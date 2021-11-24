衛福部長照司推動社區型照顧模式，陪伴長者慢慢變老

2025 年，台灣高齡人口將突破 20%，將邁入「超高齡社會」；也代表扶養負擔將會加重，據國發會推估至 2040 年，每兩個青壯年就要撫養一個老人，大量高齡照顧需求是即將來臨的現實。

以往社會中扶養比低、家庭人口數多、甚至三代同堂，在家人可輪流照顧下，大部分的長者都得以在家安養；但隨著社會型態轉變，目前台灣有近 30% 的 65 歲長者未與子女同住；即使同住，家中青壯年人口幾乎都需要外出工作，失能失智長者的照料成為家庭重大壓力。

而從社會整體面來看，「由於國人習慣使用一對一照顧，照顧人力的培訓速度遠追不上高齡人口的快速成長，因此我們必須盡快翻轉國人的照顧觀念。」衛生福利部長期照顧司司長祝健芳說，她認為這是非常迫切的事情。

Photo Credit : 衛福部長照司 衛生福利部長期照顧司司長祝健芳。

以日照機制解決小家庭的困難與壓力

事實上，在 106 年我國長期照顧邁入第 2 個 10 年計畫時，即以量能提升為目標，推動社區型日照一對多照顧模式，並注入預防概念，期望延長高齡者健康餘命並維持剩餘功能、延後進入機構的時間，一方面讓長者能在家庭與熟悉的社區中慢慢變老，另一方面降低家屬的經濟負擔，釋放了白天的時間，能夠繼續工作或者獲得喘息。

長照中的照顧服務包括居家照顧與社區照顧兩種，前者由照顧服務員至家中協助照顧，也就是一對一照顧，後者為將長者送至日照服務中心接受照顧，即為一對多的照顧。

Photo Credit : 衛福部長照司 長輩在日照中心中，除了讓家人可以維持日間生活與工作經濟生產，在照顧場域內除了動態肢體、靜態興趣活動等，在照顧場域內也會與其他長輩互動，延長社會參與，提高社會角色，延緩失智退化。

民眾傳統的觀念中總覺得使用在宅的一對一照顧是最佳選擇，而且在親友輿論壓力下，對將長者「送去外面照顧」有難以突破的心理障礙。但在這幾年推動社區型日照的經驗中，發現日照中心有難以取代的功能，當長者走出家庭與其他同齡者互動時，可以增加社會參與度，避免憂鬱與孤獨感；透過肢體與懷舊、現實等多元的活動設計可延緩失能失智。當作息正常、心靈也有寄託時，在身體健康與情緒上都更加平穩，這是在家中一對一照顧是無法達到的效能；而將長者送至日照中心，就像幼兒送至幼兒園一樣的日間照顧服務。

日照中心社區化，讓長者在地慢慢變老

「長照」、「日照」這些名詞，從字面意義上來看，常讓一般民眾混淆，甚至誤解日照中心就是住宿型的養老院，也因不了解而產生排斥。但近幾年，透過影片、圖卡的宣傳，民眾逐漸開始認識長期照顧與日間照顧等政策。其實日間照顧中心就像長者在社區中的第二個家，也可以說長者就像是來到日照中心上課，白天由交通車或家屬就近接送到中心，傍晚再接送回家，由於仍在社區範圍內，長者並不會對環境感到陌生，並且由同一群專業社工師、護理師與照顧服務員提供生活照顧服務、營養餐食服務、健康促進或文康休閒活動，並提供醫療諮詢、轉介等服務，使家屬能獲得喘息，長者能過著有品質的生活，在社區中快樂地慢慢終老。

祝健芳說：「目前日照中心也推動短期的喘息服務，如協助沐浴與洗頭等，進一步降低家屬的照顧壓力，回應長者的整體需求，如此，可以盡量延長者在家中生活的時間。」

Photo Credit : 衛福部長照司 長照2.0希望實踐以人為本，建立以社區為基礎的照顧型社區，實現在地老化，並透過社區式日照機構落實多元連續服務體系。

一國中學區一日照，加緊布建

由於社區式日照中心是提升照顧量能與對長者最佳的照顧方式；加上以往民眾使用一對一照顧的原因之一是日照中心太遠而不方便。而在蔡英文總統指示下將過去「一鄉鎮一日照」的目標提升為「一國中學區一日照」後，使近便性更加提升，但布建上的挑戰也隨之增加，其中最大的門檻是場地的取得。

首先是增加來源，除運用公有場地閒置空間設置日照服務場所外，另外擴大民間參與，鼓勵企業托老；也推動集合住宅公共空間辦理日照服務，活絡長照服務量能；並運用長照服務發展基金，補助開辦所需費用，以吸引民間業者加入。

而衛福部積極展開跨部會的合作，「我們與教育部、財政部、內政部、農委會等部會合作盤點權管下的公有閒置空間，只要符合前瞻 2.0 補助計畫，就鼓勵地方政府前往會勘是否合適，再由地方政府提出補助計畫，一處日照最少可以補助 5 千萬，協助中心的設置。」祝健芳說明相關的作法，其中最希望能促成的是仍有學生就學的閒置校舍。因為少子化緣故，閒置的學校教室是可利用的空間，「若能讓長輩服務進駐，其實是達到國際間倡議的老少共融，也是孩子們很好的生命教育，可讓孩子們學習與銀髮長輩互動，而小孩子對於長者是一種療癒，如高雄市大同國小設有失智日照中心，學校安排了學生與老人互動的園藝課程，孩子們的反應良好，表示學習到照顧長者的經驗。」

Photo Credit : 衛福部長照司 照顧人員可從著色的過程，理解長輩目前的身心狀況。

但因臺北市曾發生家長抗議的反應，顯示需要更多的協調與溝通，衛福部與教育部商議以分工合作的方式進行，衛福部透過前瞻補助經費中的部份比例，提供學校作為校舍修繕使用；再由教育部透過行政獎勵，提供誘因，讓學校願意釋出閒置空間，更重要的是學校必須與家長會達成共識。祝健芳期待「能透過更多溝通讓家長能放下疑慮，讓老中小不同世代都能互動，消除世代隔閡，這需要所有人共同努力。」

截至今年 9 月底，全國日照中心完成布建總數達 673 家；其中教育部所公布 814 個國中學區中，有 483 個國中學區已經至少有一家日照中心，達成率是 59.3%，而在部分原鄉區域人口數較少，設置後無法持續經營，有 29 處會導入其他替代作法，雖還有 331 個學區正在布建，但值得欣慰的是地方政府積極輔導民間投入設置的已經達 150 家，幾乎是已經達到五成，在 113 年可以順利達成「一國中學區一日照中心」的承諾，讓家附近就有日照中心，使長照2.0的規畫在地方落實。

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