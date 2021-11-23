徐國勇宣布車上有「球棒」等危險物品和暴力背景將註記，警權團體：實際執法有疑慮

近來在台中、雲林和新北市發生多起行車糾紛，持球棒毆人事件；內政部長徐國勇表示，未來若遭警方查察發現車上置有球棒者，警方將予以做相關註記。此番言論引起軒然大波，認為把運動用品認定為暴力武器太誇張，警察執法也會有困難。

徐國勇稍晚解釋，只有攜帶者有暴力、幫派組織等背景才會註記，民眾運動不會註記，不用擔心。不過對基層員警來說，到底要如何認定背景和關聯性並不容易；警察工作權益促進協會指出，在現實執法中，這涉及警察攔查規定；但「找到球棒」這種政策目標無異於默示警察人員任意檢查或搜索車輛，恐會造成於法有失；而進行「註記」亦可能造成對民眾標籤化而不正當的問題。

徐國勇「球棒註記」惹議，立委反酸：球棒也要實名制？

刑事警察局昨天舉行第3次全國同步掃黑專案記者會，徐國勇致詞時表示，近來多起「球棒隊」糾紛破壞社會安定，警政署將全力打擊犯罪，未來若查獲車上有球棒者將於警政系統註記。由於近來「球棒隊」多和電信詐欺或博弈集團有關聯，若後續涉及傷害、殺人未遂罪者將移送外，涉及組織幫派者也會以《組織犯罪防制條例》依法函送。

警方臨檢如果發現車內有球棒、刀械或其他危險物品，得依《警察職權行使法》扣留；無正當理由攜帶，依《社會秩序維護法》送簡易庭裁處。盤查對象若有幫派組織、暴力犯罪、詐欺或地下錢莊背景，攜帶相關危險物品者將建檔註記在M-Police（警用行動電腦），若將來發生暴行，攜帶球棒等行為顯有預謀犯罪意圖，警方會將註記資料併案，提供檢察官聲請羈押、起訴及法院量刑參考。

對此，許多民眾聽了直呼「太離譜」，認為徐國勇放錯重點，「從來就不是球棒的問題」，並反譏「那高爾夫球棒、曲棍球棒要不要一起？」，也有不少人認為，重點還是要修法加重處罰。

「身為一個棒球迷隨身帶著球棒也是很合理的吧」，劉仕傑在臉書發文表示，對抗組織犯罪是好事，但有球棒就註記恐有執行問題，像他自己很喜歡去棒球打擊場揮棒，都會自備球棒和打擊手套，「喜歡棒球的朋友在去球場或打擊場的途中，因為自備球棒而被臨檢，這樣會被註記嗎？」警方臨檢時要如何認定是黑道，恐怕會很頭痛。

國民黨立委葉毓蘭也在臉書發文譏諷，徐國勇要不要向行政院政務委員唐鳳請教，做一個「球棒實名制」，「有問題的怎麼會是工具？難不成體育用品店現在賣的都是違禁品？」並稱這是徒增警察業務的爛方法。

對於引發爭議，徐國勇稍晚則在臉書上解釋，針對「警方臨檢發現車內有危險物品將進行註記」，是只有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，「一般民眾進行運動等並不會註記，請民眾不用擔心」。

徐國勇說，對於近期的治安事件，警政署已通令要求各警察局遇案迅速啟動快打警力到場，以現行犯逮捕、移送法辦，並向上追查幕後集團所從事不法犯罪行為，查扣不法犯罪金流。

徐國勇指出，這次全國性同步打擊幫派犯罪專案行動，15日起在全國各地檢署指揮下，對幫派犯罪組織所經營賭場、詐欺機房、網路賭博、販賣毒品等場所加強搜查，出動警力超過3000人次，查獲25個幫派犯罪組織、成員182人，並查扣不法金流、各式槍枝、毒品等，對於清剿幫派犯罪有相當程度的震懾效果。

警權團體：警察執法會有疑慮

警察工作權益推動會表示，雖然在《社會秩序維護法》對於「無故攜帶具有殺傷力之器械」有處罰，但是仍應就個案判斷，不應因為一時的輿論氛圍要求概括認定，否則恐將變成如近年《社維法》謠言適用遭質疑濫用，甚至有警察人員因被認為誤用條文而被懲處，陷警察人員於不義的狀況。

另所謂「臨檢查獲」車輛中有無棒球棍等物，在現實執法中，這涉及《警職法》攔查規定；但這樣的政策目標，無異於默示警察人員任意檢查或搜索車輛，在現實層面，恐會造成於法有失的結果；而進行「註記」，亦可能造成對民眾標籤化而有政策不正當的問題。

他們呼籲治安問題需要提出對策，但不是在每個事件中匆促提出法律上有瑕疵或對於人力過度損耗的方法，而應是對症下藥、完整考量後的結果，這樣才能讓我國治安工作不僅是停留在「警力展示」，而能往健全的方向發展。

《聯合報》報導，一名刑事小隊長直言，問題不在工具，而是人的行為；藤條可以打人、麻繩可以綁人，難道都要註記？且註記完全沒有法律效果，註記一個月後拿來犯案，如何連結當初帶球棒是預謀？部長要基層員警註記是「騙人的」，歹徒不會害怕，只會徒增員警負擔。

有基層員警說，《社維法》規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械或其他危險物品，處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，但實務上法官經常裁定不罰，因駕駛沒有出示或拿來恐嚇，「放在車上憑什麼處罰」？如果法官都裁不罰，註記有無警察擴權疑義值得討論。

由於社會案件頻傳，加上超商傷人事件震驚社會，朝野紛紛要求政府落實補強社會安全網，蔡英文總統昨晚首度透過臉書聲明說，組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，已要求執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。

行政院預計今下午舉行治安會報，會中預計討論治安防治及後續政策精進措施，會後將由羅秉成舉行記者會，內政部徐國勇部長、法務部蔡清祥部長及經濟部林全能次長出席，對外說明政府作為。

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核稿編輯：翁世航