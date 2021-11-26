歐洲多國民眾上街反對防疫措施，荷蘭首相批「以示威為幌子的暴力行徑」

文：德國之聲中文網（法新社、路透社等）

破損的警車，焚燒的路障、花炮爆炸發出的巨響——週日晚間，比利時首都布魯塞爾的抗議新冠措施的示威活動，演變成一場騷亂。示威者向警察投擲煙花爆竹和石塊，警方則向示威者動用了高壓水槍和催淚瓦斯，並逮捕了40多人。除3名警察受傷，多輛警車受損外，一些商店櫥窗和市民車輛也被砸壞。

據警方的估計，在騷亂爆發前，大約有3萬5000名示威者參加了和平示威活動。他們遊行到布魯塞爾歐盟總部前，高呼「自由」的口號，並唱起義大利游擊隊之歌《啊，朋友再見》。從這些人手舉的標語和其他標誌看，他們屬於不同的組織，其中包括極右翼組織。

遊行針對比利時從11月20日開始實施的最新防疫措施，包括未接種者不能進餐館和酒吧；如果可能，雇員從本週一起至少每週在家工作四天；在公共交通工具、醫療、餐飲、文娛場所、商店和購物中心等強制戴口罩等等。

此外，政府將全力推進疫苗加強針接種，針對5歲至11歲低齡人群的疫苗接種將很快啟動。近期，比利時新冠疫情再度反彈，新增確診病例、住院病例、重症病例以及死亡病例均有所增長。

荷蘭多地發生騷亂

除布魯塞爾外，荷蘭多地也發生反新冠措施示威活動，並演變成暴力衝突。據報導，過去幾日，社群網站上不斷出現號召人們發起暴動，抗議新冠措施的呼籲。

上週五，鹿特丹首先爆發騷亂，抗議者向警察投擲石塊和爆竹，警方開槍打傷了至少兩人，50多人被捕，其中一半在18歲以下。週六晚，海牙的示威抗議也演變為暴力活動，數百人在街上點火焚燒自行車，向警察投擲石塊和燃燒物，造成多名警察受傷。防暴警察動用了高壓水槍。十餘名示威者被抓。

荷蘭首都阿姆斯特丹週六也舉行了抗議活動，但基本在和平的氣氛中舉行。但週日晚間，荷蘭利瓦頓（Leeuwarden）、恩斯赫德（Enschede），格羅寧根（Groningen）、蒂爾堡（Tilburg）等多地又發生騷亂。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）對該國騷亂予以強烈譴責。他在海牙向記者表示，這是「一場以示威為幌子的純粹的暴力行徑」，警察和司法部門現在正竭盡全力將罪犯繩之以法。據悉，三天來，荷蘭警方總共逮捕了約150名示威者。

由於疫情出現嚴重反彈，荷蘭政府11月12日決定局部實施「封城」至少3個星期，包括酒吧、餐館、超市等必須在20:00關閉，商店、迪斯可、理髮店必須在18點關閉等等。

法國將向屬地瓜地洛普增派警力

法屬瓜地洛普（Guadeloupe）近日也發生反對防疫措施的暴力示威，這場由護士群體發起的反抗強制疫苗接種的遊行，最後演變為襲擊警察和憲兵，破壞公共和私人財產的暴力事件。

法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）20日晚發表講話，表示將向當地增派警力，盡快恢復當地社會秩序。他表示，有31人被警方逮捕。該地已宣布實行夜間宵禁至23日。瓜地洛普的護士目前接種疫苗率已接近90％，40萬當地人口的接種率接近50％。

奧地利相對平靜

奧地利上週五（11月19日）宣布在全國實行全面封鎖，除必要的商店外，其他所有商店都關閉。此外，該國從明（2022）年2月1日實行新冠疫苗接種義務，成為歐洲第一個推出該措施的國家。11月20日，4萬多人從四面八方來到首都維也納舉行抗議活動，警方高度戒備。抗議中沒有爆發明顯的警民衝突。

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