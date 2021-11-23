從全斗煥逝世，看韓國近30年間的蛻變

南韓前獨裁者全斗煥死了，90歲。

在今天的年青人眼裡，韓國無疑是個五光十色的國家，韓星滿天飛，吃喝玩樂盡在首爾。前幾天看新聞，韓國的人均收入原來更已經超越日本了。

但今年40歲以上的朋友大概會記得，小時候看韓國新聞，不是示威青年向軍警掟汽油彈就是軍警向示威青年發射橡膠子彈。那些年，日本，才是五光十色的代表，而韓國，不過是混亂的代名詞。

是什麼令韓國在短短20、30年間有這樣的蛻變？

包括今天南北韓的朝鮮半島，歷史很是曲折。由於半島跟長白山的地理關係，除了北部曾經給漢晉統治過一段日子以外，朝鮮半島從未給中原政權直接統治，強如大元帝國也佔領不了。

最初半島上國家林立，包括新羅、百濟、高句麗等，一直到936年左右，高麗王國才統一半島，及後，1392年，高麗王國又給朝鮮王國取代。

由於朝鮮半島夾在中原跟日本中間，歷史上不是給中原政權就是給日本政權強攻，但朝鮮還是多少頂著了，直到日本明治維新後國力倍增，朝鮮王國終於給日本佔領，更於1910年正式給納入日本帝國。

跟英國管治香港不同，日本企圖消磨朝鮮文化，要朝鮮人當日本人，手段強硬，因此，時至今日也好，韓國不少人還是放不開那段歷史，對日本人仍然心存怨恨。

1945年，日本於二戰戰敗，朝鮮看來復國在望了，但北部卻給蘇聯紅軍乘機佔領，今天的北韓共產政權因而成立，與南部由西方支持的政權瓜分朝鮮半島。

1950年，北韓企圖統一南韓，於是演變成中蘇跟西方的一場代理人大戰。打了幾年，back to square one，誰也佔不了對方便宜，幾百萬人卻因而死亡，無數家庭更因而南北分離。

戰後，南韓一窮二白，要靠西方援助重建經濟，但總算是有點成績。由美國支持的李承晚政權，卻因舞弊等原因，給朴正熙於1961年來個軍事政變。朴正熙一做就做了差不多20年，他雖然一樣獨裁，但卻挺有效率，南韓經濟於是拾級而上。

朴正熙於1979年給暗殺，全斗煥於是有樣學樣，來個軍事政變。但那時的南韓人，再不是有口飯吃就算了，大批國人於1980年上街抗議軍人獨裁，全斗煥下令開槍鎮壓，結果釀成光州事件，死了好幾百人。

事件過後，南韓經濟繼續穩步上揚，成為亞洲四小龍，更成功申辦1988年奧運會。1987年6月，南韓再爆發民主運動，在國內外的壓力下，全斗煥不敢再開槍，下台了，但及後只坐了一兩年的監而已。

南韓從此走入民主年代，經過30多年來多次的政權輪替，漸見成熟，經濟雖然有起有跌，但整體上還是一路向前。如上文所說，她的人均收入，近期更超越日本這個前宗主國。

日本已經是個十分缺乏天然資源的國家，但相比起來，南韓更加地少物稀，而且起步遲，再加上為防北韓而承擔大筆軍費，但她卻依然能夠闖出今天的成績，實在少半分堅韌幹勁也不可能做到，值得佩服。

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