秋冬食療強調「白色力量」，癌友進補要留意哪些事項？

文：鄒瑋倫中醫師

期待的秋冬即將到來，對於台灣秋冬，有些謎因要好好說清楚。首先，台灣的氣候已經東南亞化了，也就是日韓劇中秋天的楓紅、冬天的暖爐手套，在台灣已不復見。近年更因受到極端氣候影響，秋冬季除了少數天數氣溫下降，基本上平均二十度上下，對於癌友養病護身，倒也是益處好事，因為身體處於溫暖的狀態較適合養病。

白天溫暖炎熱，傍晚入夜天涼，溫差越來越大，也是台灣容易生病的原因。最近蕁麻疹、流感、腸病毒、諾羅病毒、血壓偏高、帶狀皰疹，關節疼痛例如五十肩、坐骨神經痛，甚至糖尿病控制不良、失眠易醒、憂鬱、躁鬱等等，病人回診的訴求都在在提醒醫生：秋冬循環變慢，致病率上升。

秋燥冬寒的養生特色在「潤燥補虛」，於生活方面，不太能似夏日早早四五點天還矇矇亮就出門運動，秋高氣爽的早晨咽喉呼吸道最脆弱，建議可以做點呼吸吐納與伸展運動，展開瑜珈墊，打開YouTube找個喜歡的影片，跟著做半小時。

早上運動後九點左右，是頭腦思考最清醒的時候，不管是癌友或一般民眾，可利用這段時間處理重要事務。生病氣虛，心力微弱者，千萬不要逼迫自己下午晚上集中心志，不僅效率奇差又易受挫。出門運動的時間約早上十點到下午四點都適宜，這個時間肌肉關節回暖不僵、呼吸道也不會因溫差感冒受涼。

秋冬食療強調白色力量：

中藥材：百合、茯苓、山藥、貝母 全榖根莖類：糯米、薏苡仁、燕麥、糙米、蓮藕 菇蕈類：白木耳、秀珍菇（平菇類，包含杏鮑菇都很讚）、金針菇、白洋菇 蔬菜類：菱角、馬鈴薯、山藥、白蘿蔔 水果類：梨子、甘蔗、香蕉

白色食物含有的維生素A、維生素E較豐富，維生素A能幫助粘膜細胞修復、維持新陳代謝；維生素E可抗氧化抗老、保護心血管，對癌友很重要。在中醫理論中：肺與大腸相表裡，這句話的意思是，肺的好壞，跟腸道菌落群是有關係的，相關研究也證實腸道菌落跟身體體內的發炎反應息息相關。

至於有些食療養生注意事項，還是要注意，包括秋冬進補的觀念要調整，國人喜愛高溫麻油烹煮，且有加上米酒暖身行氣的習慣，但對癌友甚至感冒發燒、急性高血壓、糖尿病控制不穩、身體處於發炎狀態者要避免。

可改用生薑（或老薑與生薑各半，減低上火燥性），使用苦茶油、紫蘇油、酪梨油、調理油，盡量用中火低溫不要超過冒煙點，煸出想要的香味和薑的薑烯酚成分暖身，再以蔬菜根莖為主，蛋白質為輔烹調，在溫暖身體且滿足口腹之慾的基礎下，顧全健康與安全，才是一年四季的養生大法。

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航