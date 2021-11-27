《時尚老人》：「好奇」讓我成為醫師以外的自己，站上世界時裝秀舞台

文：林經甫

充滿好奇心的老小孩

實踐三力生活數年之後，我發覺自己變得更年輕健康、更自在喜悅，甚至走上紐約時裝周的伸展台。過程中，一再驗證我一直強調的：生活的最大動力就是——好奇心。

孩童狀態的積極意義

你凝視過孩子的眼睛嗎？那種初探世界充滿好奇的眼神，我在五歲孫子的身上看到了，從那黝黑深邃的眸光中，我似乎看到年少充滿活力的自己。

尼采說過，人的最高境界就是回到孩童狀態。對於天真無邪的幼兒來說，生活就是遊戲，從遊戲中他們學會生活，專注、本能地對一切展開探索、學習、冒險。

「孩童狀態」簡單講，就是保有童稚一般的好奇心啊。

孩子真的是好奇心的專家，星星、月亮、貓狗、螞蟻，乃至一朵花、一片雲，或者一片餅乾、一顆糖，都能為他們帶來不可思議的驚喜和樂趣，他們完完全全地活在當下，隨時充滿了歡樂和笑聲。

如果你從小沒有好奇心，很可能是被這個社會給制約、框架了。好奇心是人類擁有的最強大特質，是通往一切可能的道路，請保持你的好奇心，什麼都可以去嘗試，好奇心關乎你的腦力能不能夠繼續活用。

隨著年齡增長，人體的機能與腦力也會跟著老化，然而，對萬事萬物的好奇心，不止有益於腦力的維持，也可以延緩腦力退化、預防老年憂鬱症，對於社會力的建立也很重要。好奇心會讓人充滿活力、積極探索、擁抱未知、跟上社會脈動，它是活化心靈、創造幸福人生的關鍵。

和好奇心當朋友

我喜歡和好奇心當朋友，它總不預期的為我帶來驚奇和喜悅。

和孫子一起在大自然中散步玩耍、一起抓昆蟲時，好奇心往往變得更強大。跟在小小身體後面，和他們一起認識山林裡的花草樹木、昆蟲鳥獸，我會故意問他們螞蟻有幾隻腳？獨角仙男生跟女生長的有什麼不同？星天牛的食物是什麼？不管老少，如果沒有好奇心，就不會知道答案。

因為好奇心，很自然的就能培養觀察力，我們發現原來有花有果子的地方通常都是昆蟲聚集的地方。一起探索自然的過程中，孩子們自然學會尊重生命、學會帶著好奇心去觀看這個世界。

我最年長的朋友，93歲的高而潘建築師，始終保有讓人眼睛為之一亮的好奇心與嚮往。一頭帥氣白髮的他，不僅會用LINE，更嘗試用觸控筆在iPad-Pro上畫建築圖。他會接觸到這些新科技，是因為看到身邊朋友使用，引發好奇心而開始學習操作。

高而潘是當今台灣輩分最高的建築師，是台灣現代建築史的代表性人物，深受業界、學界敬重。從1960至1990年間，他設計了許多經典作品，包括：台北市立美術館、華視大樓、台北市銀行大廈、胡適墓園、月裡山莊、台北龍山寺等。

回顧高而潘一生的作品發展脈絡，可以看到他勇於挑戰社會規範的理想特質，而這個潛藏著強烈好奇心的特質，依然延續至今。

我自己也是在好奇心的驅使下，開始接觸網路社群，慢慢摸索出粉絲團該如何經營、影片要如何拍攝剪輯等觀念和技術。進而，想要探索個人生命走到70歲之後，要如何保有動力、活力和創造力，終而發展出「時尚老人」的新身分！

任何人絕對不要減少好奇的心，生活中，就是要不斷地去發現、去探索。網路媒體曾採訪我，問到一個老人對於數位化的興趣是怎麼來的，我是如何拍影片、使用社群媒體？其實就是好奇心促使腦力發揮作用。

好奇熱情讓人有趣又迷人

很幸運的，好奇心是我從小就擁有的特質，它讓我有動力去嘗試不同事物，從生活中去發現、去探索，欣然迎接未知與不確定。

我的人生有許多機會皆源自於好奇心。因為好奇，我才有機會站上世界時裝秀舞台；因為好奇，我才會走進大稻埕文化創生的基地；也因為好奇，我有機會成為醫生以外的自己。

保持好奇心，是不老的必備要素，也是三力生活的根本。我常常和大家分享：不要在意年齡，不要被形式拘束，只要是好的就值得學習，從心態開始增進自己的腦力與社會力，為什麼不呢！

除了好奇心，我認為熱情也是生命的關鍵動力之一。

美國的行銷奇才蓋伊．川崎（Guy Kawasaki）在他的著作《迷人》（Enchantment）裡就非常鼓勵大家追求熱情，甚至要把熱情當成生命中的首要之務：「告訴世界你熱愛烹飪、曲棍球、NASCAR賽車或針織，無論是什麼都行，因為追求熱情會讓你變得更有趣，有趣就很迷人。」

回顧自己的前半生，從醫學到藝術，從科學到時尚，每一段經歷都為我帶來了成長和價值，因為每個時刻，我都投注了好奇和熱情，它們始終是我前進的動力。

每個人都有一個魔法

好奇心是人類文明的推動力，就是因為有無窮無盡的好奇心，引發成千上萬個為什麼，加上百折不撓的嘗試，才展現了人類巨大的創造力。

牛頓因為一顆蘋果而發現地心引力、愛因斯坦創立相對論、愛迪生發明燈泡、萊特兄弟製造飛機、達文西發明計算器、卡爾．本茨貝爾發明電話、尼古拉．特斯拉設計現代交流電力系統，乃至人類踏上月球、智慧型手機風行於世，無一不是來自於好奇心。

好奇心就像一場迷人的遊戲，帶領我們穿越歷史與文明的軌跡，無論在科學或藝術領域中，它都是關鍵魔法。

宮崎駿的系列作品，是許多人童年的共同回憶，我也陪著孫子看過幾回，《魔女宅急便》是我印象較為深刻的一部。

看著魔女琪琪騎掃帚飛上天空，為客戶快遞小紅鞋、蘋果、生日蛋糕……，這些奇幻又動人的故事情節，加上久石讓溫暖的配樂，常常讓我和孫女看得目不轉睛，一老一少一同為琪琪打氣，夢想著自己也能成為有魔法的人。

現實生活中的我們也能擁有魔法嗎？

《魔女宅急便》故事原著角野榮子說：「不管是誰，每個人都有一個魔法。只要抱持好奇心、發揮想像力，帶著活力度過每一天，就會產生每個人特有的力量，這正是所謂的魔法。」他進一步解釋：更具體地說，如果發現了自己喜愛的事物，好好的珍惜，跟它培養深厚的關係。如此一來，那就會成為屬於你的魔法了。

年近九旬的角野榮子，在我眼中，就是個不折不扣的時尚老人，滿頭白髮、衣著繽紛、思緒清晰、創意無限，重要的是他擁有一顆赤子之心，以及永保年輕的好奇心。

好奇心是幸福的力量

《魔女宅急便》這部動畫影片，描繪的其實是日本一般女孩在渴求獨立與自力更生所面臨的困境，然而我的投射卻很不同。

當決心成為魔女的少女琪琪，帶著滿滿的好奇心和熱情飛到了美麗的城市克里克，面對新環境，他從一開始的新鮮、期待到失望、挫敗，乃至自我否定和懷疑，我覺得這個歷程很像中高齡族群在面對退休及初老時的心境。

很多剛退休的人，對往後的新生活總是充滿想像，覺得新鮮、輕鬆又自由。但沒多久，就開始對不可知的未來感到憂慮、無所適從，甚至覺得自己像座孤島，找不到歸屬感和生命意義，從此遠離幸福。

然而，一項針對48個國家、一萬多人的問卷調查中，「快樂」被認為是創造幸福人生最重要的因素，甚至比成功、智力、知識、財富、人際關係更為重要。

那麼，再深一層細問，創造快樂的幸福人生，最重要的因素又是什麼？答案竟然就是「好奇心」。

可見好奇心真的太重要了，只要讓內在的好奇小孩引領你開始嘗試新的事物，持續探索學習，老後生活一樣能活出幸福、活出無限可能。人本心理學家馬斯洛曾用了十幾個因素來描述自我實現者（self-actualizer）的特徵，其中一個就是：充滿想像力與創意。

生命是不斷創造的歷程

誰說年紀大不能再有夢想？我的第三人生正持續前進中。

當個快樂的時尚老人很簡單，就是抱持好奇心，做會讓自己感到快樂的事，或者做每件事都感到很快樂。如此，每天都是嶄新的一天，每天都是最棒的禮物。

隨著人類壽命的延長，老化與第三人生將是未來每個人都要面對的挑戰，相對，它也提供一個新的視野，一個創造與豐盛的可能。

「生命是不斷創造的歷程」，就讓好奇心帶領我們展開迷人的探索旅程，盡情享受未知的人生樂趣，持續新奇、持續好玩，持續發現生命的目標與意義！

書籍介紹

本文摘錄自《時尚老人：優雅老化的三力生活》，天下生活出版

作者：林經甫

最潮流的時尚，不在外型、穿著、物質

而在大腦、在心境、在體能，以及人與人的連結

擁抱三力，盡情刷存在感吧！

走過求學的第一人生、開創事業的第二人生， 經歷人生上半場的各種努力，突然間來到不知所措、熟悉又陌生的第三人生，是很多人的共同境遇。

創立台北協和婦女醫院、創辦台灣第一本專業婦幼類雜誌《嬰兒與母親》……人生上半場過得豐富精采的林經甫，第三人生對他而言，也是一段從抗拒、面對到放下的過程。直到他領悟生命的價值，在於活出自己嚮往的樣子、要能活出獨特與美好，自然能成為年輕世代的老後示範，反而能以不認老的態度積極生活、享受人生。

2017年，林經甫開以「時尚老人」之名經營社群，自行摸索影片剪輯記錄日常生活，也拍攝身邊優雅老化的典範，用自己的例子打破大眾對於「老」的框架。他之所以當起YouTuber，是因為走過糖尿病、心臟病和椎間盤壓迫的病苦，想告訴大家即便身體有病痛，依然可以擁有感受快樂和幸福的能力，挺直胸膛、自信優雅地走到人生最後一刻。

年輕時身為一位醫者，見證過無數生死，但照顧臥床母親的切身之痛，讓林經甫意識到預防老年症候群、延長健康餘命的重要。以自身的醫學背景，及廣泛累積的知識，深入淺出地帶出預防老化的觀念與方法，提出以腦力、體力、社會力為架構的「三力運動」，期待熟齡朋友把三力帶進生活中，破除對老化的恐懼與迷思，以及社會對於年長者的標籤。

這樣具有智慧的生命走向與態度，就能創造一個新的世代文化，代代相承。因此，這也是一本關於如何走向老後的經驗指引，期待帶領嬰兒潮世代的你，一起創建屬於自己的優雅老後。

Photo Credit: 天下生活

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航