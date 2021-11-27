【NBA】隊友間的紛爭也是球隊運作的一部分，有時甚至會帶來正面效益？

勇士開季狀況好的不像是真的。

贏球時通常不會有矛盾，但有德拉蒙・格林（Draymond Green）的球隊例外。這傢伙無時無刻都在找架吵，無時無刻嘴巴都不會停下來，算是一個火花製造機。

這對於勇士這樣的球隊來說不是壞事，因為做任何事都需要動機。我們觀察那些歷史上的重大刑案，會發現肇因簡單的驚人，要不是為求財，要不就是為了求色，用人類學的說法就是：進食和繁殖。因為只有這些動機足夠強烈，而犯罪是需要耗費很大心力和成本的——而奪冠亦然。

這就是為什麼每一支球隊在設定季前目標時很重要，媒體報導的那是另一回事，所有球隊在面對鏡頭時一定都是千篇一律的「爭取總冠軍」。但在球隊內部，他們有自己的計畫。

充滿激情的領導者，帶勇士找回奪冠的渴望

對於勇士來說，在五年三冠的時期，他們隨著自己的成功，激情正慢慢遞減。而球隊的領袖庫里（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）都是那種身教大於言教的球員；教頭是科爾（Steve Kerr），在場上和場下的處理都足夠睿智，但也不是他的導師——偉大的「禪師」菲爾・傑克遜（Phil Jackson）——那種天生的領導者，他們都無法讓一個屍居餘氣的團隊再次生氣蓬勃起來。

但格林可以。我們可以想想在勇士的冠軍歷程中，在面臨險境時，帶起翻盤風向的往往就是那些拚搶球權的撕咬，而不是閒庭信步的三分球。

這就是他的價值，勇士需要他持續說話。

而在如今這支球隊中，多了很多新生代的球員，這讓他們整體的動機變得更複雜。顯然庫里、湯普森、格林、伊古達拉這些人足夠渴望。但對於年輕球員來說，他們還不會有那種緊迫感，他們沒有經歷過一個完整的冠軍賽季，所以他們現在只想著爭取更多時間、更多表現機會，而不是思考現在這個時刻做什麼比較好。

勇士開季的爆發和喬丹・普爾（Jordan Poole）脫不了關係，他的效率只能說是中下，但敢於出手，有那種屬於少年的天不怕地不怕的氣質。勇士現在欠缺的就是這個。

在科爾複雜的體系之中，要做出正確的決定需要經驗，有些人導傳到最後會失去出手的節奏和感覺。但普爾不會，他隨時就只想要攻擊籃框，這說不上是什麼優點，但反而平衡了球隊的屬性。上個賽季灣區進不了季後賽的最大原因，就是到了最後所有人都只想找庫里（雖然勇士的戰略確實就是這個），當你意圖這麼明顯，對面就可以防得很輕鬆了。

有些時候，普爾的一些出手也會失控，那種四下無隊友的散漫外線投射，對一支尋求成功的球隊來說，比例不能多。不過我們也必須明白，他只是三年級生，要維持這樣的進攻能量，又要能分清楚什麼時候能投、什麼時候不能投，那他就是明星球員了，而勇士的薪資可要不起明星球員。

處理這樣的事情，也是格林的工作之一。

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黑臉的擔綱，適時拉住球隊小老弟

所以在上一場擊敗灰狼的比賽中，他和普爾發生了爭吵。這一景恍如隔世，一樣又是在板凳區，然後又是歇斯底里地大吼大叫。但賽後氣氛倒像是沒事發生一樣，甚至記者會上都沒有什麼人想要打探。這和兩年前那次間接導致三連霸失利的那次爭執有天壤之別。

因為吵架也看對象，事情可大可小。

說穿了這兩人的隊內地位不對等，格林是3屆冠軍、3屆全明星、2次進入最佳陣容、6次進入最佳防守陣容、拿到過DPOY（年度防守球員），今年的薪資是2402萬美元；普爾進入聯盟第三年，沒有任何實質榮譽，今年薪資是216萬美元。這是一份輾壓式的資歷對比，就像是台清交對比「國立真遠」，不是一個量級的。

這樣的爭吵，只是一種刺激方式。猶如當年科爾在休息室和喬丹打上一架一樣，無傷大雅。所以受訪時前者還沉浸在勝利喜悅之中的說，「他們之後就溝通好了，沒有什麼大問題……82場比賽，有時候就會發生像這樣的事情。」

總經理鮑伯・邁爾斯（Bob Myers）也僅僅是去看了看，沒有多做處理，「我賽後去了更衣室，格林和普爾在交談，格林解釋了為什麼他當時情緒不好。然後普爾說：『好的，我理解』。」

邁爾斯隨後甚至補上一句：「我認為這樣的爭論是很健康的事。有些人可能有不同的看法，但我覺得有這樣的爭論很好。」爭吵對於球隊來說是有良性益處的？

如果我們還記得2019年的慘劇——KD是如何在衝突之後變得更加敏感，最終在季後賽中耗盡了自己，好讓自己的評價能追趕上詹姆斯，有很大一部分原因來自那句「你來之前我們就已經奪冠了」——想必不會輕易認同邁爾斯的這句話。

但是這兩次的情境不同，我們也不能劃一而論。目前普爾只是一個出了灣區沒有太多人知道的小新星，而格林是以長輩的身分和他對話。這種情況就很類似於本季稍早之前霍華德（Dwight Howard）和安東尼・（Anthony Davis）的衝突，那次的情況要嚴重的多，戴維斯在眾目睽睽之下，直接在板凳區對霍華德動手（想想如果對象是詹姆斯或威斯布魯克會如何吧）。

遭殃的是霍華德，所以沒事，賽後記者會雙方說了些「都是太想贏了」之類的屁話，這事就結束了。

爭吵可以成為奪冠刺激，也可以產生嫌隙裂痕

但在2019年的情況不同，KD是這支球隊的超級明星，格林的身分則十分複雜，他看起來是球隊的黃金配角，地位似乎無法與杜蘭特相匹配；但並不是這麼簡單的，因為和前者這個外來者相比，格林是勇士過往輝煌成就的功勳，代表的是以庫里為首的那一套傳切體系的打法，對抗的則是一名球星的自我意識，其中蘊含的是「團隊vs天才個人」的命題。

那個情況下，他們兩人的身分是能被拿到一個天秤上的，所以造成的傷害也就特別大。那次爭吵不但無法重新將他們凝聚在一起，反而讓王朝解體更加無懸念（雖然杜蘭特本來就大概率在那季結束後走人）。

所以衝突也是球隊經營的一部分，這東西可以玩的很政治。但由於它太過敏感，沒有太多主政者願意去玩火，也就只有傑克遜這個老狐狸，感於用言語去挑釁喬丹，因為他知道在公牛內部沒有任何球員能挑戰自家球星的地位。但那也是建立在兩人關係足夠穩固，而且傑克遜經歷了喬丹從失敗到成功、並且在這其中扮演了關鍵腳色，讓對方對於他的能力感到信服之故。

那支公牛的球隊架構在現代職業籃球之中，很難再次複製，而且衝突發起者也越來越難由教練和核心球員去扮演。因為「抱團」的速食奪冠文化，讓巨星直接「空降」另一支隊伍、或是老大不爽就選擇離開的狀況成為一種常態。球員有了太多選擇，他們沒心思、也沒時間在一處建立起一種默契和處理機制，而在過去十年這東西是存在的。

在科懷・雷納德和馬刺的事件之中，由於訊息不對稱，導致了太多球隊和個人之間的矛盾，這事第一個跳出來要主導解決的是老臣帕克（Tony Parker），結果衝突演變得更激烈，直接變成隊內新王和舊主的對抗，最後結果是失敗的。

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更衣室領袖的重要性

所以，雖然哈斯勒姆（Udonis Haslem）前3季只打了15場比賽，熱火仍然開給他一份短約，讓他扮演更衣室領袖的角色，這種「衝突事件」由他來發起，可以避免各方反應過激的問題。第一，哈斯勒姆們從來不是聯盟一級球星；第二，這些人資歷夠深，理解球隊內部的等級秩序，明白話該怎麼說；最後，這類球員對於球隊的實質影響不大，他們隨時能夠扛責。

或許有人會問：「這事以助教身分去做不行嗎？」還真不行。現在的球隊已不是九零年代之前那樣純樸了，教練和選手更多時候是對立的，而話事人最少得是中立的。何況大部分時間裡，教練團和管理層只想要息事寧人，真正有問題的都是選手。所以精神領袖和球員站在一起，比較能得到他們的認同。

在多支球隊中取得成功的詹姆斯是明白這道理的，所以他之前一直希望湖人能留下賈瑞德・杜德利（Jared Dudley），這樣有一些話就可以不用由他本人來說；而在之前那次事件之中，若出面的就會是杜德利，而不會是霍華德，結果可能會更好。

但杜德利最後結束了14年球員生涯，去了獨行俠當助教，因為湖人的薪資太緊繃了。「抱團」文化不但永遠的改變了榮譽價值、球員心態，甚至也影響了經營模式，現在的爭冠球隊沒有空間再開給這些球員一張養老約了。薪水的錢事小，但豪華稅是要逐念累計的，而那會是一筆能吃掉球團盈餘的錢。

但說到這裡，我們也不妨想想如果費城76 人隊內本來就有一個這樣的「話事人」的話，西蒙斯（Ben Simmons）那一齣低劣的喜劇會不會完全有可能是以另一種方式結束呢？他們不用玩那一套華爾街的商業角逐，也不用去虐待心理諮詢師，一切都能在一場球隊會議中解決。

若是用這樣子來思考，精打細算如莫雷（Dryl Morey）還會認為這筆保險買的太貴了嗎？

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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