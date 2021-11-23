2021/11/23,
健康

【互動圖表】各縣市各年齡層疫苗接種率一次看：哪個年齡最高，哪個年齡層最低？

【互動圖表】各縣市各年齡層疫苗接種率一次看：哪個年齡最高，哪個年齡層最低？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

目前台灣COVID-19疫苗接種率，全國第一劑已超過七成，第二劑超過四成。但各縣市與年齡層卻不盡相同，本文整理衛福部最新公布資料，帶我們了解不同年齡群之間接種率的差異。

台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗從2021年3月22日開始，截至今日（11/23）第一劑接種率已達77.15%，第二劑則是48.90%，接近五成。

1123_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

而指揮中心每日都會公布疫苗施打數量（週日除外），在7月之前也會公布各縣市疫苗施打數量，但從7月27日之後便停止公布，直到今日又重新開始公布，而且加上各年齡層的接種率資料。

先從各年齡層來看，第一劑接種率在各年齡層都超過70%，18-29歲的接種率最高91.6%，亦即超過九成都已經接種。其次是12-17歲達89.4%，而最低為75歲以上為72.6%。

1123各年齡層疫苗接種率覆蓋率

而第二劑接種率，目前接種率最高是65-74歲，已經超過七成接種。其次是75歲以上為65.1%，而12-17歲接種率最低，因為目前還未開始全面施打。

從各縣市來看，大多數縣市的第一劑接種率都已達70%以上，基隆市、金門縣、連江縣則都達80%以上。而台東縣則是唯一未超過70%的縣市。

1123各縣市疫苗接種率覆蓋率

而第二劑接種率以連江縣最高，已經超過七成，其次是澎湖縣為60.50%。其他縣市則都沒超過60%，以新竹縣最低為43.10%。

指揮中心今日公佈的資料，可以進一步看不同年齡層在各縣市的疫苗接種情形。整體來看，連江縣的18-29歲是目前第一劑接種率最高的族群，達97.1%；其次是新竹市的18-29歲族群達96.9%。最低是澎湖縣的75歲以上族群，目前為64.5%；其次是花蓮縣的75歲以上族群，為65.6%。

而第二劑接種率最高是連江縣的65-74歲族群達89.4%，其次是基隆市的65-74歲族群達82.4%；而18歲以上年齡層，第二劑接種率最低的是新竹縣與台南市的18-29歲族群，皆為41.2%；次低是新竹市的18-29歲族群，為42.0%。

以下互動式圖表，可以自行選擇不同年齡層，比較各縣市之間的接種率差異。

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資料來源：衛福部

核稿編輯：楊士範

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