台大醫院噴鼻疫苗小鼠實驗初步結果：有效提升中和抗體，有潛力對付任何變異株病毒

（中央社）台大醫院團隊研發專利COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗佐劑，並設計出Delta變異株的關鍵抗原，投入中和抗體與噴鼻疫苗研發，經小鼠實驗有初步成果，未來若成功問世，可望減少Delta變異株的突破性感染。

台大醫院今（23）天舉辦第2代COVID-19疫苗開發新佐劑、新抗原、新投予途徑、中和抗體快速檢測記者會，說明最新研發成果。

研究計畫主持人、台大兒童醫院院長黃立民說，全球COVID-19疫苗已接種逾70億劑，但疫情仍未見盡頭，目前獲核准的疫苗都採肌肉注射，且針對原始病毒株設計，面對最早在印度發現的Delta變異株保護力下降。

黃立民表示，國際間已投入第2代疫苗開發，盼有更方便使用的噴鼻或口服劑型，台大醫院也投入，設計出以Delta變異株的棘蛋白受體結合域（RBD）三聚體做為抗原，可以用來開發對抗Delta變異株的疫苗與中和抗體試劑。

值得注意的是，台大團隊研發的噴鼻疫苗，運用專利的黏膜佐劑技術，實驗顯示，可有效提升小鼠血清中棘蛋白特異性抗體及中和抗體，優於目前的肌肉注射疫苗。

黃立民說明，肌肉注射疫苗只有在肺部產生抗體，可降低肺炎重症風險，但仍可能感染且傳染他人；噴鼻疫苗則模仿自然感染，在鼻腔就能產生抗體，降低上呼吸道病毒量與病毒傳播，也可望減少Delta變異株的突破性感染。

黃立民說，噴鼻疫苗先前已應用於流感疫苗，全球共有7款研發中的COVID-19噴鼻疫苗，是各國積極投入的領域，成功關鍵就在於佐劑。

黃立民表示，台大團隊與國內疫苗廠合作，初步小鼠實驗台大研發的專利佐劑顯示有效且這款佐劑可與任何疫苗抗原搭配，有潛力對付任何變異株病毒。

黃立民說，噴鼻疫苗是引起局部免疫反應，故理論上副作用會比肌肉注射疫苗還小，過去流感噴鼻疫苗雖曾發生顏面神經麻痺的副作用，但已知是佐劑太強導致，研發上可完全避免。

此外，台大團隊設計的Delta病毒株RBD三聚體，可用於中和抗體試劑開發，初步實驗也顯示可檢測出是否具有對抗Delta變異株、具保護力的中和抗體，不需進第3級（P3）實驗室就能檢驗，預計1至2個月後可開發出試劑原型。

針對台大醫院團隊的研發成果，稍早在疫情記者會上，醫療應變組副組長羅一鈞對此回應，表示後續需視臨床應用能否接續研發出適合的試劑，以及相關的疫苗與檢測技術。羅一鈞表示，指揮中心對此樂觀其成。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航