2021/11/23,
國際

東南亞國家憂AUKUS引核武競賽，英國邀東協參加G7外長會議溝通

東南亞國家憂AUKUS引核武競賽，英國邀東協參加G7外長會議溝通
Photo Credit: Reuters/達志影像

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AUKUS的合作項目包括英、美將協助澳洲打造至少8艘核動力潛艦，但東協擔憂這會加劇區域的核競賽。日前印尼國防部長普拉伯沃公開重申官方立場，指出東南亞應保持無核化，而AUKUS恐促使更多區域國家尋求取得核動力潛艦。

（中央社）作為今年七大工業國集團（G7）峰會主辦國，英國近日邀請東南亞國家參加即將在12月舉行的G7外長會議，不排除是為了就英、美、澳三方安全聯盟AUKUS成立引發的軍備競賽疑慮與區域國家溝通，但此舉可能也會提高北京戒心。

12月10日召開、為期3天的G7第二場外長會議將在英格蘭北部利物浦市（Liverpool）舉行，屆時預計將有超過20個國家的外交或國際發展部會首長與會，包括澳洲、南韓和印度。

東南亞國家協會（ASEAN）成員國對9月中旬宣布成立的AUKUS意見分歧，部分國家擔憂它將進一步激怒北京、引發區域軍備競賽。ASEAN國家往往不願在美國、中國等強權競爭中選邊站。

「衛報」（The Guardian）報導，緬甸是唯一未獲邀出席的ASEAN國家。自2月發生軍事政變以來，該國持續由軍方把持政權。參照ASEAN上月峰會的安排，英國要求由軍政府以外人士代表緬甸透過視訊與會。

AUKUS的合作項目包括英、美將協助澳洲打造至少8艘核動力潛艦，3國的軍事工業及高科技實力也可望深度整合。

印尼是高聲批評AUKUS的其中一個東南亞國家。國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）20日出席國際戰略研究所（IISS）在巴林舉行、聚焦中東安全事務的「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）論壇時，重申官方立場，指出東南亞應保持無核化，而AUKUS恐促使更多區域國家尋求取得核動力潛艦。

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Photo Credit：AP/達志影像
印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）

馬來西亞防長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）則強調，「沒人想要或可承受在相關水域發生全面衝突的風險」；若南海充斥軍事活動，發生意外的機率將升高，「所有人必須認知到，第一次世界大戰就是引爆於一場意外」。他並示警AUKUS議題未來恐導致ASEAN分裂。

英國國家安全顧問勒夫格洛弗（Stephen Lovegrove）在同一場論壇表示，AUKUS立基於英、美、澳對和平、穩定、平衡、開放的國際秩序的長期堅實承諾。一如英國今年派遣航空母艦打擊群首次在印太區域展開行動部署，AUKUS的成立也不是出於對任何國家的敵意，而是展現對海上自由航行、開放供應鏈及全球安全穩定的承諾。

值得注意的是，AUKUS的組成有擴大可能。美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）19日在美國一場智庫活動上說，AUKUS是「開放式架構」，歐洲國家未來也可加入。

倫敦國王學院（King's College）東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）16日在英國國會外交委員會一場與印太戰略有關的聽證會上表示，AUKUS涉及的高科技合作有很大發展空間，納入台灣是可以考慮的選項。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範

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