本土+0、境外+7，未意願登記也可至醫療院所混打第二劑、11月29日後不放寬二級警戒事項

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增7例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為4例男性、3例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自印尼（2例，案16644、案16647）、柬埔寨（案16645）、德國（案16646）、美國（案16648）、越南（案16649）、中國（案16650）入境，入境日介於今（2021）年11月8日至11月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

7名確診者中，有6名確定為突破性感染，其中3名接種2劑科興疫苗，另外接種2劑AZ、BNT、國藥疫苗者各一名。

指揮中心指出，自11月25日起，除了原有的預約平台接種制度，另開放各地方政府衛生局指定、安排合約醫療院所或衛生所，混打第二劑mRNA疫苗。凡是已接種第一劑AZ疫苗至少8週以上之民眾，無論是已意願登記混打或尚未意願登記，均可至指定、安排之合約醫療院所或衛生所接種。

指揮中心呼籲，如已至「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種之民眾，請屆時依平臺預約時間準時前往接種。

Photo Credit:指揮中心

指揮官陳時中指出，昨日疫苗第一劑覆蓋率達77.15％，第二劑48.9％。今天第15期BNT疫苗開放預約，到下午1點已經完成預約的有120萬7199名。今天早上也有開放集中檢疫所的預約，預約1月1日到2月5日的，截至中午一點已經預約的房間有2554間，預約12月14日到12月31日則是1069間，可見1月1日起的需求量比較大。

昨日指揮中心說11月29日後預期會延長2級警戒，有記者問到下一階段放寬措施的方向，陳時中表示目前沒有特別要開放，且12月是秋冬方案，不會有特別大幅度的放寬。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺