英國政府歸還150年前自衣索比亞掠奪的文物、貝南總統親自去巴黎帶回國王寶座：殖民時期文物返還持續進行中

歷經長久以來的爭取和努力，衣索比亞即將迎來150年前被英國士兵所掠奪的文物。這批文物分別來自英國、比利時和荷蘭，包含一頂加冕的皇冠、一個皇家盾牌、一套壓花的銀色牛角酒杯、一本手寫的祈禱文，以及十字架和項鍊。

衣索比亞文物遭奪150年，回歸國家博物館

19世紀中葉，歐洲國家開始入侵衣索比亞，其中英國從1867年開始入侵，衣索比亞在1868年戰敗，特沃德羅斯二世（Tewodros II）自殺身亡，並割讓了英屬索馬利蘭地區。同時，英國軍隊也掠奪了皇室的數百件珍寶。

一直以來，非洲國家不斷要求西方國家歸還在殖民時期所掠奪的物品，這些物品往往被收藏在博物館或是私人展間。根據《abc》報導，本次英國的行動是衣索比亞最大規模的一次文物歸還，衣索比亞駐英國大使Teferi Melesse表示，這具有非常大的意義。

這批文物於9月在倫敦正式移交，並在上週六於衣索比亞國家博物館（Ethiopia's national museum）拆封。不過，衣索比亞政府仍在爭取要求英國歸還其他被拿走的文物，包含聖木和石頭，這些東西被收藏在大英博物館，從來沒有被公開展出過。

衣索比亞的旅遊部長Nasise Challi表示：「這些文物作為我們的文化和價值遺產，在戰爭中被掠奪、甚至非法帶出國。」她在週六的歸還活動中，也呼籲博物館、研究中心和私人收藏家歸還這些文物。

法國歸還26件文物給貝南，數百人聚集慶祝

除此之外，貝南共和國在本月稍早，也迎來130多年前法國殖民時期被掠奪的30件皇家寶藏，包含前貝南國王的寶座。當時，貝南總統Patrice Talon和文化部長一起前往巴黎，帶回26件文物。總統Talon曾表示，貝南這次的文物歸還，僅僅是大規模賠償的第一步。

根據《France 24》的報導，當載著皇家寶藏的飛機降落在貝南首都波多諾伏時，有數百人聚集跳舞、慶祝。

這些文物多半是從貝南的阿波美王宮劫走，並由法國的布朗利河岸（Quai Branly）博物館收藏，該博物館正在對收藏品進行審查，來確定這些收藏是不是經由暴力獲得的。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範