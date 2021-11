愛因斯坦與拍檔相對論手稿拍賣，傳李嘉誠以破記錄千萬歐元購得

愛因斯坦生前的相對論關鍵計算手稿,周二(23日)在法國巴黎拍賣,最終以1160萬歐元成交,打破了有親筆簽名的科學文獻拍賣記錄,也創下愛因斯坦各類手稿中的交易價格新高。

愛因斯坦在1915年正式發表「廣義相對論」論文,改變了人類對空間、時間和重力的理解,為物理學界帶來深遠影響,奠定現代宇宙學及GPS導航等技術的基礎。

今次拍賣的手稿共有54頁,由愛因斯坦及其好友、瑞士物理學家貝索(Michele Angelo Besso)從1913年6月至1914年初在瑞士蘇黎世共同撰寫。其中26頁有愛因斯坦的筆迹,另外25頁由貝索所寫;其餘3頁則有兩人筆迹。

《立場》報導,手稿用愛因斯坦早期版本的重力場方程式(Einstein field equations)來解決水星軌道異常,這在當時是一個困擾科學界幾十年的問題。有專家形容這件手稿是愛因斯坦通向廣義相對論道路上的最重要文件。

《星島日報》報導,1913至1914年期間,愛因斯坦與貝索有不少學術合作,這份手稿大部分內容是在1913年6月撰寫,記錄了兩人研究「廣義相對論」的過程,稿上有不少錯誤、被劃掉的方程式、更正的計算結果。兩人暫停有關研究後,貝索將手稿帶到意大利。

《眾新聞》報導,這份手稿特別彌足珍費,是因為手稿顛覆了愛因斯坦的天才形象,指稿紙上有不少被刪改的地方,可見聰明絕頂的他亦有計錯數的時候。而愛因斯坦本來就沒有刻意保留手稿的習慣,對於有出錯的稿紙,更是會隨手丟掉。而這54頁紙得以保留,佳士得指得感謝貝索當時拾起帶走保存。

而今次拍賣的手稿上有愛因斯坦在1919年前的親筆簽名,更為罕見。

目前世上僅有兩份由愛因斯坦親筆所寫、被視為廣義相對論起源的手稿。另一份是1912年末至1913年初的筆記,目前保存於耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案館內。

過去不少愛因斯坦手稿或書信都拍下高價,其中2018年拍賣的書信「上帝的信件」,成交價為280萬美元。而在2017年拍賣的信件「快樂秘訣」,則以156萬美元成交。今年5月,一封以愛因斯坦提出的質能公式E=mc²,回應質疑者提問的親筆信,以超過120萬美元出售。

每口價廿萬歐元

佳士得對該手稿原先的估價為350萬歐元,開價150萬歐元,每口價20萬歐元。拍賣有大約100名競投者競投,但不到數分鐘,就只剩下兩人在出價,最終以1160萬歐元成交。佳士得沒有透露買家身份,但包括《立場新聞》、《眾新聞》及《星島日報》等港媒都引消息報導,投得者是香港富商李嘉誠。李嘉誠基金會以不評論李生的私人事務為理由,沒有回應傳媒查詢。不過,今年92歲的李嘉誠名下的科技基金「維港投資」近年積極投資創科企業,也令人好奇今次拍賣是否與他有所關連。

李嘉誠曾在2017年香港主權移交20週年時受訪,在訪問中引用愛因斯坦名句「永不要放棄想做的事,擁有大夢想的人,比知道所有事物的人更具力量(Never give up on what you really want to do . The person with big dreams is more powerful than one with all the facts)」,勉勵年輕人要有追尋夢想的勇氣。

