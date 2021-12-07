2021/12/07,
城鄉

理解傳染病擴散的時空特徵，三種公式分析：潛伏期、人口移動、醫療量能

理解傳染病擴散的時空特徵，三種公式分析：潛伏期、人口移動、醫療量能
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

疫情已經席捲全球兩年，各地政府仍無法徹底遏止病情傳播。作者以地理計算為出發點，提出了三個時間與空間整合的公式，提供疫情再起時的應對參考。

從2019年底開始，肆虐全球的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情不僅剝奪了無數人類的性命，也剝奪了許多倖存者的人身自由（居家辦公、封城等管制措施）和心理健康，其所造成的全球經濟損失和失業率飆升更是間接影響了多數人的生存。

面對傳染病對人類社會造成的威脅，理解傳染病擴散的時空特徵、防止其進一步擴散、並判斷出醫療資源較缺乏的脆弱地區，這三者都是防疫決策上的重要面向。因此，我的博士論文便以地理計算的觀點針對這三個面向各自提出了改良的演算法或數理模型，藉此協助提升傳染病防治的決策支援性。

端午連假首日　市區人車少（1）
Photo Credit: 中央社

首先，Modified Space-Time Density-based Spatial Clustering of Applications with Noise（MST-DBSCAN）演算法考量了傳染病的潛伏期特性所造成的病例之間的時間差距；同時，以點資料「分群」而非傳統空間分析的「熱區」觀點來判斷疾病的群聚。此兩項特徵的結合，讓MST-DBSCAN可以「追蹤」每個病例群聚的時空演化型態，以及不同群聚之間融合和分裂等交互作用的現象。

對比傳統的空間分析方法（核密度分析、時空掃描等），MST-DBSCAN能夠將傳染病擴散的時空過程之複雜性，剖析成不同病例群聚之間的演化關係，協助使用者更細緻地理解傳染病擴散的時空過程。

第二，Human Mobility Regularity-based Zoning（HuMoRZ）演算法利用土地使用型態反映人口移動的旅次目的，並考量了人口移動行為的規律特性，發展為以都市內不同地區之間的人口移動往來為分析對象的一種網絡分群（Network community）分析方法。

分析結果所劃定出的都市內部分區，能夠作為移動管制分區讓防疫單位施行居家辦公，宵禁甚至是區域封鎖等防疫措施，藉此防止傳染病擴散。與大規模封城或是小區域封鎖等既有的空間管制單元相比，HuMoRZ的分區單元大小介於兩者之間，符合文獻上對於空間管制單元的想像。

同時，傳染病擴散數理模型的模擬結果，也證實HuMoRZ的分區確實是三者之中能夠最有效來延緩疫情從發源地向外擴散。搭配研究區內多樣化的興趣點（Point of interest, POI）分析，HuMoRZ的分區更接近生活圈的功能，進一步強化分區作為防疫目的之實用性。


Photo Credit: 中國地理學會刊
根據HuMoRZ公式計算的北市人口移動圖

最後，Epidemic Resource Accessibility（Epi-RA）模型考量了醫療資源需求隨著疫情起伏而動態變化的特性，剖析出各地區資源可及性的時空動態過程。

分析結果發現，在疫情中較早面臨資源不足狀況的地區，也多半必須忍受較長期的資源匱乏，反映出各地區面對傳染病疫情的不同脆弱程度。而雖然這些脆弱地區多半分布在偏遠的市郊地區，但也有部分是存在於市中心的人口密集區，此現象突顯了資源的脆弱性是同時受到供給面和需求面的影響。

Epi-RA模型的分析結果可以協助防疫單位判斷如何因應疫情的發展而彈性調整醫療防疫資源的佈署，發揮資源的最大效益；也能夠協助判斷出急需額外資源挹注的脆弱地區。

從理解到防止再到保護，上述三項方法分別對應到三個重要的傳染病防治面向。除了這種防疫決策先後順序上的連結關係以外，此三項方法的整合也能夠在地理空間上形成類似同心圓的區位劃分。

MST-DBSCAN主要針對已出現疫情的地區，剖析擴散的時空過程，屬於最核心的區位。HuMoRZ能夠把與疫區有密切人流往來的地區也涵蓋進來，判斷出高風險地區的所在位置，屬於中間層的區位。最後，Epi-RA則是針對整個研究區進行全面性的檢視，搜索出醫療資源較缺乏的脆弱地區，屬於最外層的區位。

因此，論文所開發的三項方法能夠在時間維度和空間維度上進行整合，為傳染病防治實務帶來全面性的決策支援。

參考文獻

  1. Kuo, F. Y., Wen, T. H., & Sabel, C. E. (2018). Characterizing diffusion dynamics of disease clustering: a modified space–time DBSCAN (MST-DBSCAN) algorithm. Annals of the American Association of Geographers, 108(4), 1168-1186.
  2. Kuo, F. Y., & Wen, T. H. (2021). Regionalization for infection control: An algorithm for delineating containment zones considering the regularity of human mobility. Applied Geography, 126, 102375.
  3. Kuo, F. Y., & Wen, T. H. (2021). A Mathematical Model for Evaluating the Medical Resource Availability of COVID-19 in Time and Space. In S. Show and D. Sui (Eds.). Mapping COVID-19 in Space and Time, Human Dynamics in Smart Cities(pp. 295-308). Cham, Switzerland: Springer Nature.

本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊登於此

延伸閱讀

責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。