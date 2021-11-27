2021/11/27,
社會

資深社會記者：一場原本可能成為悲劇的社會案件，總算被仗義的高凌風大哥化解

資深社會記者：一場原本可能成為悲劇的社會案件，總算被仗義的高凌風大哥化解
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

要當一個優秀的新聞記者，一定要有熱情，而要當一個好的社會記者長官，必須能夠服眾。從上山協助找人到擔任揚言引爆瓦斯的談判代表，這是王瑞德記者生涯中奇遇的一小部分。

文：王瑞德（資深社會記者・時事評論員）

要當一個優秀的新聞記者，一定要有熱情，而要當一個好的社會記者長官，必須能夠服眾。

台中曾爆發耕讀園槍擊案，二股勢力外出談判，沒想到最後竟演變成火併，造成三死兩重傷慘劇，而且開槍殺人的四名歹徒，都是原本名不見經傳的台中無名小卒，由於他們企圖偷渡，特別綁架人質想撈一票再走。警方後來找到人質藏匿處準備攻堅，但是警匪槍戰暫時對峙。

當時報社的長官丟下一句：死守現場，接著下班回家喝紅酒去了，但是我放心不下，凌晨兩點下班後開車前往台北市民生西路、承德路口，在著名的阿桐阿寶四神湯買了幾十顆肉粽，再飛車帶到新北市現場。沒想到遇到一些也守在現場的同業一聲一聲：瑞德哥好！

我不好意思，除了將粽子發給自己的手下記者後，就發給這些我認識的同業後輩們，最後全部發完時，才發現竟然忘了替自己留一顆。

令人難忘的中元節

而有一年剛好是農曆7月15日中元節，有一位有自閉症的小朋友跟著媽媽走七星山擎天崗絹絲瀑布這一條路線，没想到後來他走丟了，雖然當天在山上活動的人很多，但是隨著天色漸漸昏暗，媽媽心急如焚，向警方、消防人員和民間救難人員求助，我們的記者也上山採訪。

我等到凌晨下班後，開車到陽明山夢幻湖和記者會合，因為我從國小開始，這一條登山健行路線走了上百次，希望除了採訪外，也能協助找到人，因為是一條寶貴的生命啊！

當天因為是中元節，月亮很亮，我帶著男記者在教育廣播電台七星山發射站附近尋找，男記者停在一個涼亭的角落跟我説話，我突然想起十幾年前支援跑新聞時，他站的位置那時候就躺了一位男性猝死倒地在同一位置。而當我帶他經過七星主峰七星東峰路牌後不久，他突然不見了！

這可把我嚇了一大跳，原來他鞋帶鬆了，突然蹲下來綁鞋帶卻沒有跟我告知。

後來天亮時救難隊終於順利找到人，由於是夏天外加沒有下雨，小朋友略顯疲倦，幸好身體健康沒有受傷，真是令人難忘的中元節。

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Photo Credit: 陽明山國家公園
擎天崗系絹絲瀑布步道示意圖

意外冒險擔綱談判

有一次我人在中山分局刑事組泡茶，無線電傳出有人在新生北路挾持同居人和小孩，揚言引爆瓦斯，我趕到現場時，警、消已經拉好封鎖線，分局長派出修過人質談判課程的刑事組長負責談判，刑事組長將自己的手機隔著鐵窗丟入2樓現場，因為他用障礙物頂住大門，屋內有他的同居人和三個小孩，陽台上擺了幾個瓦斯桶，男子手上則拿了一只打火機，隨時可能點火引爆。

由於這一位徐先生在電話中，向刑事組長說他有滿腹委屈，一定要見到一家電視台的董事長，但是當警方和對方聯絡時，這一位董事長以不認識他為由拒絕前往。

由於有線電視竟以跑馬燈方式，插播董事長拒絕前往的訊息，警方大驚唯恐刺激他，趕快將附近所有的有線電視系統全部斷訊，就在警方無計可施又無法強攻救人情況下左右為難，沒想到徐某突然看到當時已開始上電視的我，大聲喊著我的名字，我經徵得分局長、刑事組長同意，他們希望我和他對話，設法緩和他的情緒，並尋求解決之道。

我就在現場幾百人注視的情況下，爬上消防人員掛在鐵窗上的雙節梯，就這樣跟他用江湖話聊了30分鐘，他自稱是某位天后的前男友，自己是道上人物，但是被冤枉受了委屈，而這一位電視台的董事長和他的老大認識，他才希望對方能到場，我陪著他閒聊，聽他訴苦，發現他的情緖逐漸恢復平靜，於是告訴他，對方聯絡不上，但是總不能一再耗下去，看能不能找別人來？

他想了想，說出可以改找高凌風，於是我告訴他為了自己、為了心愛的人，千萬不可以點火，否則豈不是親痛仇快？

我走下雙節梯，告訴刑事組長可以找來高凌風，高大哥很仗義，接到警方電話後立刻答應，並且火速趕到現場，順利進入屋內，雙方聊了十幾分鐘後，徐先生放下打火機，一場原本可能成為悲劇的社會案件，最後總算平安收場。

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Photo Credit: JeanHavoc（CC0）
已故藝人高凌風

做夢也想不到，十幾年後有一位男網友加入我的臉書，而且每次只要有人攻擊我，他一定挺身而出為我出頭，事隔五、六年後，他才發了一個臉書訊息跟我道歉，原來他就是當年的徐先生，他一再謝謝我，説如果不是我的一席話點醒他，他很可能就一時衝動點火鑄成大錯。

事後太太得知整個經過，問我難道沒有想到萬一他點火該怎麼辦？

我告訴她，其實是因為女兒剛出生，而當時屋內剛好也有一個嬰兒，我只想到要救回他們的生命，才會冒險擔任談判專家，幸好最後喜劇收場，更何況因為是我親自出面談判，所以隔天的《自由時報》又是我一篇精彩的獨家專訪！

這就是無可救藥的O型魔羯座工作狂啊！

本文經卓越新聞電子報授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航

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