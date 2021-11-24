【公投意見發表會】鍾沛君：公投綁大選亂象是中選會與民進黨的問題，莊瑞雄：國民黨沒有為公投做過努力

年底四大公投將至，中選會在11月24日舉辦第3場公投意見發表會。其中，第19案「公投綁大選」的正方代表是台北市議員鍾沛君，反方為民進黨立委莊瑞雄。說明會中鍾沛君直指2018年公投綁大選的混亂，是中選會與民進黨的問題。

莊瑞雄則回應，國民黨沒有為公投做過努力，而對於2018年公投綁大選的亂象，應該要透過公投與大選脫鉤，來做修正。

鍾沛君：2018選舉亂象，是中選會與民進黨的問題

鍾沛君在第1輪發言中表示，2018年之所以出現公投綁大選的混亂，不是公民的錯也不是公投的錯，是因為中選會無能、民進黨監督不力。

鍾沛君指出，這次中選會通知她出席公投發表會的公文，不但將她的名字打錯，之後也沒有及時修正反方代表的人選。另外也批評中選會，2018年公投綁大選動線規劃不周，不論是只能投公投票的人、只想投公投票、只想投選舉票或者2種票都想投的人都排在一起，導致很多人把氣出在選務人員身上，跟選務人員起衝突。

鍾沛君表示，其實早在2018年的11月24日之前，各界就開始警示中選會，選務人員嚴重不足。而根據當時模擬投開票的狀況，半夜12點才能開出公投票，再加上電腦登打、送到全國計票中心去，宣布公投結果可能時間點會落在凌晨2點。但是中選會並沒有積極應對，關於實質投票動線，還有大家最關心的設備配置、人力規劃，完全沒有提出解決方法。

鍾沛君說，反方代表莊瑞雄認為公投綁大選，選務會變複雜，然而其實是中選會的問題。而她也認為，民進黨的中選會辦不好選務，所以才會讓民眾一直等，所以才會修法讓公投脫鉤大選。

鍾沛君指出，公投綁大選不但是檢驗候選人對公投議題立場的最好時間，最大的好處就是省錢以及節省時間。針對省錢，她以北漂的孩子為例，投票一次要花3000塊搭高鐵，來回2次要6000塊。另外她也以2013公投為例，當時單獨舉辦花了7億，18年後的現在，如果再加上物價指數，單獨辦1場公投，總共要花8億5000萬，但如果和大選一起舉行，只要1億4000萬。

針對省時間，鍾沛君表示，任何能夠成案的公投，一定都是多數民眾關心的議題，而這樣的議題通常都有時效性。如果照反方的主張，專設2年1次公投日，錯過這次要等2年，其實就是「大開民主倒車」，讓整個社會只剩下政府的聲音。

Photo Credit: 中選會直播截圖 反方代表莊瑞雄。

莊瑞雄：國民黨沒有為公投做過努力

莊瑞雄則回應，國民黨沒有為公投做過努力。他細數過去的例子，表示過去國民黨反公投、懼怕人民公投。

例如2003年民進黨執政，當民進黨提出公投法草案，國民黨也在立法院提出相對的公投法的修正案，然而通過的鳥籠公投法中，有著非常嚴苛的門檻，再加上民眾提案前要交由公投審議委員會，又更難成案。

另外他也指出2004年公投案，國民黨發動拒領公投票，導致2004到2008年，強化國防、入聯合國、反貪腐等公投案都沒辦法過關。之後不僅不敢面對過去的歷史，還扭曲歷史。

莊瑞雄表示，反觀民進黨當時為了「衝破鳥籠」，推出公投綁大選，之後也積極推動公投。而對於2018年公投綁大選的亂象，應該要做修正，一起來解決。透過將公投與大選脫鉤，讓民眾能有有更充分的時間來討論公投，並理性做出選擇。

莊瑞雄表示，2018年的公投綁大選亂象，記憶猶新。因此過去的缺失，應該去反省，制度的疏漏，更應該各黨共同來努力。例如當年中選會主委也在民進黨、國會的要求下下台。

鍾沛君：擔心選務繁重，應該要補充人力

鍾沛君在第2輪發言中反駁，不會不敢談論鳥籠公投。她也回應，2003年民進黨黨團版本的公民投票法法案草案，第24條就是關於民進黨不斷強調的雙二一門檻。她也提及，2008年政權輪替，公投門檻下修，但當時國民黨不但同樣支持，而且提出的下修幅度比民進黨還要低。

鍾沛君接著表示，民進黨站在民意的對立面，才會出現這麼多公投案。

鍾沛君也補充，前幾個星期，民進黨不斷主張公投綁大選選務變複雜，耗時耗力。不過她認為，如果覺得選務工作繁重，應該要經營、補充人力的方式著手，而不是操勞現有員工，不顧業務爆量，然後怪天怪地。

莊瑞雄：公投綁大選「不該繼續亂下去」

莊瑞雄則在第2輪發言中回應，公投綁大選已經不只亂了一次，選務辦不好，執政者當然要受到嚴厲的苛責，但不該繼續「亂下去」。

莊瑞雄表示，2018年對民進黨來說是非常慘痛的一年。九合一大選，加上10張公投票，不但領票混亂，投票混亂，開票也混亂。不過如此公投綁大選的亂象，已經出現一次了，就不該「繼續亂下去」。

莊瑞雄也反駁，公投綁大選不一定比較省錢。因為增加選務人員，就要增加經費。另外民眾大排長龍，就必須增加選務工作，也增加社會的紛爭。算下來，為了公投綁大選來增加的投票所、選務人力，根本省不到多少經費。

他也表示，國民黨不只對公投綁不綁大選雙標，立場反覆。對於公投議題也一直雙標。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺