肯，恐怕會是未來的隱憂。另外海軍的下一代飛彈巡防艦興建計畫不斷延宕，看來應該很難在2032年時全數服役，將形成台灣防衛上的極大弱點。

Photo Credit: AP / 達志影像

中國會擴增核武

至於中國擴增的核武，將用來恫嚇美國及其盟邦，以做為談判的籌碼。中國正在彈道飛彈的基礎上，進一步發展高超音速飛彈，用於反艦或對地攻擊，如最新的東風-17、東風-21D與東風-26。

甚至重拾一些冷戰時期的舊技術，進行局部改良後，轉為己用，以彌補遭美國科技圍堵的窘境。如近期中國所試射的另一款高超音速飛彈，就採用前蘇聯曾發展過的「部份軌道轟炸系統」，擁有不受限制的射程，可以從任何方向攻擊美國，使其防不勝防。

但中國的核武恫嚇，生產更多的軍艦與戰機，其實正中美國的下懷，因為這是重蹈前蘇聯的覆轍。美國在冷戰時期也面對類似的威脅，致勝之道就是全力投入科技研發，拉開與敵手的距離，振興經濟與各方面的國力，坐等敵手在重重圍堵下自己崩潰。

在這一點上，美國朝野有著極為高度的共識，美國參眾兩院正在審議的《美國創新與競爭法》，更是劍指中國，計畫將注挹大筆資源到各個關鍵領域，以取得領先的地位。

在軍事的層面上，美國正在全力發展各式無人載具、第6代戰機、B-21匿蹤轟炸機、人工智慧與太空戰力。特別是在高超音速飛彈的領域上急起直追，可以預見在2032年時，美國在軍事科技上將大幅領先中國。

而依過去的慣例，當美國發展出更先進的武器系統時，原有的技術與裝備就會轉移給盟國。現在美國積極想要強化西太平洋的防線，因此包括澳洲、日本、南韓與台灣在內，都已獲得了過去爭取不到的技術與裝備。

澳洲將開始籌建核動力潛艦，日本計畫發展射程達2000公里的巡弋飛彈，南韓則已擠身全球第8個擁有潛射彈道飛彈的國家。台灣這幾年更獲得多項過去美國不願意出售的攻勢武器，如陸軍戰術飛彈（ATACMS），SLAM-ER增程型空對地飛彈。

美國還放寬技術管制，讓台灣自行研發的飛彈，射程大幅增加，如雄風三型超音速反艦飛彈與雄二-E巡弋飛彈，都已規劃生產增程型，這也讓台灣能進一步威脅中國沿岸的軍事目標。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國更挑釁，台灣得更自制

於是出現一個乍看之下非常矛盾的現象。在中國戰機的不斷侵擾下，台灣社會極度憂心兩岸軍力進一步失衡，國軍所承受的壓力也越來越大，但最新版的國防報告書卻首度喊出了「強化重層嚇阻，延伸防衛空間」。一方面進行後備動員的改革，以求固守台灣本島，另一方面卻又計畫延伸打擊範圍，好削弱攻台的敵軍戰力。

這看似不合理的方向，其實就反應了現在到2032年左右，兩岸之間的詭譎情勢。中國因為受到圍堵而變得更挑釁，台灣獲得更多國際支持，新型攻勢武器陸續服役，卻必須小心謹慎，避免引發軍事危機。

無可諱言的，台灣已成為美國圍堵戰略的其中一環，這幾年美國積極想提升台灣的防衛能力，並非偶然。這種情況雖然打破了過去台灣被孤立的局面，但隨之而來的，是台灣也必需承擔更多的區域安全責任。

美國不斷希望台灣購買特定的武器，強化後備動員能力，甚至派員協助國軍進行訓練，都代表台灣未來的國防開支會更重，這種情況會一直持續到2032年以後，或美中兩國有一方先倒下為止。

但如果是美國失敗，被迫撤出西太平洋，除了台灣有被立即併吞的危險，在這個區域裡的日本、南韓與澳洲等國，勢必競相發展軍備，甚至擁核自保，形成更混亂的情勢。

若中國失敗，一個14億人的大國失控，其動盪程度恐怕更勝前蘇聯解體之時，台灣與中國有極高的貿易依存度，也將受到嚴重波及。因此美中兩國的長期對峙，只要不爆發直接衝突，或許不是壞事，至少可以為台灣多爭取一段時間，預做準備。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航