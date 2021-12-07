想要成功戒菸怎麼做？一圖看懂4大戒菸法優缺點與成功率

….好不容易下班回家，女兒卻因為嫌棄自己身上的菸味不願意靠近

…爬樓梯好像越來越喘，每次健康檢查心裡都忐忑不安

…疫情間要一直戴口罩，菸癮發作根本沒地方「抽一口」

疫情間，找不到地方「抽一口」…乾脆戒菸吧？

想要抽一口菸，真有那麼難嗎？上述幾乎是所有吸菸者最為熟悉的生命經歷，對象不一定雷同，臉上煩悶的表情卻是再相似不過，可能是正逢青春期的兒子、正逢孕期的太太，甚至是剛做完健康檢查的自己。

尤其疫情期間，出門在外得戴口罩，根本找不到地方脫口罩「呼吸」。​​根據國民健康署資訊顯示，吸菸者發生新冠肺炎重症的風險是非吸菸者的1.4倍，而使用呼吸器及死亡的風險更較非吸菸者是高出2.55倍(van Zyl-Smit, et al., 2020)。亦即目前吸菸者或已戒菸者相較於不吸菸者，有更高風險會演變成重症及死亡的個案，此外， 世界衛生組織更於日前發布的「一百個以上戒菸理由」中，將「吸菸者若感染新冠肺炎(COVID-19)後罹患重症及死亡的風險更大」列為第1位。這是因為尼古丁會在吸菸者肺部形成病毒的主要受體，一旦病毒進入吸菸者體內，就很容易演變成重症，以致於死亡風險遠比一般人來得高。

因此，在這疫情肆虐的非常時期，或許正是癮君子的戒菸自救的好時機。目前最常見的戒菸方法有4種，包含意志力、尼古丁替代療法、非尼古丁口服藥、電子菸。

意志力、尼古丁療法、非尼古丁口服藥、電子菸，戒菸方法比一比

Photo Credit:iStock 戒菸別再光靠意志力，市面上有各種更有效率的戒菸輔助方法！

意志力

首先是「意志力」，雖然幾乎不用花費，但相對難度最高、成功率低。戒菸時會有各種心理與生理的不適，戒斷菸品24小時內，身體血液中因尼古丁含量下降，會開始出現注意力不集中、頭暈、咳嗽、焦慮等戒斷症狀，在第2到3天不舒服感會達至高峰。戒菸者被持續襲來的戒斷症狀消磨意志力，容易因此產生自我掙扎、懷疑。單純靠意志力戒菸，成功率僅3-5%，常會陷入戒菸與吸菸的不斷循環中，無法永久成功戒菸。

尼古丁替代療法

再來是「尼古丁替代療法」，這是歷史悠久也是使用最廣泛的戒菸方式，利用階段式的尼古丁減量，將吸菸者對香煙中的尼古丁依賴，隨著療程逐漸降低，最終完全戒除。成功率約為26％，劑型選擇多元，包含皮膚貼片、吸入劑、口嚼錠，還有今年最新引進台灣的戒菸噴霧劑型等方式，戒菸者可依照個人生活型態與習慣，選擇適合的戒菸劑型。方便性高，一般藥局、藥妝店與戒菸門診都可以取得。

由於導致吸菸相關疾病的不是尼古丁，而是菸草中的毒素比如焦油、鉛、氰化物及阿摩尼亞，因此停止吸菸時，身體會因為沒有吸收尼古丁產生不愉快，產生強烈吸菸慾望。而尼古丁替代療法，就是藉由緩解戒菸時的不適，輔助意志力，來達到最終完全戒菸目的。

非尼古丁口服藥

而「非尼古丁口服藥」，顧名思義是使用戒菸藥物，口服吸收後會跟腦部特定的尼古丁接受器結合，所以吃藥後就不會想吸菸；即使抽菸，也會覺得抽菸後感覺沒有那麼好，甚至有噁心感。不過因為問世時間短，部分研究指出需要更多安全性資料目前只有透過醫師處方才能取得，戒菸成功率約33％。

電子菸

最後則是近期新興的「電子菸」，價格依廠牌不同在百元到千元之間。多數人對電子菸的認知，仍停留在傷害性低的印象，認為就是比較健康的香菸替代品事實上，電子菸雖然是一種不燃燒、不含菸草的產品，雖沒有焦油卻含有菸油，成分多為化學製劑或香精，其健康危害已被證實不亞於傳統紙菸，人體心、肺、肝、腎等重要器官均會受到影響。國外已有多起吸電子菸造成肺部永久傷害的案例，在台灣也非合法產品。

綜觀這4種戒菸手段，最主要的還是先了解自己適合何種戒菸方法，搭配正確的戒菸輔助產品，與戒菸門診的定期回診諮詢，才能強化自己的戒菸決心與意志力，事半功倍、徹底擺脫菸癮！