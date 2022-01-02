年終獎金相關QA：是以全薪計算還是底薪？領多少會被扣稅？

文： Chloe

年終獎金何時會發呢？又辛苦熬過一年了，相信不少整天喊著要換工作的夥伴，到了此時此刻也都會選擇放慢腳步，並盤算著今年大概能領到多少年終獎金；而若沒有符合心中「那個數字」，再來做進一步打算。不過，法規中有明訂公司一定要發年終獎金給員工嗎？通常又是哪個時間點，才能順利看到年終入帳呢？ 年終獎金什麼時候發？是以全薪計算還是底薪呢？

由於2022年的農曆春節相較往年比較早，從1月29日就開始放假，因此，這次可能在1月中旬就能順利領到年終獎金了。 不過，年終獎金的實際發放日期還是要依各公司規定，也建議有疑慮的朋友，可以直接詢問公司財務或是人資最清楚唷！至於年終獎金可以領到多少呢？大部份的公司行號都是以「全薪」來計算；而若是到職未滿3個月的員工，也多是按比例計算，像是用實際到職天數乘以日薪或是到職月數乘以月薪。

年終獎金最常見的三個問題，一次幫你解答所有疑問

1. 公司一定會發年終獎金嗎？

關於這點，其實需要先釐清的是，你的年終獎金是屬於「經常性給予」還是「恩惠性給予」？ 大致上來說，「經常性給予」指的是勞資雙方已經事先在契約中明確訂出固定金額，例如：保障年薪14個月、保障年終3個月等約定，因此這時候的年終獎金就屬於工資的一部分，雇主「必須」確實履行該條約上的義務。 相對地，「恩惠性給予」就是根據這名員工的表現或業績好壞給予年終獎金，無論金額高低都並非工資的一部分，因此雇主也並沒有一定要發年終的義務，甚至怎麼發、會發多少、哪時候發放也只能以公司公布為主。 2. 到職未滿一年，有年終可以領嗎？

如果你剛好是到職還未滿一年的員工，其實屬於不符合「全年工作者」的族群，因此能不能領到年終獎金，就得看公司內部規定，以及勞動契約上是否有相關規定，甚至公司也有權扣除試用期三個月，不予計算年終獎金。 另一方面，新進人員的年終獎金通常都是採取按比例計算，簡單來說，就是要依照你的當年度到職日數或月份數按比例計算，計算公式分別如下： 按天數計算：（完整年終金額／整年天數）x到職工作天數

按月計算：（在職月份／12個月）x完整年終金額

3. 如果年前提離職，年終還領的到嗎？