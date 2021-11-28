《動物同性戀》：愛丁堡動物園五隻國王企鵝的不尋常故事，推翻了人們對動物行為先入為主的想法

文：芙樂兒・荳潔（Fleur Daugey）

當企鵝推翻先入為主的想法時

愛丁堡動物園企鵝的不尋常故事，說明了關於性的先入為主觀念如何影響人們對動物行為的看法及對這些行為的詮釋。一九一七年，這間蘇格蘭動物園自豪地接待了五隻國王企鵝。一九三二年，動物園館長托馬斯．海寧．吉萊斯匹（Thomas Haining Gillespie）出版了《國王企鵝的書》（A Book of King Penguins，無中文譯本），書中描述了牠們的日常生活以及牠們的「戀愛」和性關係。

作者採博物學者手記的風格，描述了他對企鵝生殖狀況的觀察。這個動物園希望成為世界上第一個豢養國王企鵝幼雛的動物園，園長和飼育人員竭盡全力為這些企鵝提供最佳的生活條件，以便看到這個小族群的成長。該專欄的讀者是普通英語公眾，因此期刊中包含許多擬人化的註釋評語，而這些註釋在當時大多數科學或非科學報告中都非常普遍。

在開始談到企鵝荒唐的冒險故事之前，我必須附帶提到，在許多鳥類中，雄性和雌性個體的外觀都是相同的：牠們的羽毛和體型大小都沒有差異。因此，許多關於鳥類繁殖的行為學研究就是從其行為推斷出研究對象的性別。攻（上／進入）伴侶的那方被指定為雄性個體，而被另一方攻（被進入）的被指定為雌性個體。因此，我不必強調使用這種方法對於性別的基本設想。

企鵝是上述的鳥類其中之一，乍看之下不可能確定牠們的性別。只有觀察到企鵝生蛋才能確定牠確實是雌性。相反地，沒有任何行為觀察可以使我們確定哪個個體是雄性。只有解剖或ＤＮＡ分析才能得到可靠的答案。以愛丁堡動物園的國王企鵝為例，很容易理解，飼育員並沒有在那些企鵝到達動物園後立即對牠們進行解剖去查看牠們的性別。在一九二○年代，ＤＮＡ測試也不存在。因此，園長及飼育員就憑著他們所謂的「常識」來區分雄性和雌性。

我們的故事始於兩隻叫安德魯（Andrew）和卡羅琳（Caroline）的國王企鵝。吉萊斯匹在他的書中解釋，他已經根據每隻企鵝的行為為其指定了性別。安德魯被認為是雄性，因為牠似乎是「採取主動」的人，而卡羅琳似乎對於求偶者感到「無聊」。安德魯不滿足於向卡羅琳求偶不成，轉而對柏莎（Bertha）表示了興趣，因此柏莎也被任命為雌性。

作者認為這種「不忠實」的行為完全是男性化的。因此，這三隻企鵝組成了一個三人組。但是，令吉萊斯匹在一九一七年十月的一個美好日子感到驚訝的是，他看到卡羅琳向柏莎求偶並交配！他不敢相信自己的眼睛，並稱與這些企鵝的性別有關的事令他「感到相當震驚和不安」。但是，在故事的這個階段，他不再進一步琢磨。

另外兩隻企鵝又加大了牠們這一小組：埃里克（Eric）和朵拉（Dora）。突然，在一九一八年七月八日，我們觀察到一顆停在卡羅琳腳上的蛋。沒有人目睹生蛋的過程。國王企鵝不會築巢，只會在腳上捧著牠們的蛋。牠們會用腹部皮膚的皺摺覆蓋它，使蛋保持在適當的位置並保持溫暖。雙親有責任交替照顧牠們即將到來的後代。牠們可以在乘載著這麼脆弱的東西的情況下移動，但經常保持不動以免發生意外。安德魯和卡羅琳的蛋就不幸地在我們不知由來的情況下被打破了。

失散戀人的悲痛

第二年，一九一九年，我們再次發現卡羅琳的腳上有一顆蛋，而安德魯在牠身邊。由於其他企鵝通常對新的蛋到來非常感興趣，有時會引起爭吵和偷竊行為，因此，我們決定將這對伴侶隔離在另一個圍欄中。這個決定因為把安德魯與柏莎分開，困擾了安德魯，牠不斷哭泣並表現出憂傷的跡象。就柏莎而言，牠也整天都在牠的圍欄中「抗議」。為了避免蛋受這種情況影響，卡羅琳和安德魯又被放回與其他同伴一起的地方。那顆蛋最終孵化了，這隻小國王企鵝是第一隻在人工飼養情況下出生的。

企鵝蛋之謎

一九二○年夏天，卡羅琳和安德魯被觀察到再次交配，埃里克和朵拉也是。埃里克在吉萊斯匹眼中的行為舉止像雄性，也就是說，牠攻（進入）了被認定為雌性的朵拉。牠們總共產下兩顆蛋，每對各一顆。安德魯和卡羅琳的蛋最終因為沒有受精而被牠們遺棄。同樣的不幸遭遇發生在第二對伴侶的蛋上。在次年（一九二一）夏天，觀察者們才開始懷疑。

那一年，伴侶的配對發生了變化。卡羅琳和埃里克在一起，朵拉和柏莎也是如此。第一對伴侶產下一顆蛋，但一段時間後被打破了。第二對在八個星期的時間內孵了一顆蛋。由於它沒有孵化，因此飼育人員將那顆蛋移除，卻發現它裡面有一隻死去的雛鳥。動物園團隊很驚訝。兩位雌性個體怎麼會有受精卵？吉萊斯匹認為，與另一對伴侶打架後，必定發生了不幸的蛋的交換。有一段時間，他的疑慮暫時因為這個解釋而得到了平息。

然而，另一個謎又困擾著園長。有一段時間，安德魯被跟其他企鵝隔絕了，因為牠是和卡羅琳和柏莎雙重分離後的麻煩製造者，而飼育員擔心牠會把蛋打破。一旦確定牠將不再造成麻煩後，飼育員將其放回與其他企鵝一起的地方。之後，我們有一天發現牠正在孵蛋。這顆蛋是從哪裡來的？他是從其中一隻雌性企鵝那裡偷來的嗎？問題仍然沒有得到解答，幾天後，安德魯輕率地在攀爬岩石的時候，把牠的蛋打破了。這些蛋破損得真的太頻繁了。

謎霧更濃烈

為了更完善地監視和保護未來的雛鳥，一九二二年，動物園決定重新布置五隻國王企鵝的圍欄。一旦配對，擁有蛋的一對企鵝就會在布滿草皮的小圍欄中與其他企鵝分開。那年卡羅琳和朵拉配成了一對。儘管兩者都被認為是雌性，但牠們都被轉移到為各自設的小圍欄中。

朵拉下了一顆蛋，在飼育員面前，牠似乎對那顆蛋失去了興趣，將所有的孵化工作留給卡羅琳。因此，我們決定將兩名雌性企鵝分開，並用安德魯代替朵拉，前者顯然被視為卡羅琳的「合法」伴侶。但是安德魯也讓卡羅琳自己孵蛋。

有一天，我們看到卡羅琳和安德魯各自在孵一顆蛋時，事情突然變得更複雜了！然後吉萊斯匹更嚴謹地對安德魯的性別提出了疑問。由於這顆蛋是不育的，安德魯和卡羅琳各自被放在相鄰的單獨圍欄裡。同時，朵拉似乎對柏莎感興趣。愛丁堡動物園正在逐漸轉變為早期的真人秀節目，使觀眾處於緊張的狀態。朵拉和柏莎很快又有了一顆新的蛋，但它也是不育的。雛鳥從卡羅琳孵化的蛋誕生了，但是牠太虛弱，只存活了幾天。

安德魯更改姓名，卻不更改性別

安德魯最後真實性別的透露是發生在一段時間之後，當時牠再次被發現有一顆蛋。因為被隔離在自己的個人空間中，牠只能以一種方式獲得一顆蛋：自己生！這就是安德魯變成安的過程。先前所確定的每隻企鵝的性別，最終受到質疑，我們意識到只有朵拉的性別判斷是正確的。其他企鵝都與我們判斷牠們的性別相反。卡羅琳成為查爾斯（Charles），埃里克（Eric）變成了埃里卡（Erica），而柏莎變成了柏特朗（Bertrand）。

因此，被認為是同性戀的伴侶其實是異性戀伴侶，反之亦然。被這個故事所娛樂的那些人，仍然可以藉由以這種新的方式重讀它來獲得娛樂。然後，他們將對這些企鵝之間的關係看到完全不同的詮釋。這個帶有滑稽意味的例子特別告訴我們，除了將生物性別判定於所觀察到的動物以外，人類還把動物套上了他們想像的樣子：以企鵝的交配姿勢，被屈服的那方被認為是雌性。同樣的，吉萊斯匹稱卡羅琳為好母親，因為牠花了數小時來照顧自己的蛋，而安德魯是一個朝三暮四而輕率的丈夫，沒有照顧好牠的後代。

在揭示了企鵝們的真實性別之後，這些刻板觀念就被推翻了。安成為一個不稱職的母親，而查爾斯則是好榜樣父親的化身。如此看來，企鵝性別假設被推翻的這件事其實還是沒有給作者帶來教訓，因為他仍舊不願徹底改變自身那種帶有刻板印象的想法為企鵝們分配角色。

然而，吉萊斯匹值得稱讚的是，儘管他對企鵝的同性戀行為感到驚訝，但他並沒有因此斥責企鵝。他也不稱牠們為不正當或異常。這個例子再次說明，擺脫所有人的偏見，強迫自己做出最客觀的觀察，避免倉促得出結論，這是每一個可靠科學研究的基礎。沒有這些謹慎的提防，收集的數據資料將失去所有價值。直到二十一世紀初，對動物同性戀真正的科學研究才真的開始。有待闡述的是研究人員該如何從演化論的角度來解釋和融入這些行為。

書籍介紹

本文摘錄自《動物同性戀：同性戀的自然史》，時報出版

作者：芙樂兒・荳潔（Fleur Daugey）

譯者：陳家婷

這本書的出現與存在，正提醒了作為自以為優異的人類，

我們是多麼容易被自身的經驗與理解所侷限，

以為眼前的狹小視線所及便是世界的全貌。

公鵪鶉們會趁母鵪鶉孵蛋時幽會性愛？

在沒有公鴿的環境下，母鴿們會自行發展性關係？

雄蜜蜂會在寒冷的冬天群聚，並集體性交？

螢火蟲的男男交歡，都發生在晚上十點之後？十點前很少見？

在暖氣房的公蝙蝠會用摩擦另一隻公蝙蝠的下肢來獲得滿足？

兩頭雌天鵝共同築巢後，一頭會像雄天鵝保護牠們的家？

黑猩猩會透過同性戀關係換取三餐溫飽？

母獼猴會對同性秀出屁股，毫不客氣表示自己想交配？

——別大驚小怪了！同性戀是再自然不過的事！——

其實，動物的同性戀關係可以：

調節社交關係緊張

加強社會聯繫

結盟取得保護

幫忙照顧幼小

展現生物豐富性與性別多樣性

促進個體和物種永存

「單性蜥蜴的假交配」、「南非鴕鳥或雌大耳刺蝟的異常行為」、「蝴蝶與蛾的低道德標準」，長久以來科學家用花梢的措辭描述被認為「不自然的」動物界的同性戀行為。為質疑與澄清這個誤解，作者追溯從古至今科學家對動物同性戀的觀察，以及詮釋的歷史，即便這項主題在科學界仍然忌諱，但確實已在近一千種動物物種中觀察到同性戀行為或動機。

愉悅、誘惑遊戲、擁抱、愛撫、忠誠和伴侶生活、對後代的保護及照顧，通過對動物生態和行為學的研究，作者發現了動物之間的性，不僅為了增加繁殖的多樣型態，更令人驚訝的是，從中發現動物同性戀對物種演化的重要性。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航