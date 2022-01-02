年終獎金相關QA：是以全薪計算還是底薪？領多少會被扣稅？
我們想讓你知道的是
馬上就要領年終了，你知道自己可以領幾個月嗎？如果沒有做滿一年又會怎麼計算呢？快把相關知識補起來，別跟獎金過不去。
文： Chloe
年終獎金何時會發呢？又辛苦熬過一年了，相信不少整天喊著要換工作的夥伴，到了此時此刻也都會選擇放慢腳步，並盤算著今年大概能領到多少年終獎金；而若沒有符合心中「那個數字」，再來做進一步打算。不過，法規中有明訂公司一定要發年終獎金給員工嗎？通常又是哪個時間點，才能順利看到年終入帳呢？
年終獎金什麼時候發？是以全薪計算還是底薪呢？
由於2022年的農曆春節相較往年比較早，從1月29日就開始放假，因此，這次可能在1月中旬就能順利領到年終獎金了。
不過，年終獎金的實際發放日期還是要依各公司規定，也建議有疑慮的朋友，可以直接詢問公司財務或是人資最清楚唷！至於年終獎金可以領到多少呢？大部份的公司行號都是以「全薪」來計算；而若是到職未滿3個月的員工，也多是按比例計算，像是用實際到職天數乘以日薪或是到職月數乘以月薪。
年終獎金最常見的三個問題，一次幫你解答所有疑問
1. 公司一定會發年終獎金嗎？
關於這點，其實需要先釐清的是，你的年終獎金是屬於「經常性給予」還是「恩惠性給予」？
大致上來說，「經常性給予」指的是勞資雙方已經事先在契約中明確訂出固定金額，例如：保障年薪14個月、保障年終3個月等約定，因此這時候的年終獎金就屬於工資的一部分，雇主「必須」確實履行該條約上的義務。
相對地，「恩惠性給予」就是根據這名員工的表現或業績好壞給予年終獎金，無論金額高低都並非工資的一部分，因此雇主也並沒有一定要發年終的義務，甚至怎麼發、會發多少、哪時候發放也只能以公司公布為主。2. 到職未滿一年，有年終可以領嗎？
如果你剛好是到職還未滿一年的員工，其實屬於不符合「全年工作者」的族群，因此能不能領到年終獎金，就得看公司內部規定，以及勞動契約上是否有相關規定，甚至公司也有權扣除試用期三個月，不予計算年終獎金。
另一方面，新進人員的年終獎金通常都是採取按比例計算，簡單來說，就是要依照你的當年度到職日數或月份數按比例計算，計算公式分別如下：
- 按天數計算：（完整年終金額／整年天數）x到職工作天數
- 按月計算：（在職月份／12個月）x完整年終金額
3. 如果年前提離職，年終還領的到嗎？
其實這題的答案，一樣取決於你的年終獎金是屬於「經常性給予」還是「恩惠性給予」？如果你當初和雇主談的年終獎金是「經常性給予」，那麼獎金就屬於工資的一部分，在不違約的前提下，不論之後勞工離職與否，都應該保有合約所列的權益，像是你之前簽署的契約中，有明定某個特定日期在職即可請求，而這也是為什麼有的人即使在過年前離職，還是能領的到年終獎金。
年終獎金領太多，還會被扣稅以及繳補充保費
再者，依據《所得稅法》第14條規定，年終獎金屬於員工在職務上或是工作獲得的薪資，因此不論金額多少都必須依規定繳稅。
只不過要留意的是，根據國稅局釋出的資訊也提到，如果年終獎金的金額超過84,501元，公司要預先按全數金額扣繳5%稅款；而若給付金額未達84,501元，公司不必預先扣繳，而是在5月報稅季時，直接將獎金列入年度所得總額裡。
舉例來說，小雯今年的年終領了10萬元，就會先被預扣 5%，也就是5千元，不過也別太過擔心，因為這5千元會列入小雯下個年度報稅時已經繳納的所得稅中。
除此之外，關於補充保費的部份，衛生福利部也曾指出，當員工全年累計的獎金金額超過發放當月投保金額的4倍，針對超過投保金額4倍的部分，需要扣繳補充保險費。而這裡提到的「獎金」，是包括三節獎金、分紅、津貼以及年終獎金等都算在範圍內，如果你想進一步確認自己領到的年終會被扣多少補充保費，也可直接上衛生福利部網站試算喔！
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航