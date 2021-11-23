蘇丹政變將軍與總理簽署過渡政府協議，民眾持續抗議：「軍方總是騙人！」

文：吳宗宜

蘇丹軍方與總理簽署和平協議，是合作還是架空？

11月21日，經過軍方數週的居家軟禁後，蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）終於現身在公眾面前，與軍方領袖布爾漢（Abdel-Fattah Burhan）共同出席一場在總統府的儀式，簽署協議以終止軍方對蘇丹政府的軍事接管。

東北非國家蘇丹自1956年脫離英國和埃及獨立後，多次發生軍事政變，政局持續動盪而一直無法順利轉型至民主政體。今（2021）年10月25日，蘇丹軍方再度發動政變奪權、軟禁蘇丹過渡政府總理哈姆杜克與多名內閣成員和政黨領袖。

政變首腦、軍方領袖布爾漢中將，當時解散由軍民共組的過渡政府和主權委員會，並宣布蘇丹進入緊急狀態，「軍方將繼續執政完成民主過渡，直到2023年7月將國家領導權移交給民選政府。」

在政變消息傳出後，成千上萬的蘇丹人湧入首都喀土穆（Khartoum）及都會區另一大城恩圖曼（Omdurman）的街頭抗議，國際上也對軍方的政變一片撻伐，聯合國、美國、德國和歐盟都陸續發表聲明強烈譴責。

而在11月21日達成終止軍方軍事接管的14條協議中，軍方將釋放所有因政變後被判入獄的政治犯（包括政府官員、反對派人士和示威抗議者）、成立一個委員會來調查10月25日政變後的抗議活動，並調查哪些人應為使軍民在抗議中的死傷負責；哈姆杜克並將組成獨立的技術官僚內閣，在過渡期結束後，把權力移交給民選的文職政府，並正式重啟從2019年、獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）下台後就展開的蘇丹全面民主轉型進程。

哈姆多克在簽字儀式上說：「協議的簽署為應對民主過渡時期的挑戰開了一道門。」並表示他同意簽署該協議，是為了防止更多人員傷亡：「蘇丹人的血是非常寶貴的，讓我們停止流血，把青年的能量引導到國家建設和發展上。」

布爾漢則稱：「透過簽署這份協議，我們可以為民主過渡時期奠定真正的基礎，我們希望與國內各方都建立真正的伙伴關係，以便最終能建立推動國家前進的政府機構。」

蘇丹烏瑪黨（Umma Party）黨主席納席爾（Fadlallah Burma Nasir）向記者證實了該協議的簽署：「布爾漢將軍、哈姆杜克總理、各政黨和民間組織已就哈姆杜克重返職位，以及釋放政治犯等議題達成協議。」

據軍方的消息人士稱，目前總理哈姆杜克的行動限制已被解除，駐紮在他家外面的部隊也已撤離。

這項協議獲得非洲聯盟（African Union）、聯合國、美國、瑞典以及和蘇丹軍方關係密切的沙烏地阿拉伯和埃及一致歡迎。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他對此消息感到歡欣鼓舞，並敦促「各方應進一步談判並加倍努力，在蘇丹人民主導的民主道路上完成關鍵的民主過渡任務。」同時也呼籲軍警不要對和平抗議者過度使用武力。

聯合國蘇丹綜合過渡援助團（United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan, UNITAMS）也對該協議表示讚賞，並敦促雙方「緊急解決各方未解的問題，並以包容各方、尊重人權和法治的方式完成民主過渡。」

但仍有許多人反對該協議，由蘇丹各方民間勢力組成的「自由改變力量聯盟」（FFC）便拒絕與軍方合作，堅持將政變者繩之以法：「與這些政變者沒有談判、建立夥伴關係、討價還價的餘地，我們不願與這個野蠻的軍政府達成任何協議，我們正在使用所有和平的方法來推翻它。我們將堅持上街頭和反對政變委員會的立場，直到它將權力完整移交給文職政府。」

反對前獨裁總統巴席爾的主要聯盟、蘇丹專業人士協會（Sudanese Professionals Association）也表示，強烈反對該協議，並指責總理哈姆杜克此舉是「政治自殺」：「該協議僅考慮其簽署方的利益，不公正的嘗試為最近的政變和軍事委員會賦予合法性。」

美聯社報導，前美國國務院官員、大西洋理事會非洲中心的蘇丹專家哈德森（Cameron Hudson）指出，該協議允許將軍們在很大程度上保留對軍隊的控制權，並逃避對政變和數十名抗議者死亡的責任：「這是政治精英間達成的交易，似乎在很大程度上將保護自己的利益置於人民的需求之上。」

半島電視台記者摩根（Hiba Morgan）在首都喀土穆的報導指出，人們正在質疑軍隊未來對國家的作用：「雖然許多人說他們希望結束這種政治不穩定、希望看到某種政權過渡，但他們不願軍隊繼續在國家政治中發揮作用，而是返回軍營，讓政府完全平民、國家化。」

政變首腦布爾漢將軍則堅稱，軍方的舉動不是政變，而是糾正過渡的一步，並聲稱政客之間的內訌、野心和軍文派系隔閡的加深，迫使他採取行動保護國家安全。11月初，他宣布成立一個新的軍民聯合主權委員會，他將繼續擔任主席一職，另外還有多名軍方高階將領和一名文職官員。

摩根對於哈姆杜克再次擔任總理，將會擁有多少決策權表示懷疑：「哈姆杜克任命的任何內閣部長都必須得到主權委員會的批准，該委員會則由布爾漢將軍控制，因此，不清楚他在選擇內閣閣員方面將擁有多少自由。」

Photo Credit: AP / 達志影像

人民抗議潮未因達成協議停歇，政府持續暴力鎮壓

協議簽署後，似乎沒有就此為蘇丹帶來和平。成千上萬的人聚集在首都喀土穆市中心、東部的卡薩拉州（Kassala），以及北部城市阿特巴拉（Atbara）等城市的街頭抗議，反對這項協議的簽署。他們在街道上設置路障並點燃輪胎，要求武裝部隊完全退出政府，高喊「權力歸於人民！軍隊屬於他們的軍營！」、「對軍事力量說不！」

CNN報導，蘇丹醫生聯盟（Sudan Doctors Syndicate）也認為政府不應簽署該協議：「有關這個協議、政治解決方案簽署的相關新聞充滿著媒體，而無論媒體報導的是否屬實，我們蘇丹醫生聯盟聲明：『不能和解、不能妥協、不能合作。烈士的鮮血還流淌著街道、尚未凝固。』」

路透社報導，26歲的抗議者易卜拉欣（Omar Ibrahim）說，「哈姆杜克讓我們失望了，我們唯一的選擇就是走上街頭。」

衛報報導，艾哈邁德（Ashraf Ahmed）是周日前來喀土穆市中心抗議的人之一，「我對這筆交易感到非常失望，那些被殺的人又算什麼？」另一名抗議者阿瓦德（Awad）說，「我會繼續走上街頭，因為軍方不能保證他們會遵守協議，他們總是騙人。」

抗議活動遭大規模鎮壓，人民不斷與警方爆發衝突，警方向示威者發射催淚瓦斯，蘇丹醫生聯盟表示，自10月25日政變以來，至今因抗議而遇害人數已高達41人，還有數百人受傷。軍方則澄清他們從未向抗議者開火，並堅稱他們使用了最低限度的武力來鎮壓。

11月17日，抗議者與警方的衝突達到高峰，根據當地醫護人員表示，當日至少有15人喪生。許多死亡事件似乎都發生在喀土穆北部的巴里地區。衛報報導，27歲的青年Maab Salah說：「今天巴里幾乎每個街區都有葬禮，我們看到的遺體都是新的。來自不同單位的警察都參與了鎮壓和殺戮，我甚至看到交通警察向抗議者開槍。」

路透社報導，國際社會普遍對此予以譴責，挪威、美國和英國強烈抨擊蘇丹政府，對手無寸鐵的抗議者暴力的鎮壓行為，挪威駐蘇丹大使Therese Loken Gheziel在聲明中說：「阻礙示威傷者進入醫院並破壞醫院的安全和治療，是非法和不能容忍的，就像所有通訊方式都被政府關閉一樣。」

蘇丹論壇（Sudantribune）報導，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）也表示，「我們呼籲追究那些對侵犯人權的人，包括對和平抗議者過度使用武力的人。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範