資深社會記者：一場原本可能成為悲劇的社會案件，總算被仗義的高凌風大哥化解

文：王瑞德（資深社會記者・時事評論員）

要當一個優秀的新聞記者，一定要有熱情，而要當一個好的社會記者長官，必須能夠服眾。

台中曾爆發耕讀園槍擊案，二股勢力外出談判，沒想到最後竟演變成火併，造成三死兩重傷慘劇，而且開槍殺人的四名歹徒，都是原本名不見經傳的台中無名小卒，由於他們企圖偷渡，特別綁架人質想撈一票再走。警方後來找到人質藏匿處準備攻堅，但是警匪槍戰暫時對峙。

當時報社的長官丟下一句：死守現場，接著下班回家喝紅酒去了，但是我放心不下，凌晨兩點下班後開車前往台北市民生西路、承德路口，在著名的阿桐阿寶四神湯買了幾十顆肉粽，再飛車帶到新北市現場。沒想到遇到一些也守在現場的同業一聲一聲：瑞德哥好！

我不好意思，除了將粽子發給自己的手下記者後，就發給這些我認識的同業後輩們，最後全部發完時，才發現竟然忘了替自己留一顆。

令人難忘的中元節

而有一年剛好是農曆7月15日中元節，有一位有自閉症的小朋友跟著媽媽走七星山、擎天崗、絹絲瀑布這一條路線，没想到後來他走丟了，雖然當天在山上活動的人很多，但是隨著天色漸漸昏暗，媽媽心急如焚，向警方、消防人員和民間救難人員求助，我們的記者也上山採訪。

我等到凌晨下班後，開車到陽明山夢幻湖和記者會合，因為我從國小開始，這一條登山健行路線走了上百次，希望除了採訪外，也能協助找到人，因為是一條寶貴的生命啊！

當天因為是中元節，月亮很亮，我帶著男記者在教育廣播電台七星山發射站附近尋找，男記者停在一個涼亭的角落跟我説話，我突然想起十幾年前支援跑新聞時，他站的位置那時候就躺了一位男性猝死倒地在同一位置。而當我帶他經過七星主峰、七星東峰路牌後不久，他突然不見了！

這可把我嚇了一大跳，原來他鞋帶鬆了，突然蹲下來綁鞋帶卻沒有跟我告知。

後來天亮時救難隊終於順利找到人，由於是夏天外加沒有下雨，小朋友略顯疲倦，幸好身體健康沒有受傷，真是令人難忘的中元節。

Photo Credit: 陽明山國家公園 擎天崗系絹絲瀑布步道示意圖

意外冒險擔綱談判

有一次我人在中山分局刑事組泡茶，無線電傳出有人在新生北路挾持同居人和小孩，揚言引爆瓦斯，我趕到現場時，警、消已經拉好封鎖線，分局長派出修過人質談判課程的刑事組長負責談判，刑事組長將自己的手機隔著鐵窗丟入2樓現場，因為他用障礙物頂住大門，屋內有他的同居人和三個小孩，陽台上擺了幾個瓦斯桶，男子手上則拿了一只打火機，隨時可能點火引爆。

由於這一位徐先生在電話中，向刑事組長說他有滿腹委屈，一定要見到一家電視台的董事長，但是當警方和對方聯絡時，這一位董事長以不認識他為由拒絕前往。

由於有線電視竟以跑馬燈方式，插播董事長拒絕前往的訊息，警方大驚唯恐刺激他，趕快將附近所有的有線電視系統全部斷訊，就在警方無計可施又無法強攻救人情況下左右為難，沒想到徐某突然看到當時已開始上電視的我，大聲喊著我的名字，我經徵得分局長、刑事組長同意，他們希望我和他對話，設法緩和他的情緒，並尋求解決之道。

我就在現場幾百人注視的情況下，爬上消防人員掛在鐵窗上的雙節梯，就這樣跟他用江湖話聊了30分鐘，他自稱是某位天后的前男友，自己是道上人物，但是被冤枉受了委屈，而這一位電視台的董事長和他的老大認識，他才希望對方能到場，我陪著他閒聊，聽他訴苦，發現他的情緖逐漸恢復平靜，於是告訴他，對方聯絡不上，但是總不能一再耗下去，看能不能找別人來？

他想了想，說出可以改找高凌風，於是我告訴他為了自己、為了心愛的人，千萬不可以點火，否則豈不是親痛仇快？

我走下雙節梯，告訴刑事組長可以找來高凌風，高大哥很仗義，接到警方電話後立刻答應，並且火速趕到現場，順利進入屋內，雙方聊了十幾分鐘後，徐先生放下打火機，一場原本可能成為悲劇的社會案件，最後總算平安收場。

Photo Credit: JeanHavoc （CC0） 已故藝人高凌風

做夢也想不到，十幾年後有一位男網友加入我的臉書，而且每次只要有人攻擊我，他一定挺身而出為我出頭，事隔五、六年後，他才發了一個臉書訊息跟我道歉，原來他就是當年的徐先生，他一再謝謝我，説如果不是我的一席話點醒他，他很可能就一時衝動點火鑄成大錯。

事後太太得知整個經過，問我難道沒有想到萬一他點火該怎麼辦？

我告訴她，其實是因為女兒剛出生，而當時屋內剛好也有一個嬰兒，我只想到要救回他們的生命，才會冒險擔任談判專家，幸好最後喜劇收場，更何況因為是我親自出面談判，所以隔天的《自由時報》又是我一篇精彩的獨家專訪！

這就是無可救藥的O型魔羯座工作狂啊！

本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航