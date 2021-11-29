《管他去死是人生最大的自由2》：「自己的時間」是人權，不是特權

文：莎拉．奈特（Sarah Knight）

「自己的時間」是人權，不是特權

現在我們總算要催足火力來真的了（抱歉了貞德，這個笑話不妥），那些需要完成的屎事也講得差不多了，該開始聊聊那些我們就是想做的事。有些人總是沒辦法心安理得地進行「興趣」之類的活動，因為這件事好像除了自己以外，對任何人都沒好處。

管他去死！

在必辦清單的祭臺前犧牲你的興趣是不對的，你的興趣應該一開始就列在上面。說穿了，這本書就是要說告訴你怎麼整頓心靈，訓練自己用不同的方式思考人生和生活方式，重點是要「做自己」，所有指示都是在告訴你怎麼做自己，好從人生中得到最多幸福感。你喜歡填字遊戲和越野滑雪嗎？不要把它們流放到腦子裡「有時間再做」的角落，把它們擺在最前面、最容易看到的地方。

要做到這件事，你得把興趣、還有沉浸在興趣中的美好感受，都看得跟其他「需要」做的事一樣重要。你需要起床還有去上班，因為你需要掙錢過生活；但你也需要讓自己不悲傷、不精疲力竭還有不要一周七天每天二十四小時都沉浸在怨氣裡，對吧？

什麼事能讓你免於悲傷、精疲力竭和怨氣呢？是在卡丁車賽道上發洩紓壓，是在你的花園裡忙進忙出，或跳騷莎舞，還是一邊聽新浪潮音樂，一邊調整你那批新釀的蜂蜜酒，讓它的味道登峰造極呢？這些都很好。興趣不只是幸福不可或缺的一部分，對於那些艱困無趣的的必辦清單項目所帶來的惱人情緒，興趣還有具有強大的平衡效果。那些花在興趣上的時間可以當作獎賞，用來激勵自己完成令人討厭、消耗時間精力的屎事（而且興趣不一定要很耗精力，只要是能轉移注意力或恢復精力的消遣都可以，請看以下的例子。）

我用來獎勵自己把屎事完成時進行的興趣

讀一本書

做日光浴

數蜥蜴

出門快走

洗泡泡浴

如果你需要更多話來說服自己，我可以告訴你，在過去幾年，我花了一大堆保險公司的錢治療焦慮症，醫療專業人士建議我多洗泡泡浴，不是因為泡泡浴本身很令人愉悅，而是因為「向下調節」（down-regulate）（讓自己平靜的拉風說法）的方式之一就是轉換焦點，讓它從引起焦慮的東西移到讓你開心的東西，就像哄哄你的大腦，好讓它開心點。

但如果我的大腦拒絕被哄呢？你可別小看我的大腦！

那就別小看它。

你得為興趣爭取

身為床頭桌長年堆著搖搖欲墜書塔的那種人，我時常得提醒自己閱讀是值得我花時間的娛樂活動，雖然我可以把下午時間拿來進行更「有用」的活動，像是做出我的季度支出報告；但每當我贏得腦海中的爭論，選擇閱讀的樂趣之後，我從來不會感到後悔。但如果我的罪惡感占了上風，我會跟會計軟體進行一場折騰我老骨頭的雙人舞，這事讓我嘴巴冒出的咒罵之骯髒程度，即使是擺到布魯克林造船廠區的老酒吧裡，也一點都不突兀。

不管你分散注意力的方法是閱讀、釣魚，還是在灌一杯酒後馬上解魔術方塊，你必須要像政治掮客對待他推銷的政策一樣，為其大力喉舌，讓政府的決策有利於政策推行。幸運的是，在這個情境裡，你同時身兼掮客、政府還有立法委員，內部關係暢通無阻。你喜歡書、收竿還有龍舌蘭酒嗎？非常好，請確保這些活動好好出現在你的行事曆裡，把它們排進去。

有個超有效的方法能增加你從事興趣的時間，就是讓自己花時間從事興趣，好提醒自己做這件事有多快樂。當你腦子裡開始天人交戰，是要痛飲一杯還是要工作一下的時候，你心裡的掮客不需要太辛苦就能說服政府官員，你有權利和你的酒杯在晚上十點來個約會。

最後最後，當你有疑惑的時候：不要想了，就做。

不要花力氣跟你的大腦囉哩叭唆、討價還價，在想得太多讓自己打退堂鼓之前，打開水龍頭、爬進浴缸，一旦你躺在浴缸裡，你的大腦就會重新調整，讓做真正想做的事所產生的正面能量湧入，然後你會很高興自己做了這樣的選擇。

這說起來真的是雞生蛋、蛋生雞的邏輯，我知道，但這個方法很有用。

促進創作

我的調查中，有很多受測者希望能搞定人生屎事，讓自己不只可以發展興趣，還能追求特定的創作目標，像是寫作、音樂還有藝術；但他們現在因為忙於工作、家務事還有其他一點也不好玩的責任，已經沒有多餘精力可言。

你們的聲音我都聽到了。

要「空出時間」給那些還沒或是永遠不會賺錢的事情，的確不容易。但小說沒人寫可不會自己冒出來，吉他不會在你一聲令下就自行溫柔低鳴；畫出快樂的樹，也絕對不像《歡樂畫室》所展現的那樣簡單。要追求創作目標，你遲早得搞定自己的人生屎事，才能從渴望做這件事，變成真的做這件事，不管是有錢可賺，還是圖一個開心而已。

通往這個版本人生勝利的路上，擋著兩個不一樣但相互關聯的挑戰，對於搞定人生屎事，它們就像是斯庫拉和卡律布狄斯。

斯庫拉是排入行程。如果你整天都要工作，而且擁有忙碌的家庭／社交生活；或你就是累翻了，回家都直接昏死，那你什麼時候才有時間進行創作呢？

答案：你得擠出或找出時間。

你說不定正在期待我使出一份值得信賴的必辦清單，沒錯，那是一種解決方法；但這個方法是否有效，取決於你是哪種類型的創作者。我有一個前同事是在出門上班賺錢之前，超級早起床寫她的小說，她有辦法每天都在這個時段產出文字，並且規律地投入時間這麼做。顯然那些文字相當優秀，最後出版社砸下大錢簽下她的作品，她也辭去了原本的工作。

這可是必辦清單的大勝利啊！

但對其他人來說，你得等創作的渴求突然擊中你，你才能找到時間來利用這個靈感。早上通勤時，可能突然有一段旋律跳進你的腦袋，但你可不能因為感覺突然來了，就翹掉早八的簡報。但你還是可以花五分鐘隨手記下靈感的雛形，然後稍微調整一下隔天的必辦清單，把寫首新歌當作要優先處理的事項。這當然不理想，但至少是一個開始，你看，這樣斯庫拉就被解決了。

接著你還得面對卡律布狄斯，它代表的是覺得這些要塞進行事曆的創作活動毫無價值的錯誤觀念。要在這個邪惡的海洋女巫旁平安航行，代表你得對自己每天或每個禮拜花掉的那幾個小時心安理得。即使那些時間似乎沒有完美清楚的目標，也可能不會產生出一個成品。但即使你不會去畫廊開畫展，花一個下午在房間裡畫畫，也可能是一段能給你帶來許多快樂和收獲的藝術精進時光。而且，你怎麼知道自己沒辦法開畫展呢？我的前同事最後得到了出版合約，在你還沒嘗試之前，你永遠不會知道結果如何。

所以要達到你的創作目標，最有效、最有可能成功的道路，就是找出時間，並允許自己使用那些時間。用輕快的舞步越過斯庫拉，走上這條道路，順便跟卡律布狄斯擊個掌吧。

自私不是一句髒話

不管你是「逃離」小孩身邊，找時間跟閨蜜們一起摸八圈；還是「逃離」老婆身邊，待在暗房裡幾個小時召喚內心的攝影大師，為興趣和創作目標騰出時間，可以說是融合「搞定人生屎事」還有「管他去死」人生哲學的完美範例。

在《管他去死是人生最大的自由》問世之後，我接受了許多訪問。我在訪談中說到自私是件好事，有些人把那個說法視為有爭議性的立場，接著我就被大加躂伐，說我宣揚社會墮落風氣，還說我是千禧世代——這兩個罪名都不正確，其中一個還很冒犯人。

但這些批評絲毫沒有改變我的想法。我堅定地相信，在追求自身的健康和幸福時，當一個自私的人對你自己和生命中的其他人都是件好事。如果你感到快樂且充實，你自然會變成一個更容易相處的人，你會是更放鬆的家長、更體貼的伴侶、更有耐心的老闆，還有更有活力的員工。如果你自己沒有半點正能量，你要怎麼給別人正能量呢？

所以沒錯，少付出一點心力、把那些心力花在刀口上，就是一種自私的練習。讓自己專注在「想做的事」，而不是「必須做的事」（或其他人覺得你該做的事），這樣的想法一點錯也沒有！而且這個心態對於搞定人生屎事特別有用，能讓你有力氣從事興趣、創作活動，或任何其他不見得可以獲得「成就」的活動——但它們能讓你快樂。

跟你說個大新聞：快樂本身才是終極目標。

當我還在暗無天日的大公司裡苦苦掙扎，伊斯帕尼奧拉島的雪白沙灘離我是如此遙遠，就像我眼中微弱的閃光時，我爸媽到紐約來看我，我們坐在餐桌旁隨意閒聊。

那時說到我們不想生小孩，有些長輩真的搞不懂幹嘛不生小孩。我一邊思考，一邊說如果我們真的要有小孩的話，教養小孩時一定會是由我來扮黑臉，因為我知道自己一定沒辦法不逼著孩子拼命，要他當個「成功」的人。

「就算我可以試著不要對他們那麼嚴格，但我一定會一直想到，我小時候可是這麼拼命才能寫完作業、拿第一名畢業，考上一流的大學，然後擁有這麼棒的事業。可是這傢伙齁（指著我先生），他這一輩子關心的，就只是讓自己快樂而已！」我爸媽聽了，用嚇壞了的表情看著我，然後我先生（容我補充：他其實也非常成功）輕輕地拍拍我的手臂。

「放鬆點，」他說。

「只是快樂？」他們說。

在飯店的世界裡，那個對話大概就是個「叫醒服務」，只是那次服務特別振聾發聵，有點像是住在奢華的萬豪酒店，而他們在早上六點送了一整支銅管樂隊到你的陽臺上叫你起床，還幫你加碼低音號。

在那之後，「辭掉工作搬到加勒比海」計劃很快就生出來了，非常合理的發展。我有了一個目標，然後就是制定策略、專注和投入的時候了。

你呢，對你來說是時候了嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《管他去死是人生最大的自由2：踏上順暢之路的超痛快人生實踐指南》，遠流出版

作者：莎拉．奈特（Sarah Knight）

譯者：林怡孜

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風靡900萬人「管他去死的人生整理魔法」續作出擊！

整理你的思緒，把那些你一直裝死的事情撿起來做完！

這本無拘無束的生活指南，將為你帶來最理想的生活。

每當你想著「我這次一定要離開」、「我真的該去運動了」，卻依然困在辦公室或黏在沙發上，那些「總有一天我一定要」的計劃，總是被無限延期嗎？本書將由淺入深，一步步幫助你組織起那些你想要，而且需要的東西。

入門等級──搞定眼前每一天

如何找出起點、做好時間管理、藉由拖延排出優先順序，還有區別「待辦」清單跟「必辦」清單。

↓

進階等級──變得更成熟、跑得更前頭、活得更健康

如何打點好責任與關係、工作與財務、健康、居家環境與生活型態，活得像個大人，並能擠出時間從事嗜好或進行創作。

↓

深層等級──心理健康、存在危機，人生大轉變

如何停止自我阻礙，消除焦慮、完美主義及對失敗的恐懼，透過「制定策略、專注、投入」搞定人生重大任務。

透過書中的指引，你將能獲得快樂，並且持續保持這種狀態。本書將告訴你一種處理所有人生問題的方針，其中的秘訣包括：

搞定屎事3步驟──就像鑰匙、手機跟錢包

規劃策略：設定目標並訂立計劃，用一系列容易達成的小塊達到目標。 專注：撥出時間來完成每一個小塊。 投入：做出要完成那些小塊所必要的付出。

負向思考的力量──我要成為厭世系大師

比起做光鮮亮麗的白日夢，你更該專注在此時此刻不要窮、胖、還有一團亂。終結那些你不想要的狀態，是讓你搞定人生的超棒動力！

你可以用你自己的方式、照你自己的步調來完成目標。告別心煩、迎接喜悅，邁向人生的順暢之路！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬