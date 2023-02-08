剪翅膀、偷雛鳥、誘食、囚禁⋯⋯動保團體揭發全台六大非法「籠拍鳥棚」虐待動物賺取暴利

台灣動物社會研究會今（8）日與立委林淑芬、律師詹順貴和台灣各地的鳥會團體，召開記者會揭發台灣「拍鳥」亂象，點名全台非法拍攝場所囚禁並涉嫌走私、虐待珍稀的保育類鳥類。台灣動物社會研究會和《鏡週刊》臥底調查了將近兩年，掌握了「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」三大不當行為，以及六處位於桃園、新竹、台中及南投的收費非法拍攝場所；這些場所也在今日報導刊出後，群組陸續解散；不過動保團體已將相關的證據則都交給檢調單位。

收費500到8000，保證拍各種珍稀鳥類「拍到爽」

桃園鳥會榮譽理事長吳豫洲表示，9年前就曾有「誘拍」鳥類的事件發生，引發爭議，然而9年後，許多不當觀念仍沒改變，許多鳥類攝影者心態扭曲，將美麗或稀珍的照片作為炫耀或牟利，而不肖業者則扮演「提供者」，演變成罔顧動物福利、生態保育、攝影倫理的歪風。

根據《鏡週刊》和台灣動物社會研究會蒐集到的證據，全台6處有場所分別位於桃園龍潭、新竹北埔、新埔、台中外埔、南投魚池，提供攝影愛好者「籠拍」的場所，宛如「鳥類模特兒攝影棚」；將原本應該生活在戶外的野生鳥類，帶進人造、室內環境裡，並加上模擬自然的場景，實際上是將鳥限制在籠內，並「保障拍攝」，每次入籠拍照收費從500到8000不等。

然而這些場所卻出現不少珍稀的，根本不存在台灣的野生鳥類；高度涉嫌非法獵捕或走私禽鳥，甚至抓保育類猛禽圈養。

而且業者為了保障客人可以拍攝到照片，以提供食物、播放鳥鳴，藉以引誘鳥現蹤，讓鳥進入業者預先設置的場景中，讓客人拍照。例如就有業者在場內用箱子飼養各種小老鼠作為誘餌，然後在領角鴞活動出入的場域裡設置「祭壇」，甚至打強光，供客人拍攝領角鴞俯衝捕食老鼠的畫面。

另外還有「巢拍」行為，是為了讓客人拍攝親鳥與雛鳥互動，或是啄蛋殼等畫面，例如台灣畫眉、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、八色鳥、黃腹琉璃等，業者在鳥巢周邊「圈地」，再依鳥種不同收取領路費，但業者為方便鳥客拍攝，把原本應該要隱蔽鳥朝的周遭枝葉修剪，導致雛鳥因此被天敵攻擊和捕食，而有些親鳥更因為環境遭到破壞不敢回來餵食雛鳥，造成雛鳥死亡。

陳玉敏表示，臥底在這些拍鳥群組中所掌握到的對話截圖可發現，這些業者幾乎完全將鳥類物化成商品，而非當成生物看待；例如在雛鳥死亡後稱「我的現金飛了」，或是標榜「可以拍攝某種鳥類愛愛（交配）拍到爽」。

還有業者將尚在育雛階段的翠鳥幼鳥從巢內挖出，擺在樹枝上「排排站」供拍，或將整窩鳥蛋及母鳥偷走帶進棚內，等蛋孵化出小鳥後，以拍「母鳥育雛」攬客拍照；甚至把鳥類初級飛羽拔除或剪除，以限制其飛翔；或為了讓客人拍到展翅飛行的畫面，以發出巨響或放鞭炮讓牠們受到驚嚇而振翅飛起，長期下來，這些場地豬的鳥類，發生眼睛、翅膀受傷、羽毛凌亂、腳部禽掌炎及感染問題。

陳玉敏表示，這兩年來滲入這幾處非法拍攝場所包括規模非常大的「桃園雞場」、新竹「墨瑞鱈」及「翠鳥學苑」、新竹北埔「翠鳥藝園」、台中大甲「飛羽」、南投「福田生態園區」、南投「阿銘」等，雖然有的群組內，有人這兩天聽到媒體報導的風聲，陸續退出群組，並聲稱該場地已經關閉，但仍會把相關證據交給檢調，希望能落實執法，勿姑息歪風。

photo credit:台灣動物社會研究會提供 籠拍業者招攬客人廣告，毫不避諱寫上「提供多種保育猛禽拍攝，費用2000~8000」等，同時在貼文留下場所座標和電話，供有意拍攝者私下預約。

律師、立委：有法可罰，但執法不力

本身也是愛鳥人士的律師詹順貴提醒，其實這些都有相關法令罰則，他舉例，獵捕野生動物涉及《野保法》第17、18條，購買保育類鳥種涉及違反《野保法》第35條，未取得許可以野生動物營利則違反《野保法》第36條。「籠拍」如果涉及保育類也有《野保法》可管，一般類則可回歸《動保法》處置。

詹順貴也感嘆，「原本賞鳥、拍鳥，是親近大自然的優雅休閒活動，卻被不肖分子搞成是醜陋的違法營利行為。」呼籲愛鳥人士不要再透過這種方式拍攝鳥類，傷害動物。

林淑芬也提醒，從中央到地方執法並不積極，徒法不足以自行，業者認為風險小，抓到不太會涉及刑責或僅有行政罰，有刑責才會增加恫嚇力，應提高裁罰基準，並依情節輕重定出裁罰差異，而且就算只是行政罰鍰，「你抓1隻罰1萬元，抓10隻也罰1萬元，他們哪會怕？你如果每抓到一次一隻就要罰1萬，罰他幾十萬，他還能不怕嗎？」呼籲檢調和相關行政管理權責單位一定要態度積極，既然正式檢舉了，就應迅速調查處理。

台灣動物社會研究會等動物保護團體也請鳥友及攝影人士發起自律約束行動，任何拍鳥照片參賽及分享使用應加上「此圖非以不當手法拍攝」聲明，各攝影學會應有審查把關機制；民眾不要替任何不尊重自然生態與動物的攝影作品，按讚或分享，拒絕成為「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」以快門害鳥、殺鳥的共犯結構。

今天出席記者會的農委會林務局保育組簡任技正黃綉娟表示，現在政府積極加強對於野生動物保育法的違法查緝，自2021年起，與內政部警政署保安警察第七總隊成立專案，這2年來在野生動物熱區已查緝超過4000場次，後續會更加強。

談及如何遏止不當拍鳥歪風，黃綉娟表示，農委會會與鳥會專家合作，今年將啟動計畫訂定生態攝影倫理指引，並廣為宣導，讓民眾以正確態度參與生態活動。

農委會防檢局動物檢疫組副組長高黃霖指出，關於鳥類疑似走私部分，防檢局一直以來跟關務署、海巡署、檢調機關都有進行合作，查緝非法進口的走私鳥類。農委會畜牧處寵物管理科長宋念潔表示，農委會絕對不支持也不接受任何野生動物自野外捕捉帶回飼養，因為牽涉很多動物福利和動物疾病的問題。

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核稿編輯：翁世航