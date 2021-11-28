【專訪】彩妝造型師Della：斜槓是一種，讓夢想不被現實澆熄的方式

文：Ching Lo

Della現身的時候永遠是完妝，零瑕疵的清透妝感散發著無法忽略的女王氣場。從大學畢業後擔任品牌專櫃的正職人員開始算的話，彩妝造型師的生涯以已來到第四年。

她和線上不少攝影師、模特兒合作過，網拍服飾品牌、劇組，在貓下去敦北俱樂部的《凹女》雜誌第一期也能見到她的作品。從容不迫專注在眼前每個當下，朝理想前進的光彩在她臉上自然打亮。

成就感才是一切動力啊

接觸到化妝，故事要從Della學生時代說起。

高中因社團表演，常須要幫同學和自己打理上台造型問題，大學唸了時尚設計系，服裝作品更是經常需要模特兒走秀展演。系上大大小小的時尚秀場後台中，總能見到她拿著化妝刷忙碌地旋轉在人群之間。而在一次又一次把人變美麗的過程，Della的彩妝技術越發熟巧，嘗試了過各式各樣風格造型，她發現自己很擅長這件事，也從中感到無與倫比的快樂。

Photo Credit：Aprilfool，Della提供

就讀時尚設計並非偶然。Della從小在布料堆中長大，跟在身為禮服設計師的母親身旁，她不僅接受了東西方美學的薰陶，也跟著一起看盡台灣婚紗產業的興衰。

「以前大家習慣到婚紗店裡一件件挑選，現代人多以品牌為優先考量，因此我認為把個人品牌做好非常關鍵。」她說。她欣賞歐美的簡約，相較於禮服更喜歡實穿的成衣路線。大學以時尚設計系第一名之姿畢業後，本打算就這麼投入相關領域職場，然而求職的過程中發現現實與想像落有很大落差。

「我曾經去一些服裝公司面試過，其中也包含台灣知名成衣企業。他們生產款式的方式和我想像的很不一樣。」Della回憶當時，「剛畢業對設計還抱持著憧憬。小品牌的個人發揮空間或許更大，但一開始的薪資要支撐生活又相對辛苦......」

和許多設計系畢業生同樣，面臨必須銜接地氣的問題，學校裡的天馬行空飛入社會，剛展開的翅膀必須收斂。「我還是很喜歡創作，所以選擇了一條實際的路。以不為金錢煩惱的前提，安穩地做想做的事。」

野生造型師的驚喜包

Photo Credit：Lily_Chen，Della提供

不走正統彩妝師從學徒當起的路線，Della協助姊姊認識的韓貨選品店拍攝，因緣際會開啟了她的接案人生。隨後，掩蓋不住的才氣像漣漪般一波一波渲染，接到越來越多的合作邀約。而為服務客戶，她還特別去增進髮型的造型技能，讓接案更順利。

服裝設計的背景，Della對整體造型更有概念，掌握風格的敏銳度高，接到三妝案（彩妝、髮型、服裝）時也擁有比較多資源，甚至在沒有專業服裝造型師的現場，也可以幫忙留意衣服的狀態。

關於正職工作，Della目前已相當得心應手。「我本來是個很怕生的人，但因為上班碰過太多光怪陸離的情況，以至於現在變得見多人不怪。」此話一出，和她的招牌高冷表情無違和。以為她的淡定是天生，沒想到看起來毫不費力的背後是努力的總和。

「這樣的工作經驗讓我在做造型案時，遇到突發狀況依然冷靜。一旦有人慌亂就會影響整個團隊，在情況有異時還是要維持水準。」她提到曾被合作過的攝影師稱讚穩定度高，厭世臉瞬間炸開笑容。

Photo Credit：Della

因工作時常要跟人對話，不知不覺中也在磨鍊Della的溝通技巧。接案中一起工作的人都來自四面八方，每次都不同，偶爾也有攝影師、造型師和模特兒發起作品企劃的需求。相信各自的主觀意識越強越容易碰撞出火花，她不害怕表達，甚至會發現原先堅持的不一定對，聆聽和說服一樣重要。

「我也享受被說服。」Della補充。工作也是在學習用不同角度看事情，「畢竟每個人都有盲點。最好玩的是集結大家的新點子，結果出來很像開驚喜包。」

每天叫醒我的不是鬧鐘

問及本業與接案同時進行，會不會有疲憊到不堪負荷的時候，只見Della雲淡風輕：「即使身體很累，做造型對我而言，心情是輕鬆富足的。」接著說姊姊約早上5點起床爬山，她完全起不來，但有些案子必須凌晨3、4點出門，她從未遲到。

「之前接過日以繼夜的劇組造型，也跟過一個攝影師到深山的部落裡。這樣的作息、去的地方或認識的人不會出現在我平常的生活裡。但因爲工作而上山下海、接觸到的陌生人事物，也是讓我喜歡造型工作的原因之一。」

Photo Credit：張嘉輝，Della提供

Della說自己很幸運，工作時間安排還算彈性，有造型案幾乎都會接起來，偶爾案子結束接著上班。然而並非拍攝當天到場梳化就好，討論風格確認主題的前置作業往往冗長複雜。「就還是會盡量擠出時間。」沒有別的，「拍攝是團隊合作，彩妝造型是任務裡其中一個環節，絕對不能因為個人拖延讓別人不能順暢進行。」體力似乎不在她的首要考量，「還是要趁有力氣的時候好好衝吧！」決心在她堅定不移的眼神中燃燒。

這樣聽下來，斜槓是不斷地在跟意志力搏鬥、和夢想比賽誰先放棄。有時我們為了維持生計，容易把理想當成奢侈品供著，或迷失在安逸裡。Della做造型時遇到的很多同事也都是斜槓，他們對人生有著清楚方向，並敢於與其衝撞、為其犧牲，願意花時間執行而且非常自律，耐心孵化夢想。

斜槓是一種生活的辦法，心之所嚮始終沒變。這也是他們保護夢想不要太快被現實澆熄的方式，但非常辛苦。如果夢想不夠堅定，她表示還是去找個穩定的工作會過得更舒服。

把眼前的事情做好就是最佳路徑

Photo Credit：張嘉輝，Della提供

總是不斷自我競爭，是斜槓人的快樂與哀愁。既然溝通、時間和體力對Della來說都不算問題，造型案對她來說最難忘的是什麼？

「工作沒有表現好的時候。不一定有別人指正，但自己心知肚明，心虛難受的感覺刻骨銘心。」沒有前輩在現場帶著，從一開始就親自上陣面對每次的表現，每次的好與壞都是血淋淋的經驗。「目前沒有最滿意的作品，做得好是基本，永遠都有進步的空間。彩妝說穿了只是輔助的角色，讓別人將事情順利完成，把本分做好比什麼都重要。」

以為造型產業似乎要刻意地廣泛認識人，會有比較多工作機會。Della說自己不擅長交際，把彩妝工作做好，不斷精進硬實力還比較好辦，但她的案源並沒有少，反而越發風生水起。我想，專業以外的努力故然加分，但唯獨認清本質並讓人感到共事愉快，才是不變的道路。

斜槓對她而言是過程，身為務實派卻明白自身使命，她妥善管理時間和人脈，一步步穩穩地走，有天在案源更穩定後便能展翅將興趣和工作結合。沒有什麼比理想被實現更開心的了，在此之前的等待都會是值得，「當你真心想做一件事，一路上你所做的那些看起來毫不相關的事，都會回過頭來幫助你。」我們這樣相信著。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航