孩子一歲後，奶粉選擇大不同，一次看懂食品標示不怕選錯！

「領到小光的五倍券，剛好拿來買他的奶粉。」家有剛滿 1 歲孩子的小光媽媽，推著推車到賣場準備選購新奶粉，在家裡做好功課的她，知道 1 歲後得更注重孩子六大食物的營養攝取充足、多元。但實際到賣場後，望著架上琳瑯滿目的補充品，發現有些上頭標示成長奶粉，有些標示成長配方，疑惑這兩種是不一樣的東西嗎？

一整排數十種補充品，雖然都是給 1 歲後的幼兒飲用，但每家名稱都不一樣，讓新手媽媽總是眼花撩亂。其實，選擇市售幼兒補充品有幾個重要關鍵，父母一定要知道：

重點一：確保孩子攝取足夠營養

孩子 1 歲後，孩子以固體的新鮮食物為主要食品，幼兒逐步跟大人一樣正常飲食，攝取六大類食物，包含全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、乳品類、豆魚蛋肉類、油脂及堅果種子類，根據國民飲食指南建議，活動量大的幼兒與活動量少的幼兒，每日攝取熱量分別是 1,800 大卡與 1,150 大卡。

Photo Credit：衛生福利部國民健康署幼兒期營養手冊

每類所攝取的份量也不大相同，全榖根莖類 1.5 到 3 碗，豆魚肉蛋類 2 到 4 份，蔬菜 2 到 3 份、水果類 2 份，油脂與堅果種子類約 4 到 5 份，乳品類大約兩杯（1 杯 240 ml），無論是鮮奶、保久乳、優酪乳、全脂乳粉都可以。

Photo Credit：衛生福利部國民健康署幼兒期營養手冊

孩子的營養應從以上這六大食物而來，除非有排斥某幾類食物、或是每日進食份量真的太少，否則不須再攝取市售幼兒補充品。

重點二：看懂幼兒補充品的食品標示

依據鮮乳保久乳調味乳飲品及乳粉品名及標示規定，乳含量佔總內容物含量 50% 以上，才可稱為成長「奶粉」。若乳含量小於 50% 不可稱為奶粉。

而各家品牌添加的成分都不盡相同，依據規定，食品內容物會明確於外包裝上標示，並將含量比較高的項目優先排序在前方。若父母想確認內容物中是否有添加糖及糖的種類，例如果糖、乳糖等，亦可以透過包裝標示來確認，建議父母購買前要仔細閱讀。

為孩子健康飲食把關的守護者

父母此時的疑問可能會是「那我需要讓孩子補充這些額外補充品嗎？」當然，最重要的還是讓孩子均衡飲食為主，不論是成長奶粉或是成長配方，都是額外的補充品。若自己仍不清楚需不需要補充，建議經由營養師或醫師評估諮詢後，再決定是否需額外補充，避免過度攝取。

如果對於食品標示仍然有不清楚的地方，也可以上網搜尋「食品標示諮詢服務平台」，或是平時就多留意食藥署官方社群—食用玩家臉書，認識更多食品安全知識，讓孩子們吃得開心、健康長大！

衛生福利部食品藥物管理署 廣告