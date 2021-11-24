2021/11/24,
健康

【易誤解】網傳口罩已確認含有氧化石墨烯？會導致遺傳毒性？事實查核：一般市售醫用口罩不含此成分

【易誤解】網傳口罩已確認含有氧化石墨烯？會導致遺傳毒性？事實查核：一般市售醫用口罩不含此成分
Photo Credit: 關鍵評論網 / 鄭宇軒

我們想讓你知道的是

目前一般市售醫用口罩的原料皆為聚丙烯（PP）不織布，絕無氧化石墨烯成分，除非是為了特殊目的功能做的。 網傳稱氧化石墨烯可能會對人體造成傷害，醫師表示，在動物實驗確實有提到，但那是在動物實驗，人的部分目前並沒有看到。

文：MyGoPen

網傳「口罩已確認是含有氧化石墨烯的，因為氧化石墨烯有抗菌功能」訊息。經查證，一般市售醫用口罩的原料皆為聚丙烯（PP）不織布，並無氧化石墨烯成分；關於氧化石墨烯，醫師則指出，在動物實驗中有提到氧化石墨烯是可能對動物的肺、肝臟、腎臟、腸子、免疫系統會有一些影響，但人的部分目前並沒有看到，資訊還很有限，一般的口罩要防範細菌或者是病毒其實就很足夠了。

pilot文章首圖
Photo Credit: MyGoPen

口罩含有氧化石墨烯？

原始謠傳版本：

口罩已确认是含有氧化石墨烯的，因为氧化石墨烯有抗菌功能，氧化石墨烯也已经被应用到了各个产业。但是氧化石墨烯可诱导氧化应激，肺损伤和生殖畸形，并且被发现具有细胞毒性和遗传毒性，现在终于理解为什么老外抗拒戴口罩了吧?他们接触到的信息比我们更多也更早。

主要流傳這張圖片：

pilot附圖1
Photo Credit: MyGoPen

並在社群平台流傳：

pilot附圖2
Photo Credit: MyGoPen

查證解釋：

一般醫用口罩的成分是否含有氧化石墨烯？

關於口罩的原料，對此MyGoPen詢問台灣區不織布工業同業公會，公會秘書長黃稚評表示，市售醫用口罩的原料皆為聚丙烯（PP）不織布，絕無氧化石墨烯成分，有衛福部證號的醫用口罩應無抗菌功能，網傳訊息所提到的應該是機能性口罩，非醫用口罩。

MyGoPen訪問臺北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科教授級主治醫師楊振昌，楊振昌先表示，有看到中國大陸部分媒體大約在4月份時有和網傳訊息相關的少數報導，雖然部分口罩可能是會有石墨烯，但是那是特製口罩，並不是一般口罩。

楊振昌指出，因為一般口罩就是一次性的，用完就丟，大部分口罩都沒有含氧化石墨烯。假設有少部分口罩是含有的話，是為了特殊的目的做的，就是號稱比一般口罩來的好。石墨烯是奈米材料，它最主要是標榜可以重複使用，還可以抗菌殺菌，但是那個材料上應該要標示。

氧化石墨烯會導致肺損傷、畸形兒、遺傳毒性嗎？

楊振昌解釋，網傳訊息稱氧化石墨烯可能會對身體造成傷害，在動物實驗確實有提到，因為氧化石墨烯是奈米材料，所以動物實驗中提到可能對動物的肺、肝臟、腎臟、腸子、免疫系統會有一些影響，但是那是在動物實驗，主要的傷害目前看起來是造成一些發炎和器官充血，可能導致咳嗽、呼吸比較喘等症狀，另外，這些反應是跟劑量有關，量越大就比較容易造成傷害。

楊振昌再次強調，這是在動物實驗，人的部分並沒有特別看到有相關的報導，資料都還很有限，但是部分新聞裡面也提到，由於動物實驗的發現，有些民眾就會有疑慮，所以加拿大衛生部才說要召回石墨烯口罩。

楊振昌建議，不需要特別去買所謂含有石墨烯或氧化石墨烯的口罩，一般的口罩要防範細菌或者是病毒其實就很足夠了，並提醒民眾保持社交安全距離，好的生活習慣是最重要的。如果民眾真的買了這種口罩，假設用了之後不舒服，當然就是不要再用，然後盡快找醫生做醫療處置。

專家諮詢：
台灣區不織布工業同業公會
臺北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科教授級主治醫師 - 楊振昌

本文經MyGoPen授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範

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