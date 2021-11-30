《財富是這樣養成的》：放棄學業或工作，成為全職投資者可以嗎？

文：John Lee

【擺脫八大投資偏見】

我們幾乎在各方面都屬於先進國家的行列，金融領域卻是十分落後。如同前面也提過好幾次，民眾的金融文盲已經到了相當嚴重的地步。金融文盲不僅威脅著每一個人，同時也威脅著一個國家的競爭力。回國以後，我就發現許多人被錯誤的偏見所束縛，就讓我們來了解一下各種偏見中具有代表性的幾種。

偏見一：借錢來投資股票也沒關係？

環顧四周可能會發現有人貸款投資股票，但在投資股票時絕對禁止的事項之一，就是借錢投資。這是為什麼呢？

股票市場的短期狀況是無法預測的，因此投資股票應該以長遠的角度來進行；但如果靠借貸來投資，長期投資就會變得很困難。借貸大部分都會訂定償還日，如果你借錢來投資，就會產生短期投資的習慣，我們應該用多餘資金來投資股票才對。

一般來說，大家會認為多餘資金是「用剩的錢」，因此認為自己沒有多餘資金。但多餘資金並非指花費後剩下的錢，而是在消費之前，「為了退休事先存下的錢」才對。也就是將月薪的百分之十或二十當作退休準備金，另外存下來，投資最重要的就是這樣的哲學。

如果你現在正在舉債投資，建議優先償還這筆債務，之後再以長期角度投資股票。

切記：投資股票時，愈常短期買賣就愈是不利。

偏見二：投資股票很危險？

「聽說那個誰，玩股票玩到把錢都賠光了！」之類的臺詞，竟然會毫無顧忌出現在連續劇裡。在全世界的資本主義國家中，這可是鮮少見到的景象。由此可見，國人對投資股票抱持著強烈的錯誤偏見。

當然，有很多上市後廢止的股票；相反地，股價上漲了幾百倍的股票也是多得很。問題是「為什麼」投資在「某些」股票的過程，投資人完全沒有考慮這些問題。如果以正確的哲學和原則來投資，長期來看股票是一定會成長的。

許多人斷定投資股票非常危險，甚至認為與賭博無異。各種媒體也大肆宣傳這種想法，認為應該儘量避免投資股票，我想大概是因為股價每天都起起伏伏，這就是犯下將變動性（volatility）與風險（risk）混為一談的錯誤。

雖然股價千萬變化無法預測，但以優秀的企業為對象，所做的長期股票投資是讓你達到財富自由、安心退休的最好方法。再次強調：最危險的不是投資股票，而是不投資股票。

偏見三：個人投資者因為資訊不足而處於不利地位？

很多人都認為，投資股票時如果能獲得愈多訊息，就愈有利。因此，與機構投資人相比，缺乏情報的個人投資者要來得不利許多。許多YouTuber或證券專家也都相信這點，輕易斷下定論，但我無法同意這樣的論點。

大部分投資失敗的人並非缺乏資訊，而是因為資訊過多，才做出錯誤的決定。也就是錯誤解讀或對自己掌握到的情報過度反應，而非不知道情報才導致投資失敗。氾濫的短期性訊息妨礙長期投資的情況比比皆是，如前所述，有著優秀基本盤的企業股價經過長時間之後還是會上升，這是不變的道理。而且關於企業基本盤的資訊，任何人都可以透過網路輕易取得。

切記：投資股票並不是情報之爭，而是耐性與哲學之爭。

偏見四：投資不動產比較安心，投資股票很不穩定？

所有投資都是以擴張性與成長為前提。買入某上市公司的股票，就代表取得該公司的股份，並與其經營層成為合夥人。為什麼會購買這些股票呢？就是因為相信該公司今後會繼續發展；換句話說，你相信隨著時間過去，該公司的營業額、利益與資產都會增加。正是基於這樣的信任，才會想投資該公司的股票、共享他們的成長。短期的價格變化，則是為了獲得長期果實所必須承擔的，風險與變動性在前面已經說明過了。

認為不動產比股票是更安全的賺錢手段，這是不恰當的想法。透過不動產賺錢的理由之一，就是透過背負債務的投資，也就是財務槓桿效應，但這種槓桿效應並非隨時都能得到。

假設用20％的自有資本（頭期），與80％的負債（房貸）購入不動產，不動產價格上漲10％，投資的資本報酬率為50％。但相反地，如果不動產價格下跌10％，則與其相反，會面臨50％的損失。假設沒有負債（貸款），完全以自有資本來投資，考慮到機會成本，從長期來看，不動產並非比股票更好的投資對象。

錯誤的投資知識與偏見會引發扭曲的資產分配。日本的不動產價格持續下跌，為人們的老後生活招致了嚴重的副作用，我們必須將這樣的事實銘記在心。韓國約有七成至八成的個人資產與不動產綁在一起，一旦房市下跌，就會面臨像日本一樣嚴重的問題。這就是我們為了分散風險，必須降低不動產佔資產比重的理由。

偏見五 身邊沒看過因為投資股票而賺錢的人？

大部分的富人們，都是股票持有者，要找到沒有持股的有錢人是很困難的。那些說自己不投資股票的富人們，只是忘了自己實際上持有股票。因為成立公司而取得巨大成功的人們，雖然自己公司的股票沒有上市，但他們還是持有股票，差別只在於上市還是非上市而已。大部分的富人都會透過股票增加資產，投資股票就會賠掉資產的想法究竟從何而來呢？

很多人忌諱投資股票，是因為聽說身邊的人因投資失利而傾家盪產。但從那些失敗者的情況來看，原因大部分都不是因為投資股票這個行為本身，而是把投資股票當作賭博，才導致了不良的結果。也就是說，這是因為對新聞資訊反應過度，不停地買賣股票所導致，投資股票本身並不是錯誤行為。

與這些人不同，我們必須清楚認知到：長期投資股票的人們，大部分都會成為富人的事實。

偏見六 經濟不景氣，所以不能投資股票？

韓國人看待自己國家經濟的視角，比國外來得更悲觀。加上實際經濟狀況和股票市場的漲跌不會總是一致，即使實體經濟景氣好轉，也不代表股市一定會跟著變好。讓股票市場敏感的因素是利率和通貨膨脹，當景氣轉好的時候，股市反而會出現下跌趨勢。這是因為景氣好時，利率會變高，導致通貨膨脹的壓力上升。沒有必要對於經濟成長率趨緩，或是出口減少等經濟指標過於敏感，無論景氣好壞，投資永遠都有機會。

偏見七：買賣股票的正確時機很難把握？

很多人誤以為投資股票就是把握正確時機買賣股票，但股票並不是為了要賣出才買入，而是為了長期投資，分享企業的成長果實才買入，相當於獲得該企業的部分所有權。因此，除非企業基本盤發生重大變化，否則沒必要賣出，當然也沒必要為了尋找賣出的時機點耗費心力。

偏見八：放棄學業或工作，成為全職投資者也沒問題？

這是絕對不可以的行為。前面已經說過很多次，投資股票代表相信企業經營的能力，並且長期等待成長。有件事你該銘記在心：那就是賺錢與否是取決於企業管理階層的經營能力，而不是你買賣股票的實力。不管是學生還是上班族，都一定要學習投資，但請切記：如果想靠自己的「實力」玩股票賺錢，註定會失敗。

書籍介紹

本文摘錄自《財富是這樣養成的：韓國暢銷No.1財經書！讓錢為你工作，邁向財富自由》，遠流出版

作者：John Lee

譯者：梁如幸

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別為了錢工作，要讓錢為你工作

作者指出，領死薪水的勞動者和富有資本家之間，最大的差異就在於「投資」——也就是讓錢為你工作。每個人都可以成為資本家，要踏出財富自由的第一步，就從擺脫以下的投資偏見開始：

拿錢來投資股票是危險的事？

要掌握買賣股票的時機很難？

個人投資者總是會比較不利？

投資股票不穩定，投資不動產才安心？

經濟不景氣的時候，不應該投資股票？

可以放棄工作，成為一個全職投資者？

如果想真正達到財富自由，就必須好好思考如何設定金錢與自己的關係。只要能讓累積下來的資金，盡可能長時間運轉，每個人都能達成財富自由。致富的選擇，就完全掌握在你手中。

書中金句摘錄

「真正危險的並不是投資，而是『不投資』。」

「當勞動者同時身兼資本家，才能最有效地實現財富自由。」

「投資既不是遊戲，也不是技術，而是哲學。」

「投資股票並不是情報之爭，而是耐性與哲學之爭。」

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬