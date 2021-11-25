韓國青年「體感經濟痛苦指數」創新高，政府補助海外新創落地發展找人才

文：廖禹揚（中央社駐首爾特派員）

韓國青年失業狀況嚴重，為增加國內年輕人就業機會，並活化整體經濟動力，韓國政府連續五年提供海外新創團隊補助，鼓勵各國新創團隊在韓國落地發展，聘用當地人才。

韓國青年就業困難早已不是新聞，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊下，韓國年輕人對未來的展望更是一片灰暗。根據韓國經濟研究院日前發表報告，15歲至29歲青年族群在2021年的「體感經濟痛苦指數」達到歷年最高峰。

「體感經濟痛苦指數」是以「體感失業率」加上消費者物價指數增幅計算得出。

在物價、負債上漲同時，雪上加霜的就業情況讓青年族群對當前處境的感受更悲觀。報告指出，青年「體感失業率」在今年上半年達25.4％，為30至39歲族群（11.7％）的2.2倍，40至49歲族群（9.8％）的2.6倍。

根據韓國統計廳統計，青年失業人數今年一度突破40萬人，但下半年有所下降。

體感失業率在失業人口的定義上，比起正式失業率多納入打工族及應屆畢業生等潛在經濟活動人口，因此會較官方公布失業率來得高。

為提升國內就業機會，並促進整體經濟轉型，韓國政府自2016年起舉辦韓國新創競賽（K-Startup Grand Challenge）計畫，提供資金、精通英語的當地實習生及辦理簽證、公司登記等落地服務資源，最終獲選的30個團隊還能得到額外獎金。

提供落地所需資源，促進海外新創在韓發展

今（2021）年通過海選、8月來到首爾的台灣視訊服務新創Tico創辦人Howie向中央社記者表示，在初期參與計畫的過程中，能感受到韓國當局相當努力推動這些新創團隊在韓國落地，「像是要進入第2階段的評分項目中就包括與當地企業的實際交易往來、辦理公司登記等。」

「台灣市場相對有限，在公司發展上勢必得往海外發展，考慮韓國在軟體上的基礎建設有助發展技術與服務、市場，又有這樣的新創競賽計畫，我就來了。」Howie指出，這項計畫幾乎把海外新創初期落地所需的簽證、銀行開戶、公司登記等資源在3個月內提供到位，還有當地實習生協助快速解決語言隔閡，都是可能吸引海外新創團隊的誘因。

想掌握這次機會的不只Howie，今年共有來自129國、2568個新創團隊申請參與計畫，只有54個團隊脫穎而出，來到韓國政府在京畿道板橋新都市打造的新創園區開展當地業務。

根據韓國中小風險企業部統計，2016年至2020年共有255家新創公司參與這項計畫，目前仍有115家公司仍持續在韓國營運，為使這些海外團隊能順利在韓深耕，真正促進韓國經濟發展及增加工作機會，當局後續也提供市場分析、指導，轉介客戶、加速器，以及當地徵才等協助。

「雖然表面上看來是將國內資源提供給海外業者，但實際上這些海外團隊帶來的是許許多多國外連結。」Howie分享他的觀察，「海外新創會帶來不同的刺激、交流，不只韓國人才有機會到海外就業，也會實質幫助韓國國內經濟。」

台灣業者促成產官對話

以發展通訊多元解決方案為目標，希望在「溝通」領域能占有一席之地的Howie，在參與新創競賽期間也發揮所長，促成KSCG計畫六年來首次產官對話機會。

韓國執政黨共同民主黨旗下、專注青年議題的青年未來聯席會議在Howie引介下，日前在板橋新創基地舉辦與海外新創代表的懇談會，與會人員包括主辦KSGC計畫的中小風險企業部，以及實際跑在立法第一線的共同民主黨國會議員，聽取業者在實務上的需求與建議。

當天參與的新創業者領域囊括人工智慧、物聯網、電動車、文化內容產業、旅行業及環保製品等，中企部創業風險革新室技術創業科長姜信天接受中央社記者訪問表示，希望藉由KSGC計畫吸引更多海外優秀新創業者來韓與當地業者合作，活化產業生態。

姜信天說，透過這次懇談會了解到參與業者對未來的不確定性感到不安，將針對業者可利用的政府政策及民間情報提供更多資訊盡力化解不確定因素。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航