許多人吹捧「元宇宙」、「區塊鏈」這些新名詞，但本質上都是你早就知道的概念

很多時候，新名詞的出現，容易激起市場討論，如果再加上資本大鰐或特定媒體，趁勢放話，那自然就讓某些可能不怎麼新鮮的事，突然如有神助，從輿論到風投，紛紛以「劃時代」，「改變世界」，「XX革命」等充滿激昂情緒的字眼追捧之。

誠然，我不否認在人類科技發展的過程中，確實有諸多剛開始讓人眼睛一亮的概念，爾後也逐漸成為當代社會不可或缺的重要發明，但同時必定會存在的，更多是跟風與胡扯，造神和收信眾，當信眾收的夠多了，儼然也成為一家之言，我在另一篇文章：〈為什麼我喜歡聽演講，但不太欣賞「專業演講者」？〉 也稍稍說明了這個有趣的現象。

別以為只有江湖術士會編瞎話忽悠信眾，那些大名鼎鼎的專業機構，有時候也很會鬼扯和帶風向。

高盛（Goldman Sachs）夠權威了吧？當年（2000年左右）一手創造「金磚四國」神話，好讓自己承銷那些國債與其相關的資產，高盛分析師們透過特定操作和媒體渲染，10年內大賺特賺。但讓我們看一下2012年之後的情景：中國經濟成長不斷下修（還有恆大危機）、印度主權債券爆發危機且國家信評被調降、巴西幾乎零成長且社會紛亂、俄羅斯貨幣重貶股市重挫。

金磚光環，今安在哉？於是乎，高盛又創了所謂「金鑽11國」，讓我們繼續看下去。

區塊鏈的核心概念，其實有點像20年前的「BT」

回到正題，要談元宇宙，我們先來說說他的底層依據：區塊鏈科技好了。

關於區塊鏈與各類罄竹難書的「代幣」和項目們，各個自詡「大師」和「專家」的人想必都已言之鑿鑿，網路上的懶人包，和那些花俏的名詞，大家可以動手搜尋一下，不會很難理解。不過，在我看來，有一個早就普及應用的東西，但凡1990年以前出生的人，多多少少都有用過。

遙想仍在中華電信撥接上網，系統還是Windows 95 / 98的年代，想從網路上下載電影和遊戲，應該都使用過「BT下載」或也稱「種子下載」，這在當今的影音串流平台（如Netflix）興起之前，很多人都接觸過的下載渠道（搞不好現在還是很多人在用）。

所謂的BT，全名是BitTorrent，由布拉姆・科恩創造，改良以往由中心化伺服器提供檔案下載的方式，而是改由所有在網路上的用戶，都可以提供自己的空間來存放，當有新用戶想要下載時，便可以從不同的舊用戶那邊，下載到完整的檔案。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

舉例來說，一部120分鐘的電影，傳統上想下載，必須連上特定的網域/伺服器，下載期間連線不能中斷，而且往往因為單一來源有盜版嫌疑而被下架。但在BT的架構下，120分鐘的電影可能同時存在於多個用戶的硬碟中，當新用戶H想要下載這部電影的時候，透過網路的連線，A用戶提供了前30分鐘的影片檔，B用戶提供中間60分鐘，C用戶再提供剩下的30分鐘，如此，從多個來源，H終究也取得了完整120分鐘的影片，且由於來源是分散式的，你也很難去追溯ABC三人的盜版責任。

點對點（P2P），分散式系統，網路串連，資料共享與價值交換，去中心化——這不就是區塊鏈嗎？但別忘了，這套BT（後來可能還有其他改良版本和更新的名字），可是在中華電信撥接網路時代就在用了，平凡無奇，又廣為人知，到底，有啥好「創新」與「顛覆」的？充其量，就是創造了「區塊鏈」的新詞彙，以及延伸到更多商用領域（這點倒是值得鼓勵啦），不斷造神與收信眾而已。

「元宇宙」是新名稱，但應用的展現很早就存在

至於元宇宙，那就更妙了，你若仔細研究一下目前的主流論述和分析，也不難發現，他就是把已經發展了十幾年的VR（虛擬實境），AR（擴增實境），和MR（混合實境）重包裝一次，然後看要不要包裝得更高端一些，東拉西扯什麼人工智能，大數據，物聯網，區塊鏈，越讓你霧裡看花，就顯得他越高級，越尖端。

誠然，我也承認我並非技術方面的專家，而我很肯定市場上70%在這個領域大吹特吹的「專家」們也絕對沒有足夠的專業。在元宇宙的概念之下，想當然會發展出不少有趣，好玩，且改變生活的應用，但本質上他也不是一個多新的東西，藝文界老早就有的線上展廳（online viewing room，OVR），和這幾年房仲業者推出的線上看房，都已經融入相關的概念，予以具體實踐在商業模式上。

元宇宙想促成的，其實不外乎是更深層次的「沈浸式體驗」。這方面，早在1999年的電影「《駭客任務》」中，就描述得淋漓盡致。

我想當代高唱元宇宙概念的各路英雄豪傑與江湖術士們，理想中的「未來」應該不光只是帶個VR眼鏡，玩玩寶可夢，和線上看看展覽而已，而是要如同《駭客任務》的場景一樣，人人都可以「活」在那個虛擬又美好的世界，食衣住行育樂，消費，社交，乃至結婚生子，都可以在以數據和區塊鏈或其他什麼鬼的技術上，充分替代掉現實生活。

對呀，現實生活確實有滿多糟心事的，如果能有一個這麼棒的虛擬世界，沈浸式體驗這麼完美，交易可以完全去中心化，人人平等，想要的一切都可以被創造出來......那幹嘛不在這個世界就好了，這不就是元宇宙集大成後，可以打造的夢想之地嗎。

《駭客任務》是一部很值得思考的電影，他一方面早在20年前就描繪了「元宇宙」的雛形，一方面，卻也讓我們反思科技。

劇中有一幕讓我印象最深刻，那就是當莫菲斯拿出一紅一藍的藥丸，問基努李維，吃下藍藥丸，你可以繼續在許你的世界中，享受你本來的平凡（或美好）生活，但吃下紅藥丸，你會看到醜陋的真相，那現實世界中的骯髒與令人難以忍受的一切。主角選擇了紅藥丸，選擇了面對真實，然後才有了《駭客任務》三部曲。

我常想，如果是我，我應該也還是會選擇紅藥丸吧。我當然也喜歡虛擬的美好，但終究，我還是希望面對現實的殘酷，就像我會喜歡玩電腦遊戲，但我可不想完全活在遊戲之中。

虛擬與現實可以並存，但要取代仍有很長的路

在人類這個物種的DNA裡，我相信有一股力量，冥冥中讓我們有對「真」與「假」的執著，真的他就是假不了，假的的真不了。我們可以用虛擬的工具（或你要稱世界也行），去輔助真實的世界，例如電子支付，電商購物，線上工作，沈浸式的娛樂與休閒，讓真實世界變得更便利與稍微更好一些。

但你要說虛擬可以取代現實，人人以後都「只」生活在元宇宙之中，還真有點違反人性。

舉例來說，疫情期間，五月天舉辦線上演唱會，吸引號稱締造了4000多萬人次的「觀賞紀錄」，雖然賠本，但不啻為一成功的線上營銷活動。

對五月天的樂迷來說，第一次參與這樣的虛擬演唱會可能很有趣，畢竟為了支持偶像，在絕對的權威面前，思考與判斷能力是會大幅下降的。但坦白說，我相信你去問任何一位粉絲，如果同時有現場的演場會，可以親眼看到偶像的時候，你還會去參與「線上」「虛擬」的場次嗎？我想多半不會。

哪怕「沈浸式」多逼真，在心底深處你終究明白：真的他就是永遠也假不了，這是人的本性。我在另一篇文章〈時過境遷後，NFT將會在何處？〉中，也以NFT做比喻，解釋了藝術品，藝術市場的價值，在很長一段時間，仍會是實體為主，虛擬與虛擬應用為輔，相輔相成，而非如「專家」們所宣稱，元宇宙與NFT將取代一切。

如果你是《駭客任務》中的主角Neo，你會選紅色藥丸，還是藍色藥丸呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航