「恐成國安隱憂」，美國反對SK海力士中國廠引進半導體先進設備，其勁敵三星已赴美擴大設廠

韓國SK海力士（SK Hynix）正計畫將位於中國的半導體晶片工廠進行更新，藉此提高晶片的效率和產能，而這個計畫卻遭到美國官員阻止，並且強調不希望半導體先進設備進入到中國，美國貿易代表戴琪（Chi Tai）坦言，知道韓方困難，但面對中國問題必須攜手解決的課題。

美、中對抗，SK海力士在中國成隱憂

韓國SK海力士是全球20大半導體廠商之一。海力士成立於1983年，當時專注於專注於銷售DRAM（動態隨機存取記憶體），後來轉生產SDRAM（同步動態隨機存取記憶體），直到2012年，遭韓國第3大財團——SK集團收購，才更名為SK海力士。

知情人士告訴《路透社》，SK海力士的生產計劃要求該公司升級位於中國無錫的大規模生產設施，配備荷蘭公司艾司摩爾（ASML）製造的一些最新的極紫外光刻（EUV）晶片製造機。

面對傳聞白宮裡面的高層官員拒絕對此評論。但他強調拜登（Joe Biden）政府仍然專注於阻止中國利用美國和盟國的技術，開發最先進的半導體製造技術，以幫助中國實現軍事現代化的企圖。

位於中國無錫的晶片工廠對於全球電子產業至關重要。《CNBC》報導指出，因為它生產SK海力士大約一半的DRAM晶片，佔全球總量的15%。任何重大變化都可能對全球供需市場產生影響。

一位了解中國記憶體業務的人士告訴《CNBC》，先進晶片市場需求將在未來2至3年內中，獲得更多市占率；SK海力士必須仰賴ASML的機器控制成本，並且加速生產。

如今，SK海力士面臨大麻煩，由於設備遲遲遭到卡關，若未來幾年內沒有獲得解決，DRAM市場將會受到另外兩個競爭對手（韓國三星、美國美光）的打擊；三星和美光正積極向ASML採購EUV機器，並在中國以外的地方使用這些先進設備。

競爭對手三星赴美國擴大生產晶片

為了搶得先機，三星（Samsung）早已赴美國興建半導體晶片廠。知情人士告訴《華爾街日報》，該計畫斥資170億美元（新台幣4760億元），在德州（State of Texas）泰勒市（Taylor）動土興建。

根據三星所揭露的消息顯示，該計畫將於當地創造1800個工作，預計2024年底才會開始量產；而泰勒市為三星提供獎勵措施，前十年內有相當於高達92.5%的地稅減免，而在後續幾十年裡，減免額將逐漸減少。

《關鍵評論網》訪談半導體工程師夏有駿表示，美、中對抗已經是既定事實，未來至少10年這個趨勢不會改變，這也代表半導體產業，無法以純粹的「商業考量」來思考，他強調除了三星以外、台灣台積電（TSMC）也已經赴美國亞利桑那州（Arizona）建廠。

夏有駿強調，台積電、三星是全球能夠生產最先進製程晶片的產商，這也代表其他的廠商根本無法和他們競爭（包含美國英特爾）。另外，他解釋，SK海力士和三星在韓國稱為半導體雙雄。

SK海力士專注於記憶體晶片製造，目前程停留在4代10奈米技術。夏有駿說，對照台積電、三星都已經預訂數年內量產3奈米，並且朝著2奈米的高階技術前進。他說：「這對SK海力士壓力一定很大，到時候三星能以性能更好的記憶體搶市占」。

美國貿易代表戴琪（Chi Tai）接受南韓《CBS》廣播電台對此委婉地表示，她知道韓方困難，也在此次訪韓過程中了解到相關情況，但我們都生活在經濟一體化時代，必須攜手解決問題。

面對設備出售一事，ASML發言人表示，公司遵守所有出口管制法律，並將其視為政府確保國家安全的「工具」；他也強調，過度控制可能會影響全球半導體的生產能力。外界不斷關注，SK海力士欲極力跳脫兩大強權的對抗，日後也將如何調整供應鏈因應。

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核稿編輯：翁世航