《障礙政治》：壓迫經驗不論多麼複雜、也不管是何種型式，幾乎都受到「社會階級」影響

文：麥可．奧立佛（Michael Oliver）、柯林．巴恩斯（Colin Barnes）

社會分群與認同

近年來，障礙經驗的同質性假設受到越來越多的質疑（Vernon & Swain, 2002）。許多人呼籲將障礙族群差異區隔的複雜性納入考量，包括特定身體損傷的群體，比如所謂「學習困難」的人、「精神衛生」系統的使用者與康復者、女性障礙者、少數族群障礙者、男女同性戀或變性的障礙者、以及高齡障礙者。

障礙者會被當作同質的，有部分原因來自社會模式的成功。不論社會模式的支持者還是批評者，通常都把社會模式與肢體損傷者的經驗聯想在一起，但是我們強烈主張社會模式是適用於所有的障礙者。如同我們已經說過的，障礙構成（disablement）的經驗是由物質與文化力量共同產生的。特定的身體損傷標籤都是外加，不是自願的，它們除了標示損傷者需求之外就沒其他用處了。這些標籤會隨著歷史、文化與情境而改變，在社會與政治上也存在著分歧。

例如，先天聾人一直主張他們不是障礙者，而是文化少數族群，因為他們用的是手語而不是口語。然而在歷史記載中，聾人一直遭遇到和其他障礙者類似的壓迫經驗，以致於最後他們被迫否認或隱藏他們聾人身分（Harris, 1997）。儘管現在很多國家包括英國在內，手語已經是官方認可的少數族群的語言（Disabled World, 無日期），但在大部分的社會使用手語的人都很少，因此聾人仍可能遭受到制度上的歧視。

對認同「聾人文化」的先天聾人來說，他們可能不認為聽不見是一種損傷，但後天失去聽力的人通常不這麼認為（Corker, 1998）。同樣地，Sayce（2000）與Beresford（2002）都認為，儘管社會模式適用於精神衛生系統的使用者和康復者，但由於許多被診斷為「精神病」的人，不認為他們的「情緒困擾」是一種「損傷」，因此產生了緊張關係。很少有人會說情緒困擾多是由物質和社會力量所造成，因此只能透過政治介入而不是醫療干預來解決。同樣的問題也發生在所謂「學習困難」者身上，他們可能不會認為自己是傳統意義上的障礙者，卻因為被認為智力不足而受到相當大的歧視或偏見（Ryan &Thomas, 1987; Walmsley, 1997; Goodley, 2000, 2001）。

身體損傷界線所做的區隔其實並不容易維持，因為它們常會和其社會分類重疊，像是性別、族群、年齡、階級，以及這些因素間個各種組合。早期許多關於損傷和障礙經驗的研究，都是女性障礙者發展出來的。多年前Campling（1979, 1981）曾為女性障礙者發聲，讓大家注意到她們在人際關係、性慾、母職、教育、就業與媒體刻板化印象等重要領域的問題。另一個早期研究則認為，女性身體損傷者受到「雙重壓迫」，她們被排除於「男性」的生產性角色與「女性」的養育角色之外（Fine & Asch, 1988, p. 13）。

美英兩國的經驗證據都證實，女性障礙者在勞動市場所受到的社會排斥（Fine & Asch, 1988; Lonsdale, 1990）。女性身體損傷者通常不被鼓勵成為母親，理由包羅萬象，像是生兒育女對她們自己的身體健康有害、會將損傷遺傳到下一代，或者擔心她們沒有能力當個「好母親」（Finger, 1991; Thomas, 1997, 1999; Wates & Jade, 1999）。女性障礙者經歷的這些不利處境，讓她們在經濟、社會、心理上都和男性障礙者以及女性非障礙者非常不同。因此她們不是被女性主義分析所忽略，就是被描繪成被動的受害者（Fine & Asch, 1988; Morris, 1991; Begum, 1992）。

此外，近來女性障礙者的著作傾向避開「男性主流」（malestream）對社會與環境障礙的關注，因為他們太少關心個人損傷的日常生活經驗及影響（Morris, 1991; French, 1993; Crow, 1996; Fawcett, 2000）。然而如同Sheldon（1999, 2004）所說，雖然個人經驗是重要的，但「個人即政治」這個女性主義座右銘是不夠的，作為對抗社會不公正的分析工具時可能有反效果。

對Sheldon而言，「個人即政治」這個口號

讓女性以為歧視、剝削或壓迫的經驗，會自動對應到形塑個人社會地位的意識型態和制度工具……當女性以為把自己的不幸說出來，就等同於政治意識的覺醒時，女性主義運動就無法繼續前進了（Hooks, 1984, pp. 24-5, 引自Sheldon, 2004, pp. 72-3）。

Sheldon與Finkelstein（1996, 2002）的看法相似，認為想要同時處理損傷和障礙經驗，對障礙運動的發展和爭取有意義的平等都是有害的。

同樣，少數族群的身體損傷者所經歷到的各種剝奪，指出社會各個層面的主要障礙。比方，亞裔障礙諮詢計畫團隊（ADAPT, 1993; Azmi et al., 1996）發現，這些家庭貧窮的比例很高，有69%家庭沒有人有全職工作，以及有一半的家庭需要收入補貼。一般民眾對「少數族群的生活方式、社會習俗和宗教活動」的瞭解還很缺乏（French＆Vernon, 1997, p. 62）。

另有證據顯示，身心障礙服務普遍有歧視的問題，但這些問題經常被否認或合理化，並認為少數族群家庭「會自己照顧自己」（Baxter, 1995; Vernon & Swain, 2002）。此外，

雖然障礙經驗的調查很少提到黑人障礙者的經驗，但我們仍應該要去注意目前研究所透露的訊息。種族歧視、性別歧視和障礙歧視混合在一起，擴大黑人障礙者對支持性社會照顧的需求。然而，這些因素也造成黑人障礙者及其照顧者無法得到足夠的服務（Butt & Mizra, 1996, p. 94）。

因此「印度組織聯盟」（Confederation of Indian Organisations）（1987）認為，「黑人障礙者認同」要從「體制化種族歧視」（也就是黑人被社會排除）的脈絡才能理解。這種壓迫的程度表示「黑人」障礙者是「隔離於少數群體中的少數群體」，即使在障礙社群和障礙運動中也常受到排斥和邊緣化（Hill, 1994, p. 74）。事實上，許多有關社會不同群體間互動過程的研究，都認為這是「雙重」、甚至「多重」的壓迫（Baxter et al., 1990）。

不過斯圖爾特（Stuart, 1993）認為，「身為黑人障礙者不是一種雙重經歷，而是在英國種族歧視下的單一經歷」。他表示：

種族歧視並不全是針對膚色，還會擴大到文化與宗教差異，因此反種族主義者及障礙運動都與「黑人」障礙者保持距離。這點從障礙者的組織中沒有「黑人」或少數族群成員可以知道，必須另外建立起一個獨立的黑人障礙認同（Stuart, 1993, p. 94）。

黑人障礙者在黑人社區中也是被邊緣化，因為他們被排除於就業與休閒活動之外，而且被認為沒有能力承擔自己應扮演的角色（Vernon & Swain, 2002）。因此我們認為如果還要在「黑人」障礙者中，再去區分他們的損傷類別、性別、年齡或性取向等，將進一步產生「獨特」的同步壓迫形式。Begum（1994）認為這促成了黑人障礙者，與其他被壓迫團體間的複雜生存策略與結盟，何種身分優先視情況而定。黑人障礙者有時會和其他障礙者結盟來挑戰障礙，他們有時可能和其他黑人合作對抗種族歧視。因此：

這種同步壓迫的本質就是，身為身心障礙的黑人男性或女性，或身心障礙的黑人女同志或男同志，都很難從現實生活中指出單一壓迫來源…沒法說某種壓迫面向優先於其他壓迫（Begum, 1994, p. 35）。

不過「多重壓迫」（multiple oppression）這說法也有問題，因為它把不平等分成很多不同向度，彷彿在日常生活經驗中可以這樣切割開來，然後再加總起來像一張損益平衡表。

其他社會類屬交叉經驗的比較分析，像是身體損傷與年齡、童年、同性戀、跨性別與階級等，都會得到和上述討論類似的結果。比方身心障礙的女同性戀或雙性戀女性的經驗研究顯示，不論在主流女同志或男同志團體，她們都會感到被邊緣化：「許多身心障礙的女同性戀或雙性戀女性，在女同志或男同志社群中感到疏離，而不是得到滋養與支持」（Gillespie-Sells, Hill & Robbins, 1998, p. 57）。

我們要記得，壓迫經驗不論多麼複雜也不管是何種型式，幾乎都還是受到社會階級影響。Hill-Collins（1990）探討「特權與懲罰」時就指出，社會階級是所有影響因素中最重要的。因此隨著階級特權的增加，障礙歧視、種族歧視、性別歧視、異性戀主義和年齡歧視的影響可能會減少。對於那些處於階級結構底層的人來說，這種情況幾乎絕對是相反的。雖然具有多種身分的人來說，歧視的可能性大大增加了，但由於各種壓迫意識型態並非各自獨立運作，因此不能總是假定他們的影響是同時的（Vernon & Swain, 2002）。

書籍介紹

本文摘錄自《障礙政治：邁向消弭歧視的包容社會》，群學出版

作者：麥可．奧立佛（Michael Oliver）、柯林．巴恩斯（Colin Barnes）

譯者：紀大偉、張恒豪、邱大昕

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障礙源自社會環境，而不只是身心狀態

理解障礙者處境，別讓「幫助弱勢」淪為「製造依賴」

「古代人可能認為戴眼鏡不正常，但現在戴眼鏡的人到處都是。」

近視的人如果不戴眼鏡就無法看得清楚，行動不便的人也需要輔具才能行走，然而，前者通常不會被視為「身障」。由此可見，「損傷」本身並不構成「障礙」。誰是障礙者？這個問題的解答取決於社會如何界定「正常」，若僅從醫療的角度來定義障礙，無助於瞭解障礙的相對性。這正是為什麼，對障礙的研究與障礙政策的推動，亟需納入社會與政治的層面。

從歷史切入，本書指出身體損傷者在「前工業社會」仍可盡其所能，對生產做出貢獻。然而，進入以受薪勞動為主的資本主義時代後，障礙者在勞動市場遭到徹底邊緣化。到了二十世紀後半葉，雖然各國政府已進行相關立法，但由於資本主義這個框架沒有太大變動，障礙者仍在就業市場遭到「制度性歧視」。也正因大環境沒能改變，慈善組織的介入往往淪為「製造依賴」，讓受到幫助的弱勢群體，似乎永遠都要受人幫助……

剖析社會如何「使人障礙」（disable），並構思讓身心障礙者走向「自立生活」的政策，正是障礙政治努力的方向。隨著高齡化成為全球趨勢，身心的受損已經不是距離你我遙不可及的議題。本書邀請讀者一同思辨，如何在障礙的領域讓平權運動開枝散葉，並打造更具包容性的無障礙社會。

本書特色

兩名作者為「障礙研究」（disability studies）這門研究領域的奠基者，英文版的此書初次出版時即引起極大迴響，而再版時更是捕捉了最新的局勢發展，也就是新自由主義趨勢對全球福利政策的影響。

具有豐富的社會學、哲學與人類學討論，以跨學科的角度，詳實回顧了障礙研究的各項關鍵概念。

作者本身除了具有學者身分，也投身於障礙權利運動。因此書中絕非提供象牙塔式的學術意見，而是能對集體行動及政策制定有所助益。

批判醫療論述霸權與無效社福政策。不論是第一線工作者或關心平權議題的公民，都能從此書獲得啟發。

Photo Credit: 群學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九