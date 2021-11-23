全台首座民營地熱電廠今啟用：宜蘭清水發電廠日發電7萬多度、無碳排，可供7000戶用電

台灣第一座民營地熱發電廠，今（23）日在宜蘭清水舉辦啟用典禮，邀請副總統賴清德、經濟部政務次長曾文生及宜蘭縣縣長林姿妙等人共同見證。宜蘭清水地熱發電廠的機組容量為4.2MW，未來可供應近7000戶的家庭用電，為我國奠定後續推動地熱發電的基礎，將藉由此電廠開發經驗來加速國內地熱發電推廣。

清水地熱發電廠由宜元股份有限公司斥資7.65億元建造，已於今年10月27日獲得經濟部能源局核發電業執照，是國內30年來第一張地熱電廠電業執照，也是全國目前唯一商轉的地熱發電廠。

台灣位處地熱資源豐富的環太平洋火山帶，地熱發電最大特色是不受天候影響，可24小時運轉，發電過程沒有碳排，幾乎無污染，每小時平均發電量3150度，日發電量超過7萬度。

宜蘭清水地熱發電廠位於宜蘭縣三星鄉與大同鄉交界處，當時由國科會與中油、台電合作籌建3MW的試驗發電廠，開鑿8口地熱井，於1981年運轉。後來地熱井結垢阻塞造成管線鏽蝕，1993年11月官場。廠區土地閒置多年後，2003年交給宜蘭縣政府管理，縣府2016年招商，隔年宜元公司得標簽約，在台電地熱發電廠舊廠區建新廠，設置4.2MW的裝置容量，於10月27日獲得經濟部能源局核發電業執照，今日正式舉辦啟用典禮。

根據宜蘭縣工商旅遊處，清水地熱發電廠的發電機組及相關設備擁有高熱能轉換效率，從深達1200至2100公尺的地熱井汲取攝氏180度熱水，透過熱交換發電後，再將水回注至地下，也就是說發電時「取熱不取水」，熱水利用完後回注地下，不會消耗水資源，循環再利用。

清水地熱發電廠商轉啟用後，每小時平均發電量3150度，可供電廠所在的大同鄉及鄰近三星鄉總戶數使用，為台灣的再生能源發電政策邁出重要一步。

此外，投資興建的宜元股份有限公司擁有20年經營權，宜蘭縣府每年可收取約新台幣200萬元營運權利金。

副總統賴清德表示，國際氣候高峰會（COP26）近期落幕，減碳已為國際趨勢，2050淨零排放更是各國目標，更是台灣努力的目標，這也是今年蔡總統特別強調的方向。台灣自2016年致力於能源轉型，致力成為亞洲綠能發展中心，向國際社會傳達我國與國際夥伴，共同對抗氣候變遷及邁向「2050淨零排碳」之決心。今日是我國地熱發電推動上的一個重要里程碑，台灣在全球積極推動地熱發電的行列中當然不能缺席，台灣地熱能的加速推動勢在必行。

政府已依據「再生能源發展條例」訂定地熱電能躉購費率，今年度20年固定費率為每度5.1956元，同時提供階梯式費率，前10年每度6.1710元收購，後10年3.5685元，降低業者前期還款壓力，並推動「地熱能發電示範獎勵辦法」分攤業者投資風險，經費上限可達新台幣1億元。

經濟部指出，未來將持續推動相關政策，建構地熱發展友善環境，鼓勵民間持續投入地熱發電設置，包括地熱的環評門檻從0.5MW放寬到10MW，縮短地熱申設時程；推動「再生能源發展條例」修法，擴大適用第三型再生能源發電設備裝置容量至2MW，簡化小型再生能源之申設程序；設置地熱發電資訊網，公開過去地熱探勘之相關文獻圖資，供業者參考。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航