2021/11/23,
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韓國前總統全斗煥辭世、享壽90歲：歷經判死、特赦，「光州事件」血腥鎮壓爭議不止

韓國前總統全斗煥辭世、享壽90歲：歷經判死、特赦，「光州事件」血腥鎮壓爭議不止
Photo Credit: AL CHANG@Wiki Public Domain

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韓國前總統全斗煥今（23）日辭世，他曾在韓國實施近8年軍人獨裁統治，期間發生光州民主化運動的血腥鎮壓。

韓國前總統全斗煥今（23）日被證實已辭世，享壽90歲。他透過軍事政變取得政權，在韓國實施近8年的獨裁統治。儘管其任內韓國經濟逐步改善，但軍事獨裁統治和對民主運動的鎮壓，讓他一直以來備受爭議、甚至因此入獄。

全斗煥於1931年3月6日出生，生在農民家庭，1955年於韓國陸軍士官學校畢業後，以少尉身份入伍，先後在前線擔任排長、升任中尉並受美國的軍事訓練，1959年與將軍李圭東之女李順子結婚。

歷時3年的韓戰於1953年結束後，南韓的民生經濟在美國的援助之下逐漸復甦，朴正熙在1961年以軍事政變掌握大權，實施18年的鐵腕統治，當時協助他發動政變的全斗煥成為他的親信，但最終朴正熙也因獨裁暴政遇刺身亡。

在朴正熙死後，韓國進入戒嚴時期、政治動盪，時任國軍保安司令、合同搜查本部長的少將全斗煥，伙同陸軍士官同期學員盧泰愚，在1979年發動「雙十二」政變取得軍權，之後兼任中央情報部長，讓時任代理總統崔圭夏的職權形同虛設。

1980年5月，韓國大學生發動光州民主化運動，要求全斗煥下台並解除戒嚴、保障言論自由，隨後韓國當局決議擴大非常戒嚴令、禁止政治活動、強制大學停課。全斗煥當時派出空降特戰部隊到光州，甚至對示威民眾開槍攻擊、逮捕異議人士金大中與金泳三，最後為期10天的抗爭在坦克車的血腥鎮壓下落幕。

「光州事件」後，全斗煥在他所主導的「統一主體國民會議」中被選為韓國第11屆總統，展開為期近8年的「新軍人權威主義」獨裁統治。

不過，全斗煥執政期間，韓國經濟逐步改善，國際的收支轉虧為盈。首爾在1981年取得1988年奧運（漢城奧運）的主辦權後，全國更是積極投入建設，力求推廣國家知名度。但也因為經濟富裕、生活穩定，人民開始訴求民主化，儘管全斗煥發表聲明拒絕修憲，但韓國民眾仍起身對抗軍事獨裁政權，歷經1個月的抗爭，盧泰愚發表《六二九民主化宣言》，宣布保障言論自由、總統直選，韓國也正式走向民主化。

之後，盧泰愚以三成六的支持度當選總統，並在社運團體和在野黨的要求下，針對前朝展開光州事件與貪腐調查。1992年金泳三上任，制定特別法調查光州事件的真相，全斗煥、盧泰愚均受調查。全斗煥於1996年被以主動參與軍事叛亂和內亂罪、謀殺上司未遂罪及受賄罪判處死刑，隔年以軍事叛亂、內亂罪和貪污受賄罪，遭判無期徒刑並追繳2205億韓元。

1997年時值亞洲金融危機，金泳三與剛當選的候任總統金大中達成共識，為了國家團結而特赦全斗煥、盧泰愚。當時兩人的親友、部屬在其住家附近高掛歡迎標語，但仍有約400名學生抗議特赦。

2021年8月，韓國媒體報導全斗煥罹患多發性骨髓瘤。11月23日早上，全斗煥在延禧洞的家中昏倒後於8時55分逝世，其家人隨即報案、警方也證實死訊，遺體被送往延世大學塞布蘭斯醫院。

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新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範

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