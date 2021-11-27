世界級的非洲繪畫藝術，坦尚尼亞「TingaTinga」把歡樂帶進台灣人的生命裡

文：何佩佳（2014年，是我人生的轉捩點，第一次踏出國門、第一次在有限的預算下活過兩個月。雙腳踏在東非大陸的上，五官充分感受到多元文化的衝擊：阿拉伯、印度、亞裔、非裔等等，那一刻起對於人的認識沒了國界區分，開始用語言當作工具，研究異地文化歷史與生活科技，樂此不疲）

在世界各國的畫廊、大型展覽、國家級美術館，經常可見來自東非國家坦尚尼亞的繪畫藝術TingaTinga。這是來自東非的一種藝術風格，具有鮮豔的色彩搭配、魔幻的敘事方式、以動物為主題的歡樂畫風等等特點，總能讓人初見驚豔，再見心動。

TingaTinga也是非洲最具代表性的繪畫藝術之一，在台灣也有管道能購買、收藏這種世界級的非洲藝術哦！全台灣唯一熟稔TingaTinga藝術的凡卡藝廊，自2015年起將其從坦尚尼亞獨家引進來台。

自成立至今，凡卡藝廊持續透過舉辦實體交流活動《TingaTinga歡樂藝術季》和親民牌行銷策略，在台灣推廣當代非洲最具代表性的繪畫藝術，一步步贏得消費者的喜愛與欣賞。與此同時，凡卡藝廊也將TingaTinga藝術重新定位，賣非洲風情，也賣幸福感。

將坦尚尼亞歡樂帶進台灣的重要推手

凡卡藝廊的創辦人林凡原先在證券業上班，工作多年始終無法在工作中找到自己的存在價值，同時深感自己對社會沒有產出。

「每天上班就是等下班，人生只剩下期待放假，我怎麼把自己活成這樣子！」這樣的念頭盤據在林凡心中已久，後來他辭去工作，決定去看看這個世界，看看其他人都在做些什麼。他也期許自己能在這一次的出走中，找到自己能發揮的舞台。

林凡這一走，就走到了距離台灣有9893公里遠的異國他鄉——坦尚尼亞，並與家族世交一起在當地經營餃子店。

工作之餘，林凡在當地二手市集看到TingaTinga畫作，大膽的用色與線條讓他印象深刻。後來透過行家詳細介紹和自己上網查資料，林凡對TingaTinga已經從印象深刻變成興致勃勃。他拿出了一筆積蓄，蒐購一小批畫作到臉書販賣，沒想到大家愛死了！畫作馬上一銷而空，甚至有人捧著錢，嚷嚷著要求林凡趕緊再進貨。

2015年，林凡創辦了凡卡藝廊，以更有系統的方式將當代非洲最具代表性的繪畫藝術TingaTinga推廣到台灣市場。

在陌生市場推廣產品的秘訣：把客人當作朋友對待

凡卡藝廊每年都會舉辦《TingaTinga歡樂藝術季》，邀請坦尚尼亞頂尖藝術家來台舉辦實體交流活動，內容包括有畫展、彩繪體驗工作坊、非洲旅行分享會、非洲服飾體驗、非洲文化學校交流、非洲畫家到我家等等。人們透過參加活動，自然而然地放下對坦尚尼亞乃至非洲的刻板印象，甚至產生「哦！原來非洲文化這麼棒啊！」這種想法。

究竟凡卡藝廊在舉辦實體推廣活動時，做對了哪些事情，成功獲得廣大客人的心呢？林凡分享其中的秘訣來自於「人」。

首先是凡卡藝廊團隊成員的個性，包括真誠、活潑、親和、喜歡分享，這些共通點所形成的「熱情」組成了凡卡藝廊的品牌基因。每一位客人都因為這份讓人倍感自在又親和的熱情，喜歡上原本陌生的凡卡藝廊、坦尚尼亞、TingaTinga藝術。

其次，凡卡藝廊舉辦的實體活動都是適合親子同樂的，也適合情侶、三五好友一起參加。許多參與者都曾給予這樣的回饋「與其說是參加活動，不如說是到朋友家參加派對一樣，真的很好玩又開心。」林凡補充說道：「我們總是很真誠的跟大家分享，所以活動現場的氛圍很歡樂。很多人覺得我們很不商業化，還會誤以為我們是推廣非洲文化的基金會。」

每年，林凡都會從坦尚尼亞邀請頂尖的TingaTinga藝術家和一流廚師來台，舉辦《非洲畫家與廚師到我家》活動。以藝術與美食為媒介，創造台非跨文化交流管道。讓人人放下心防，好好地認識彼此。

大多數台灣人很少機會見到非洲人，也少有機會跟非洲人深入交流彼此的文化、思想和飲食習慣等等。即使見到面了，也會因為害羞或是害怕自己英文不夠好，始終無法放下心中的包袱跟對方交流。

但是，因為《非洲畫家與廚師到我家》活動的舉辦地點是在客人的家裡，熟悉的環境能讓恐懼感降低許多。在這項至少需要四個小時進行的活動裡，文化背景迥異的幾個人輕鬆地聊天、慢慢地認識彼此，最終找到共同點，甚至成為一輩子的朋友。

「客人可以趁機練英文，理解另一個國家的文化，又可以看到畫家現場作畫。這個畫會一直留在牆壁上，每次看到都會想到那天的交流。而且還可以吃到非洲菜！很多人會從烹飪一開始就主動幫忙備菜。還會邀親朋好友一起來家裡體驗，準備台灣名產或小禮物送給畫家和廚師。整個過程像個派對一樣，每個人都很開心歡樂。」

林凡也在幾次的活動過程中，發現活動參與者對非洲開始有了深刻思考。例如：人們總認為窮就是可憐，但是跟非洲畫家和廚師交流過後，便不再過度注意外在條件不足，轉向欣賞人心的富足。一位活動參與者分享說：「窮又怎麼樣！至少他們活得很快樂，最愛的人都在身邊，人生這樣就夠了。」

凡卡藝廊主辦的《非洲畫家與廚師到我家》活動，經常受到學校和機關團體邀請。當凡卡藝廊進行學校專案時經常會被參與者的笑容給感動。

「學生給人的感覺是很直接的，老師和學生的笑容最能讓我們得到滿足；我們給學生的感覺就像是大哥哥大姐姐一樣，鼓勵他們與非洲畫家互動。很多小朋友都把非洲畫家當大明星對待，一直抱他們、牽他們的手；非洲畫家很開心看到這些小孩，也很開心自己國家的文化藝術被這麼隆重的對待。」

沒有雄厚資本也能穩定經營

當客人到凡卡藝廊網站瀏覽可購買的TingaTinga作品時，會發現世界級的非洲藝術的售價很親民。林凡表示這也是吸引客人的重點之一。

「客人只要花少少的錢就能讓自己擁有一幅原畫作，而且畫作的裝飾性很強。就算是沒有經過室內設計的空間，擺上一幅TingaTinga也不顯得突兀、奇怪。」裝飾性強、價格親民、風格討喜等優點，讓凡是接觸到TingaTinga藝術的人都會心生好感。

林凡認為推廣TingaTinga藝術沒有什麼困難，最大的困難應該是藝廊本身如何經營下去。

「其實台灣會買畫的人沒有這麼多，市場是有限。我沒有雄厚的資本創業，所以我發展事業的方式很保守，一直在用最小的成本來做事，不承擔過大的風險。一個不能保證成功的計畫，如果成本太高，我就選擇不做。所以其實凡卡藝廊『選擇不做的事』比『選擇做的事』多很多。這套經營方式讓我規避掉很多風險，也讓我能夠持續經營到現在。」

在通路選擇上，凡卡藝廊選擇在自家網站和活動現場販售。

林凡說：「雖然上架到通路應可以賣很多，但是考量到上架費、抽成費等等，勢必得提高售價或減低利潤。綜合考量之下，我還是自己賣。自己賣的話廣告應該要多打，但是受限於資金不充足，所以宣傳方面也是個問題，我現在就是每個月固定花少少的錢來打廣告。」

為了節省營運開銷，凡卡藝廊沒有租實體店面。要辦活動或展示實體畫作時就去找合作單位借場地，家具店正是凡卡藝廊的合作對象之一。在這樣的空間裡展示，有助於客人更好地想像TingaTinga擺在家裡的樣子。再搭配活動將產品和創作者的故事有溫度地傳達到客人心裡，一舉獲得銷量與品牌認同感。

不只賣畫，也賣人人都想要的幸福感

無論是坦尚尼亞或是TingaTinga藝術，其實台灣市場對它們的熟悉程度尚淺。林凡認為陌生不是一件壞事，他發現客人反倒因此好奇心，只要有機會便願意主動了解更多。

從今以後，台灣跟坦尚尼亞兩國之間的距離不再遙遠。因為凡卡藝廊每年帶著非洲畫家和廚師，持續在全台各地舉辦藝術及異國文化交流，已經讓超過千位以上的台灣人因此認識非洲。那些曾經來台交流的非洲畫家及廚師，也因為台灣人的熱情、友善和尊重，讓他們回到家鄉後不停地跟家人和朋友介紹台灣的好。

林凡也因為凡卡藝廊和TingaTinga藝術，終於在工作中找到自己的價值，也找到了只有他能給的社會產出——讓TingaTinga藝術來到台灣，跟每個相遇的人一起紀念生命中的重要時刻。

本文經《wowAfrica阿非卡》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航