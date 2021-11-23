遠東集團被指「綠色金主」挨罰：國台辦默認政治操作，徐旭東父子如何聯手拆彈？

遠東集團因遭陸媒指「綠色金主」，旗下化纖紡織與水泥等在大陸投資事業突遭五個省市調查，中共官方從勞工權益、稅務等違規事件裁罰亞泥、遠東新各達人民幣5212.3萬元（約為台幣2.3億元）與人民幣3650萬元（約新台幣1.61億元），由於遠東集團總裁徐旭東獨子徐國安日前才進入遠東新董事會，父子如何拆彈也讓外界放大檢視。

徐旭東與美國籍的太太Mary育有兩女一男，年紀依序為徐國梅、徐國安與徐國玲，現年44歲的徐國安在今年7月底遠東新股東會後，首次以亞泥代表人身分出任董事，使得他所參與的集團企業除了裕民航運、遠傳電信，又增加一個新領域，逐步接班的意味濃厚。

據了解，徐國安以美國上尉軍階退伍後，2009年時徐旭東安排他進集團實習，率先到中國市場，曾在上海遠紡，也去過亞泥重慶分公司，對遠東集團中國投資事業營運狀況早有掌握，因為在美國出生、英國教育環境長大，為了加強中文，徐國安也曾在北京學了兩年中文，隨後徐旭東又替徐國安安排了「集團創新長」一職，讓徐國安在遠東集團歷練更加紮實。

相較於三年前面對媒體一度因中文不流利僅獲徐旭東給予「及格」的評價，遠東新是遠東集團控股母公司，徐國安進入董事會顯得別具意義。據了解，其實去年遠東集團聯席會（集團事業高階主管會議），除了徐旭東例行簡報，徐國安也首度上台分享看法，集團老臣對徐旭東安排徐國安「漸進式」接班的用心都了然於心。

徐國安的本名為Douglas Jefferson Hsu（道格拉斯．傑佛遜．徐），與父親徐旭東的英文名字Douglas一樣，包括徐旭東在內，遠東集團上下都稱徐國安為Jeff。這次遠東集團遭裁罰事件，徐旭東、徐國安父子聯手化解危機。

國台辦發言人朱鳳蓮22日強調，中國歡迎、支持台胞與台企赴中國投資發展，將繼續依法保障台胞、台企的合法權益，但「絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹吃飯砸鍋的事。」這番話也被外界解讀為默認裁罰含有政治動機。

Photo Credit: 中央社 中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮

不過對此亞泥發布重訊指出，「本案對於本公司財務及業務無重大影響。相關罰款、稅款均依規定繳納。目前所屬的大陸事業正常營運。本公司將虛心面對，防杜類似情況發生。」

遠東新則表示，本公司於大陸經營化纖紡織事業多年均依各項規定營運，今年第二季接受執法部門業務及職能檢查，發現在環保、消防安全、設備及稅務工商等領域，發現若干不完全符合規定之情形，相關罰款金額合計人民幣3650萬元（約新台幣1.61億元），針對當地執法部門之稽查缺失，所屬事業已專案管理進行逐項改善，目前已達成98%的改善進度，預計年底前改善完畢，對本公司財務及業務無重大影響。

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責任編輯：丁肇九

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