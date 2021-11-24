中國與立陶宛外交降級卻不敢斷交，就怕台灣「不小心」多一個歐洲邦交國

「駐立陶宛台灣代表處」在立陶宛首都維爾紐斯終於掛牌成功，這是我國第一個在歐洲地區以台灣為名的代表處，深具意義，更是台歐關係突破的重要指標。

立陶宛會轉向與台灣友好，除了是希望能建立經濟、文化與科技的合作之外，更多是因為自身的外交戰略考量，這和立陶宛的國家經驗有關，同時也是來自地緣政治的判斷。

立、中降級卻不斷交，因為擔心台灣「不小心」多一個邦交國

台灣與立陶宛能進一步深化關係的機會，也是因為有「民主價值」作為開啟交流的敲門磚，尤其是抵擋「獨裁國家」侵擾的共同體驗，而過去立陶宛歷經國家不幸的經驗，對照著當前台灣面臨中國不間斷的文攻武嚇，這或許是一種「小國哀歌」的偶然，但也是當前時代浪潮的必然。

可以想見的未來，將會有更多國家與台灣建立實質的民主夥伴關係。

當然，立陶宛與台灣展開外交互動，勢必引起中國強烈的不滿，早在今年八月期間，當時傳出台立雙方有意互設代表處的消息一出，中國立馬撤走駐立陶宛大使，同時也要求立陶宛召回駐中大使；如今以台灣為名的代表處木已成舟，沒有大使互駐的狀態下，中國祭出「降級」的下策，將「大使級」調低為「代辦級」，其實這是瀕臨中斷關係的報復動作。

駐立陶宛台灣代表處18日正式掛牌設立｜Photo Credit: 外交部 提供

有趣的是，中國表現出的不滿，是因為在她的「一中原則」下，自己的邦交國竟然接受「台灣代表處」的設立，這猶如在中國的眼皮底下搞「一中一台」，這幾乎是踩到中國不可能妥協的政治紅線；問題是，立陶宛對外聲明表示，准許設立以台灣為名的代表處並不是要和台灣建立外交關係，而且還重申「一中政策」的立場，中國會接受這樣的解釋嗎？

答案很簡單也相當清楚，中國當然不會接受這樣的說法，就算台立沒有建交，還是得搬出陳腔濫調的「挾洋謀獨」，所以威脅立陶宛要為後果負責，也告誡台灣不會有好下場。只是，中國除了「降級外交關係」，卻無法再多做些什麼來反制，畢竟台立之間完全沒有涉及到建交事宜，倘若中國片面宣布斷交，小人之心深怕台灣趁機多了一個邦交國，而且還是歐洲國家。

台、立互設代表處，將成其他國家仿效的典範

中國低估了立陶宛的堅持，這是過去中國善用軟硬兼施的政經震懾力所始料未及的狀況，立陶宛這次對設立台灣代表處的作法，對中國帶來左右為難的窘境，一方面無法以斷交來要脅，另一方面深怕「降級」效應不大，讓更多國家相繼仿效、躍躍欲試，台灣代表處或辦事處遍地開花，「正名」也好、「更名」也罷，讓台灣能享有作為一個國家的同等對待，這才中國擔憂所在。

值得關注的是，歐盟及美國都跳出來力挺立陶宛的作法，甚至表示設立台灣代表處並沒有違背「一中政策」，甚至鼓勵各國加強與台灣建立關係，這才是中國最大的挑戰，許多國家紛紛開始思考，把台立關係作為摘下「一中」緊箍咒的參考典範，一一排除中國因素的干擾，和台灣往來的同時，也把對外事務延伸到印太地區，許多中、東歐國家都在看，將可能集結成挺台的旋風。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國會反省對歐政策的失敗嗎？恐怕很難。過去一段時間，中國的銳實力對準全球各地，以經貿、投資等經濟手段進行援助，進而宰制了這些國家獨立自主的能力，這種「中國特色」的「殖民模式」已讓許多國家感到擔憂，尤其是伴隨而來具強悍的戰狼氣焰，重新檢視中國所帶來的威脅，這正好讓立陶宛憶起過去受納粹德國、共產蘇聯強佔的國仇家恨，任誰對此都會有戒心。

務實看待，短中期內，台灣要和這些國家恐怕還難建立外交使團關係，尤其仍與中國保有邦交關係的前提下，各國會避免涉入敏感的台獨議題，不會在主權議題上掀起來自中國的政治壓力；但是，台灣擁有民主政治的共同價值、社會開放的文化底蘊，以及具競爭力的高科技能力，透過這些「軟實力」（Soft Power）來促使雙邊合作穩步前行，進而「擴溢」（Spillover）至「政治認同」。

持平而論，台灣當然不能過度樂觀，與中東歐國家建立實質的合作關係，仍必須深思這些國家地緣政治利益，以及盤點雙邊可以深化的合作契機。

可以正面看待的是，中東歐國家往往是歐盟的邊緣，卻有相壤在歐亞交錯的戰略位置，台灣與這些國家的處境不但能對話，也可以相互借鏡，無需操之過急，尊重對方的外交利益判斷，同時尋求可以鏈結合作的機會，有朝一日，台灣的國際空間會撥雲見日，在民主信念的堅持下，關係也會永續發展。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航