【未來大人物】MUJI帽子上千元都有人買，為何苑裡阿嬤手編藺草帽450還被嫌貴？看藺子在小鎮掀起的年輕風暴

文：陳淑玲

藏在台灣海線，傳承300的傳統工藝，在經過一對年輕夫妻加入後，產生全新的台灣藺草品牌。台灣品牌的氣味原來有山、有海，還有一片當風吹過，就有柔軟香氣的藺草田。

Photo credit -蔡孝如

純手編作品阿嬤僅得150元，讓她決定打造台灣品牌

台灣苑裡有一種獨有的「三角藺」，水田方式種植、人工收割，1年可收穫3期。三角藺草莖呈正三角形，具有外皮堅韌、纖維細緻、吸濕性強、香氣持久等特點，是苑裡重要的編織材料，更是該處的獨特寶藏。

12年前，就讀聯合大學3年級的廖怡雅，在苗栗苑裡鎮山腳社區發展協會打工時，首度把數個手工編織的藺草帽子和包包放在遊客必經的桌上賣，遊覽車上乘客下車後，翻起眼前的編織包，不客氣的埋怨手商品價格太高。「當時我好生氣，每一個作品都是阿嬤親手編織的，而且一個賣450元，阿嬤只能拿到150元，卻編了好久。」儘管費盡唇舌解釋，遊客卻無人理會。

「可是無印良品、Uniqlo的帽子都要上千元，為什麼還有人願意買？」廖怡雅在心中提出疑問，是否台灣的藺草故事無人知曉？如果用品牌模式操作，能否讓辛苦編織的阿嬤們也能拿到穩定收入？

Photo Credit - 藺子

廖怡雅畢業後，進入藺草學會工作，學會營運來自計劃補助，廖怡雅回憶，最初寫計劃書拿到20名正職工作人員補助，然而補助卻隨年遞減，每年減少5人。「每1年就有5位工藝師阿嬤會失業，對長輩來說肯定是收入與生活上的雙重衝擊。」經過思考後，廖怡雅與同在學會工作的李易紳於2016年創業，成立了台灣設計品牌「藺子」。

臨海的小鎮的年輕風暴

李易紳是苑裡人，第一次摸到藺草卻是在藺草學會工作時，「第一次走進協會，看見阿嬤們坐在地上編織的畫面，那種手編的質感讓人好驚艷。」自小阿嬤過世，李易紳幾乎未曾有過祖母的關懷，他將每一位編織阿嬤都當作自己的家人，「想做藺子，就是因為她們都是我的家人，我是因為『人』才想發展這個品牌的。」

Photo Credit - 蔡孝如 倆人決心以三角藺草為logo意象，創立苑裡藺草品牌。

創立「藺子」後，因為過去阿嬤們編織價格偏低，兩人希望以品牌包裝設計，並用合理中端價銷售，讓工藝師可以獲得更好收入。創業初期提供給阿嬤們過去兩倍以上收入，3個月內，原本合作的工藝師便從4位增加至10位以上，然而，兩人卻遇到地方的強烈衝突。

苑裡至今仍有數間已經開業數10年的帽蓆行，與在地工藝師有穩定供給關係，高價收購破壞已維持多年的產業平衡，「有1位帽蓆行的老闆直接來店裡講，說我們破壞行情，怎麼解釋都沒有用。」懷抱簡單的善意卻衝撞在地，「藺子」在這座臨海的小鎮，捲起一場風暴。

「帽蓆行的作品其實很固定，我們的產品則是會不斷變化的。」兩人在經過調整後，終於找到能與帽蓆行合作並進的方式，「部份舊款帽型能請帽蓆行幫忙加工壓模，因為那些模具是我們沒有的。」新舊產業彼此開創新的業務，總算能在苑裡找到平衡點，「藺子」悄悄的開始站穩腳跟。

Photo Credit - 蔡孝如 請傳統帽蓆行加工壓模不出產同款式商品，並自己開發新商品，終於能與地方老店取得平衡。

消失中的手工藝，想盡辦法留住的藺草技法

「藺子」要做的不只是提升工藝師的收入，更因為這項手工產業多來自長輩，每位工藝師都擁有特殊手法，許多編法僅一人獨有，兩人目前收集了約有26種，「每位工藝師會的編織方法都完全不同，很可能隨著長輩過世，就再也沒人會知道。」搶救編織法的傳承，是迫切的工作，廖怡雅於是想出圖像式紀錄，將每個技法細節繪製出來，只要學會基本工法，就能看復刻出不同的技法。

「記得剛創業時第一波有位阿姨， 60幾歲剛退休，可以看得懂設計圖，能做設計品項。」每一次設計新的圖，兩人都會思考擅長的工藝師再進行發包，「多數都請阿姨配合，但加上一點自己編織技法和想法。」有了共同創作的樂趣，兩人與工藝師的信任提高，目前的「藺子」已經約有40位合作的工藝師，無論背包、藺草帽，或者各種商品，都能有擅長的工藝師願意投入，並且從中發展出獨特性高的商品。

Photo Credit - 蔡孝如 用年輕人思維創業，意外衝撞了老產業，也在裡頭學習與成長。

留住技法的過程中，父母的支持也是兩人的動力。李易紳的父親也因為兒子的投入，一頭栽入藺草田，用自然農法復育藺草田，找回了消失中的生態，在育苗上有了更強韌健康的苗種，分享給在地更多農友。母親則因為擔心兒子辛苦，進入社大學習車縫，提升自己的技術，還能協助提出設計的想法。

廖怡雅的父母在創業最初則抱持反對意見，「從小我就很乖，沒有講過自己喜歡什麼，這是我第一次有想要努力守護的事情。」一次母親從台南特地來到苑裡探望女兒，工藝師阿姨對母親讚嘆道：「你生的這個女兒真的很好。」那一次廖怡雅的母親偷偷的哭了，「那一次以後媽媽開始會跟朋友分享我的事情，爸爸也打電話說以我為傲。」一路走過，直到被父母認同的那一刻，才真正站穩腳跟，看似將消失的傳統編法，也一點一滴的在過程中被拾起。

Photo Credit - 藺子 李易紳一家人也跟著他們開始踏入有機藺草栽植的行列。

如果可以，還想再牽一次阿嬤的手

「藺子」網站上，有一個關於「編藺人的故事」專區。用《牽妳的手》作為第一位編藺人的專題故事，「我們第一個產品，就是許陳真阿嬤的名片夾。」高齡九93歲的阿嬤，最後的編織事業留給了「藺子」。兩年時間兩人拜訪阿嬤多次，看著她已經編織了80年的雙手仍日復一日編織出美麗得令人讚嘆的花紋，「阿嬤在95歲過世，後來她兒子特地告訴我們，謝謝我們最後的陪伴。」廖怡雅回想日前上電視受訪，畫面播出阿嬤編織的畫面，「阿嬤的兒子看到後就哭了，他說以前覺得平凡無奇的畫面，現在卻慶幸可以被紀錄下來。」與工藝師共度的生活總有淚水，但值得開心的是，一切都有機會被留下來，讓這塊土地上有更多人看見。

Photo Credit - 藺子 每個作品標籤背後，寫上工藝師阿嬤的名字，既樸實又帶有傳承意義。

「我生活中最美好的療癒，就在跟阿姨阿嬤聊天的時候」李易紳說，每一次收貨時進入工藝師家中的閒談，彷彿是自家長輩的彼此關心，那是他多年來欠缺的生活感情，也是讓他最安心的片刻。

原來，透過「藺子」填補的，並非工藝師的收入，而是這塊臨海土地上的陪伴，無論老少長幼，一束藺草，編出了風土、記憶與無法說出口的情感。

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳