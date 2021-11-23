立院三讀通過特別預算5年2400億元採購8軍備系統，在野黨憂「達震案」重演

立法院院會今（23） 日審查攸關8項採購項目、5年2400億元經費的《海空戰力提升計畫採購特別條例》。計畫於2022至2026年期程內，獲得國造各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統。

不過在野黨包括國民黨、民眾黨和時代力量都認為，此條例立法院好像「不得不通過」，因為沒有在野黨會反對加強戰力，但他們擔憂的是這樣的特別預算採購國內廠商，缺乏足夠的監督機制；而且又要舉債，違反財政紀律。

2400億，要買哪些武器？

國防部長邱國正提案時指出，國防是鞏固國家安全的最後一道防線，更是國軍最重要的職責，中共近年來持續挹注國防預算積極部署軍備，且頻密派遣機、艦擾台，面對中共步步進逼常態性侵擾，國軍急需在短時間內建構武器裝備，大幅提升國軍整體戰力，以堅強實力捍衛國家安全。

三讀條文明定，這8項採購項目為：

岸置反艦飛彈系統（雄二、雄三及增程型雄三）：797億元

野戰防空系統和萬劍飛彈系統：89億元

陸基防空系統（天弓三型）：347億元

無人攻擊載具系統（劍翔無人機）：120億元

雄昇飛彈系統（雄二E）：170億元

海軍高效能艦艇（沱江級艦）：692億元

海巡艦艇加裝戰時武器系統：32億元

關於採購項目，國民黨立法院黨團所提修正動議為，採購魚叉岸防飛彈、遠距精準武器飛彈、刺針飛彈等12項；民進黨立法院黨團所提修正動議，則為採購岸置反艦飛彈系統等8項。經表決，最後通過民進黨團修正動議，總計2373億元。

此外，三讀條文明定，計畫採購所列項目的獲得、產製、維修、工程及訓練，得採限制性招標，委由國內依法設立的法人、機構或團體辦理，不受《政府採購法》第19條及第22條第一項規定的限制。法人、機構或團體，辦理一定金額以上的採購，其一定金額、採購方式及其他應遵行事項的辦法，由主管機關定之。

三讀條文也規定，海空戰力提升計畫採購特別條例所需經費上限為2400億元，以特別預算方式編列；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定的限制。國防部應將上一年度的採購執行進度及次年支用規劃，於每年5月底前向立法院提出書面報告備查。至於施行期間，自公布日施行至民國115年12月31日止。

在野黨立委批：違反財政紀律，缺乏監督機制恐重演「鐽震案」

國民黨立委陳以信指出，此法第5條中只有一句話：本法得採限制型招標。光憑這句話就要將2400億元預算交給中科院，排除《政府採購法》第19、22條相關限制，且其中有高達四分之三、1830億元預算要國內釋商，中科院要將這1830億元預算轉包國內廠商生產。國防自主對內採購為主，會產生嚴重後續監督問題。

他強調，中科院已轉型為行政法人，內部發包程序不受政府採購法規範，也不受新設《國防產業發展條例》規範。未來中科院轉包時依循的規範，也就是民進黨團說的，依照政府採購法的精神。

中科院要再轉包這1830億元時，就看中科院的良心，中科院若有良心，就按政府採購法精神，若中科院沒有良心，《政府採購法》與《國防產業發展條例》也拿他沒辦法，未來將無法避免「鐽震案」重現。

「鐽震案」是什麼？前總統陳水扁政府在2008年政黨輪替前，透過國營事業注資，為經營軍火相關進出口代理業務而成立「鐽震公司」，為的是將過去對法採購拉法葉艦等重大弊案中的高額佣金，轉用為再度對法軍事採購額度。中國鋼鐵投資5000萬元，中華電信投資3000萬元，國防部預定出資45%，約新台幣4.5億元。



主要的問題包括規劃投資股權比率也和相關規範不合；且有意圖私下與法方簽訂合約，牽制下屆政府執行繼續追討軍購款。另外以民間公司處理政府軍購，規避政府監督機制，有可能遭到有心人士把持，有圖利特定人士之嫌。在遭到媒體揭露破局後，鐽震公司宣布解散，前國防部長李天羽請辭。而法國直到總統馬英九時期，才同意償還該筆佣金。

國民黨立委吳斯懷也批評，民主國家運作原則是「依法不依人」、「依制度不依政黨」。國防部訂出條例，在野黨站在監督立場，他當然也希望戰力可以提升，但結果民進黨一個字都不讓改。這1800多億元中科院想給誰做就給誰做，「不受監督的話，要立法院做什麼？」，吳斯懷也強調，而且國防部長兼任董事長，「管得了行政法人內部招標的事情嗎？只憑官員的道德人格，如果出現問題，也沒有法制面的做法可以處理。」

時代力量立委邱顯智也表示，2400億特別預算中有1830億元釋出給國內廠商，應謹慎以對，確保招標過程有完善的防弊機制，防範中資取得標案，中科院採購目前是與工程會完全脫鉤，希望警示系統能互通；

台灣民眾黨立委張其祿則指出，特別條例未列出具體預算及項目，是通案送出，等於開出空白支票，缺乏有效監督。而且這次的預算編制，主要是川普任內售我超過200億美元的軍事武器，現在拜登政府又期待我國一次買齊100套魚叉「岸防巡航飛彈系統」 ，預算也高達866億元，因此在國防預算明年將達到歷史新高3726億元的狀況下，現在只能用特別預算跟舉債來解決。

這項「海空戰力提升計畫採購特別條例」預算上限高達2400億元，已經是蔡政府5年來第4次編列特別預算，將讓舉債達到2兆元，超過歷任政府的紀錄。張其祿表示，任何在野黨都不可能反對國防自主政策，卻會大幅增加國防預算與舉債的特別預算；這等同是強迫立法院一定要通過，但這些債務並不是不用償還，欠缺財政紀錄與債留子孫，是不負責任的作法。

綠委駁：這對台海安全非常重要

不過民進黨立委趙天麟表示，中國窮兵黷武與對台武嚇的情勢受到全球關注，台海安全是全世界安全所繫，這2400億元可在5年內增強戰力，當中試圖進犯台灣時，要面對時我方相當先進且為國產的反制武器裝備，這是民進黨政府展現行政權決心，但在野黨卻要以美軍軍購案取代這樣的計畫。

民進黨團總召柯建銘則表示，這項法案對台灣的國家安全非常重要，2019年中共軍機繞台不到10次，今年到10月已超過600次，國民黨是假支持真反對、為反對而反對，乾坤大挪移，把一般軍購移到特別條例、特別條例一到一般預算，這是違憲的；他強調對於如何監督中科院使用預算，民進黨也提修正動議，希望國民黨不要抹黑。

而國防部在三讀通過後，也透過新聞稿表示，中科院為政府成立的行政法人，依設置條例接受國防部委託，監督辦理武器系統生產製造及研發的整合，並非僅為發包中心；有別「鐽震案」是以民間公司處理政府軍購，規避政府監督機制，兩者不宜類比。國防部將強化專案管理及督管稽核機制，以確保適法執行量產，如期如質獲得所需武器裝備。

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核稿編輯：翁世航